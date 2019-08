Pacific Drilling annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2019

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (« Pacific Drilling » ou la « Société ») a déclaré aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2019. La perte nette au deuxième trimestre 2019 a atteint 73,6 millions USD, soit 0,98 USD par action diluée, comparé à une perte nette de 84,0 millions USD, soit 1,12 USD par action diluée au premier trimestre 2019. Le BAIIA(a) du deuxième trimestre 2019 a atteint 14,0 millions USD, contre 1,9 million USD au premier trimestre 2019.

« Au cours du deuxième trimestre, nous sommes restés concentrés sur l’exploitation des appareils de forage, tout en dégageant des produits d’exploitation et un BAIIA supérieurs à ceux du premier trimestre. Nous avons ajouté un portefeuille de commande pour notre flotte alors qu’une option était levée pour Pacific Santa Ana. La montée en puissance de Pacific Khamsin, en préparation pour son contrat avec Equinor, se déroule comme prévu pour le début des opérations en novembre », a déclaré Bernie Wolford, PDG.

« Le marché du forage en eau profonde continue de montrer des signes de renforcement progressif, le rythme et le nombre de nouveaux montages s’étant améliorés au cours du deuxième trimestre. Nous avons également vu des clients sortir du marché au comptant pour envisager des campagnes de forage plus importantes, notamment des appels d’offres pour des programmes d’une durée d’un an ou plus. Le golfe du Mexique montre en particulier des signes d’augmentation de la demande, surtout au Mexique, au moment où les opérateurs approchent des dates d’échéance de leur engagement de location des puits ».

Commentaires sur les résultats financiers et l’exploitation au deuxième trimestre 2019

Le chiffre d’affaires du forage à forfait a atteint, au deuxième trimestre 2019, 76,4 millions USD, dont 3,8 millions USD en produits remboursables. Contre un chiffre d’affaires du forage à forfait, au premier trimestre 2019, de 65,9 millions USD, dont 3,4 millions USD en produits remboursables. L’augmentation du chiffre d’affaires a été principalement dûe au début des opérations de Pacific Santa Ana avec Total au Sénégal.

Les charges d’exploitation se sont chiffrées à 52,3 millions USD pour le premier et le deuxième trimestre 2019.

Les frais généraux et administratifs ont atteint 10,0 millions USD au deuxième trimestre 2019, contre 11,2 millions USD au premier trimestre 2019. La baisse des frais généraux et administratifs a été due principalement à l’impact des initiatives de contrôle des coûts et d’optimisation des processus, mises en œuvre au cours du premier trimestre 2019.

Le BAIIA ajusté(a) pour le deuxième trimestre 2019 a atteint 15,6 millions USD, contre 4,3 millions USD au premier trimestre 2019.

Les dépenses en immobilisations pour le deuxième trimestre 2019 ont atteint 3,8 millions USD contre 17,6 millions USD au premier trimestre 2019.

Notes de bas de page

(a) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non-PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi qu’un rapprochement aux pertes nettes, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué. La direction utilise ces mesures d’exploitation pour faire le suivi des résultats de la Société et considère que ces mesures fournissent un complément d’information qui illustre l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien encourus pour assurer la performance du chiffre d’affaires.

Prévisions 2019

Un échéancier des prévisions 2019 actualisées de Pacific Drilling au 12 août 2019 est disponible dans la sous-section « Quarterly and Annual Results » (Résultats trimestriels et pour l’exercice) de la section « Investor Relations » (Relations avec les investisseurs) de notre site Web, www.pacificdrilling.com.

Conférence téléphonique

Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 10 h, heure du Centre, le mardi 13 août 2019 afin de discuter des résultats du deuxième trimestre 2019. Pour accéder à la téléconférence, les participants doivent contacter l’opérateur de conférence téléphonique en composant le +1 800-353-6461 pour l’Amérique du Nord, ou le +1 334-323-0501 en dehors de l’Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début de l’appel programmé, et communiquer le code de confirmation 8853719. Une retransmission différée de l’appel sera disponible le lendemain, sur le site Web de la Société ou en composant le +1-888-203-1112 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1-719-457-0820 en dehors de l’Amérique du Nord et en communiquant le code de confirmation #8853719.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « envisager », « avoir l’intention de », « notre capacité à », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « projeté », l’emploi du futur et du conditionnel, ou d’autres termes similaires ne revêtant généralement pas de caractère historique. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes, et la Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Nos déclarations prévisionnelles expriment nos attentes ou nos prévisions actuelles en ce qui concerne les résultats ou les événements potentiels futurs, y compris la performance financière et opérationnelle future et les soldes de trésorerie ; les coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats futurs ; nos stratégies commerciales et les plans ou objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commande ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d’économies ; et l’impact potentiel de notre procédure finalisée du Chapitre 11 sur nos opérations futures et sur notre capacité à financer notre entreprise.

Bien que nous soyons d’avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes et se basent sur un certain nombre de jugements ; de plus, les hypothèses, à la date de ces déclarations, sont faites sur des événements futurs, dont un grand nombre sont en dehors de notre contrôle. Les événements et les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations, en raison de divers facteurs, notamment si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si nos hypothèses sous-jacentes devaient s’avérer être incorrectes.

Les facteurs importants qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de nos attentes comprennent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage en mer, notamment la réduction des dépenses en capital de nos clients ; les variations au niveau mondial, de l’offre et de la demande en pétrole et en gaz ; la disponibilité des appareils de forage et l’offre et la demande pour des navires de forage hautement sophistiqués et pour d’autres plateformes de forage en concurrence avec notre flotte ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour les nouveaux contrats de forage ou les extensions de contrats ; notre capacité à conclure ou exécuter des contrats définitifs et à satisfaire d’autres conditions habituelles ayant trait aux lettres d’intention ou d’attribution que nous recevons pour nos navires-foreurs ; l’éventuelle annulation, renégociation, résiliation ou suspension de contrats de forage résultant de difficultés mécaniques, de la performance, des changements sur le marché ou d’autres raisons ; les coûts liés à l’empilement des plateformes de forage ; les interruptions et autres risques liés aux opérations de forage en mer, y compris les réparations ou maintenances imprévues, les relocalisations, intempéries ou ouragans ; la taille limitée de notre flotte et le fait que nous dépendons d’un nombre limité de clients ; notre capacité à mettre en œuvre nos plans commerciaux ; les effets de notre procédure finalisée du Chapitre 11 sur nos opérations futures ; et les autres facteurs de risque décrits dans notre Rapport annuel 2018 sur Formulaire 20-F déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, SEC) le 12 mars 2019 et nos rapports de situation ponctuelle sur Formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web www.pacificdrilling.com, ou sur le site Web de la SEC www.sec.gov.

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES États consolidés des résultats condensés (en milliers USD, sauf données par action) (non audité) Successeur Prédécesseur Successeur Prédécesseur Trois mois Trois mois Trois mois Six mois Six mois Clos au 30 juin Clos au 31 mars Clos au 30 juin Clos au 30 juin Clos au 30 juin 2019 2019 2018 2019 2018 Chiffre d’affaires Forage à forfait $ 76 415 $ 65 916 $ 66 564 $ 142 331 $ 148 633 Coûts et charges Charges d’exploitation (52 254) (52 296) (55 968) (104 550) (120 322) Frais généraux et administratifs (10 010) (11 246) (12 881) (21 256) (30 085) Charges de dépréciation et d’amortissement (59 330) (58 899) (70 070) (118 229) (139 990) (121 594) (122 441) (138 919) (244 035) (290 397) Perte d’exploitation (45 179) (56 525) (72 355) (101 704) (141 764) Autres produits (charges) Intérêts débiteurs (24 406) (24 039) (17 211) (48 445) (32 140) Éléments de réorganisation (878) (1 003) (13 477) (1 881) (25 509) Intérêts créditeurs 1 665 1 972 912 3 637 1 700 Bénéfices en capitaux propres dans filiales non consolidées (263) (1 052) — (1 315) — Dépenses dans filiales non consolidées, nettes (437) (272) — (709) — Autres charges (220) (91) (1 135) (311) (1 330) Perte avant impôts (69 718) (81 010) (103 266) (150 728) (199 043) Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires (3 868) (2 969) (478) (6 837) (752) Perte nette $ (73 586) $ (83 979) $ (103 744) $ (157 565) $ (199 795) Perte par action ordinaire, de base $ (0,98) $ (1,12) $ (4,86) $ (2,10) $ (9,36) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation, de base 75 001 75 031 21 366 75 016 21 352 Perte par action ordinaire, diluée $ (0,98) $ (1,12) $ (4,86) $ (2,10) $ (9,36) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation, diluées 75 001 75 031 21 366 75 016 21 352

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES

Bilans consolidés condensés (en milliers) (non audité) 30 juin 31 mars 31 décembre 2019 2019 2018 Actifs : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 305 488 $ 337 173 $ 367 577 Liquidités soumises à des restrictions 8 500 16 965 21 498 Comptes débiteurs, nets 65 403 46 895 40 549 Autres comptes débiteurs 28 000 28 000 28 000 Matériaux et fournitures 42 441 40 598 40 429 Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme 14 916 16 390 9 149 Total des actifs à court terme 464 748 486 021 507 202 Immobilisations corporelles, nettes 1 878 848 1 901 540 1 915 172 À recevoir de filiales non consolidées 204 790 204 790 204 790 Immobilisation incorporelle 20 640 53 025 85 053 Investissement dans filiales non consolidées 11 234 11 264 11 876 Autres actifs 30 014 29 630 24 120 Total des actifs $ 2 610 274 $ 2 686 270 $ 2 748 213 Passif et fonds propres : Comptes créditeurs $ 17 835 $ 13 072 $ 14 941 Charges à payer 18 327 17 716 25 744 Intérêts courus 15 703 32 279 16 576 Produit constaté d’avance, à court terme 1 298 1 443 — Total du passif à court terme 53 163 64 510 57 261 Dette à long terme 1 056 037 1 047 431 1 039 335 À payer à filiales non consolidées 3 741 4 381 4 400 Autre passif à long terme 33 528 34 228 28 259 Total passif 1 146 469 1 150 550 1 129 255 Fonds propres : Actions ordinaires 750 750 750 Capital d’apport additionnel 1 648 756 1 646 557 1 645 692 Actions rachetées, au prix coûtant (652) (124) — Déficit accumulé (185 049) (111 463) (27 484) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 1 463 805 1 535 720 1 618 958 Total passif et fonds propres $ 2 610 274 $ 2 686 270 $ 2 748 213

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non audité) Successeur Prédécesseur Six mois Six mois Clos au 30 juin Clos au 30 juin 2019 2018 Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : Perte nette $ (157 565) $ (199 795) Ajustements visant à rapprocher la perte nette du flux net de trésorerie des activités d’exploitation : Charges de dépréciation et d’amortissement 118 229 139 990 Amortissement du produit constaté d’avance (1 146) (12 003) Amortissement des frais reportés 586 9 261 Amortissement de prime de dette, net (221) — Intérêts payés en espèces 16 923 — Impôts sur le revenu reportés 4 760 (2 408) Dépenses de rémunération à base d’actions 3 064 1 171 Éléments de réorganisation — 6 877 Variation des éléments d’actif et de passif : Comptes débiteurs (24 854) 3 316 Matériaux et fournitures (2 012) 1 955 Dépenses constatées d’avance et autres actifs (15 229) 3 871 Comptes fournisseurs et charges à payer 3 155 (19 039) Produit constaté d’avance 2 444 (481) Trésorerie nette absorbée par l’exploitation (51 866) (67 285) Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : Dépenses d’investissement (21 454) (10 788) Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement (21 454) (10 788) Flux de trésorerie issu des activités de financement : Paiements provenant d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions — (4) Paiements de coûts de financement (1 115) — Achats d’actions non émises (652) — Trésorerie nette absorbée par les activités de financement (1 767) (4) Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (75 087) (78 077) Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en début de période 389 075 317 448 Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période $ 313 988 $ 239 371

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts débiteurs, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté exprime le bénéfice avant intérêts débiteurs, impôts, dépréciation, amortissement, bénéfices en capitaux propres dans filiales non consolidées, dépenses dans filiales non consolidées, nettes, et éléments de réorganisation. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie liés à l’exploitation ou à toute autre mesure de performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus américains (« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les opérations de la Société. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de la Société.

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES Données complémentaires : Rapprochement de la perte nette au BAIIA et au BAIIA ajusté, non conformes aux PCGR (en milliers) (non audité) Successeur Prédécesseur Successeur Prédécesseur Trois mois Trois mois Trois mois Six mois Six mois Clos au Clos au Clos au Clos au Clos au 30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin 2019 2019 2018 2019 2018 Perte nette $ (73 586) $ (83 979) $ (103 744) $ (157 565) $ (199 795) Plus : Intérêts débiteurs 24 406 24 039 17 211 48 445 32 140 Charges de dépréciation et d’amortissement 59 330 58 899 70 070 118 229 139 990 Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires 3 868 2 969 478 6 837 752 BAIIA $ 14 018 $ 1 928 $ (15 985) $ 15 946 $ (26 913) Plus : Bénéfices en capitaux propres dans filiales non consolidées 263 1 052 — 1 315 — Dépenses dans filiales non consolidées, nettes 437 272 — 709 — Éléments de réorganisation 878 1 003 13 477 1 881 25 509 BAIIA ajusté $ 15 596 $ 4 255 $ (2 508) $ 19 851 $ (1 404)

