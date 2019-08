Mouser Electronics et Grant Imahara lancent la série Empowering Innovation Together 2019 : « Engineering Big Ideas »

Global distributor Mouser Electronics and engineer spokesperson Grant Imahara join forces for the fifth consecutive year to launch Engineering Big Ideas, the latest series in Mouser’s Empowering Innovation Together program. The four-part series will explore the process of turning an idea into a product and examine the path to commercialization — from discovery to design and eventually development. To learn more, visit www.mouser.com/empowering-innovation/Engineering-Big-Ideas. (Photo: Business Wire)

Global distributor Mouser Electronics and engineer spokesperson Grant Imahara join forces for the fifth consecutive year to launch Engineering Big Ideas, the latest series in Mouser’s Empowering Innovation Together program. The four-part series will explore the process of turning an idea into a product and examine the path to commercialization — from discovery to design and eventually development. To learn more, visit www.mouser.com/empowering-innovation/Engineering-Big-Ideas. (Photo: Business Wire)

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc. et le célèbre ingénieur Grant Imahara ont uni leurs forces pour la cinquième année consécutive à l’occasion de la toute dernière édition de la série primée « Empowering Innovation Together™: Engineering Big Ideas. » Pour regarder la première vidéo, rendez-vous sur https://youtu.be/VRrqHSJFqlM.

Cette série en quatre parties explorera le processus de transformation d’une idée en un produit et examinera le chemin conduisant à la commercialisation - de la découverte à la conception, puis au développement. M. Imahara et Mouser exploreront tout ce qui permet de donner vie à une idée : les débuts, les arrêts, les pièges et le sentiment d'exaltation. Ils examineront de plus près comment les individus et les petits groupes peuvent passer d’une idée initiale à un produit final en l’absence d’importantes ressources corporatives et d’une infrastructure technologique. La série Engineering Big Ideas bénéficie du soutien des fournisseurs appréciés de Mouser que sont Analog Devices, Intel®, Microchip Technology et Molex.

Pour lancer la série, M. Imahara a choisi de visiter la piste d’essai de Nikola Motor Company en Arizona. Sur place, il s’est entretenu avec le PDG, Trevor Milton, sur la manière dont Nikola Motor Company commercialise ses modèles de camions hybrides, en révolutionnant dans le même temps l’impact économique et environnemental du commerce.

« L’innovation est ce qui motive les technologues, qu’il soient créateurs, concepteurs ou développeurs professionnels », déclare Glenn Smith, PDG de Mouser Electronics, un important distributeur mondial des plus récents semi-conducteurs et composants électroniques. « Nous sommes inspirés par la volonté de nos clients de créer et d’améliorer en permanence les produits, services et solutions susceptibles de transformer notre quotidien. »

« Les personnes qui transforment notre monde partent d’une idée pour l’amener jusqu’au produit fini en tirant parti des atouts de leur intelligence, de leur parcours de formation, de leurs outils et des produits disponibles », a confié M. Imahara, client de longue date de Mouser. « Je suis impatient de présenter d’incroyables innovations technologiques cette année. »

Le programme « Empowering Innovation Together » est, depuis 2015, l’un des programmes de marketing de composants électroniques les plus reconnus et notables, car il met en lumière toute une gamme de développements innovants allant de l’IdO et des futures villes intelligentes aux technologies robotiques.

Pour en savoir plus sur ce sujet et sur l’ensemble de la série « Empowering Innovation Together » de Mouser, consultez le site www.mouser.com/empowering-innovation et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

Grâce à sa large gamme de produits et à son service client inégalé, Mouser s’est donné pour mission de promouvoir l’innovation chez les ingénieurs concepteurs et chez les acheteurs en proposant des technologies de pointe. Mouser a en stock la plus vaste sélection au monde des plus récents semi-conducteurs et composants électroniques destinés aux projets de conception les plus nouveaux. Continuellement mis à jour, le site Web de Mouser Electronics propose des méthodes de recherche avancées qui permettent aux clients de localiser rapidement les stocks dont ils ont besoin. Mouser.com propose également des fiches techniques, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d’application, des informations de conception technique et des outils d’ingénierie.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics, une entreprise de Berkshire Hathaway, est un distributeur primé et agréé de composants électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les Lancements rapides des nouveaux produits de ses partenaires de production, destinés aux ingénieurs de conception électronique, et aux acheteurs. Le site Web mondial du distributeur, Mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 5 millions de produits fournis par près de 800 fabricants. Mouser dispose de 26 sites d'assistance qui offrent dans le monde entier le meilleur service clientèle de sa catégorie. La société dessert plus de 630 000 clients répartis dans plus de 230 pays/territoires depuis son installation ultra moderne de 750 000 pieds carrés, située à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mouser.com.

À propos de Grant Imahara

Bien connu de la communauté des ingénieurs, Grant Imahara a associé son expertise d’ingénierie à une carrière TV et cinématographique réussie. Parallèlement à ses rôles dans MythBusters et BattleBots, Grant Imahara a travaillé sur de nombreux personnages robotiques célèbres, dont R2-D2 de Star Wars, le robot squelette parlant Geoff Peterson, acolyte de l’émission The Late Late Show with Craig Ferguson, et le lapin Energizer.

Marques de commerce

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Intel est une marque déposée d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres produits, logos et noms de sociétés mentionnés dans les présentes peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

