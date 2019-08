NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Slice Labs Inc., de eerste on-demand cloud cloudplatformprovider, heeft vandaag aangekondigd dat het een proof-of-value contract is aangegaan met Sompo Holdings Asia (SOMPO), regionaal gevestigd in Singapore en onderdeel van Sompo Holdings, een Japanse topverzekeraar.

Deze nieuwe samenwerking brengt on-demand verzekeringen in de snelgroeiende Azië-Pacific regio, en is daarmee de eerste in zijn soort. SOMPO zal het Slice Insurance Cloud Services (ICS)-platform een ​​licentie geven om snel nieuwe digitale verzekeringsproducten te implementeren en te testen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.