 Energy Vault ottiene un finanziamento da 110 milioni di dollari da Softbank Vision Fund

Energy Vault storage tower with PV and wind storage. (Photo: Business Wire)

Energy Vault storage tower with PV and wind storage. (Photo: Business Wire)

LUGANO, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, la società che con i suoi prodotti per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili sta trasformando l’approccio del mondo nei confronti di accumulo di energia su scala industriale e a lunga durata, ha annunciato oggi di aver portato a termine un round di finanziamento di serie B da 110 milioni di dollari. Il round è stato finanziato da SoftBank Vision Fund (Vision Fund) al suo primo investimento nel settore delle tecnologie per l’accumulo di energia. Energy Vault utilizzerà questi fondi per accelerare l’adozione a livello globale della sua tecnologia che, per la prima volta, consentirà di soddisfare il carico di base a costi inferiori rispetto ai combustibili fossili, 24 ore su 24. Nell’ambito dell’investimento, Andreas Hansson, partner presso SoftBank Investment Advisers, entrerà a far parte del Consiglio d’Amministrazione di Energy Vault.

Storicamente, le energie rinnovabili faticano a sostituire completamente l’energia derivata da combustibili fossili a causa dell’imprevedibilità e dell’intermittenza della produzione che dipende da fattori variabili come il vento e la luce solare. In assenza di soluzioni di accumulo più efficienti e meno costose, la quantità di elettricità che può distribuita in rete da fonti di energia rinnovabili, anche ai prezzi molto più abbordabili di oggi, continua a essere limitata.

La rivoluzionaria tecnologia di Energy Vault ha tratto ispirazione dalle centrali idroelettriche a pompaggio che si affidano alla forza di gravità e al movimento dell’acqua per accumulare e scaricare l’elettricità. La soluzione della società si basa sugli stessi noti principi fondamentali di fisica e ingegneria meccanica applicati in questi impianti, tuttavia sostituendo all’acqua mattoni in materiale composito realizzati ad hoc attraverso un impiego innovativo di materiali a basso costo e della scienza dei materiali. Tali mattoni, ognuno dei quali pesa 35 tonnellate metriche, vengono abbinati al software di elaborazione elettronica delle immagini e progettazione di impianti brevettato da Energy Vault per azionare una gru a sei braccia di nuova concezione. Il software controlla in maniera autonoma la torre di accumulo energetico e i cicli di carica/scarica utilizzando intelligenza predittiva e una serie di algoritmi che valutano diversi fattori, tra cui la volatilità della domanda e dell’offerta di energia, la stabilità della rete, le condizioni atmosferiche e altri variabili. Pertanto, la torre di Energy Vault offre gli stessi vantaggi derivabili da un impianto idroelettrico a pompaggio di grandi dimensioni, ma a un costo livellato nettamente inferiore, con una maggiore efficienza del ciclo di carica-scarica, senza specifici requisiti topografici del terreno e impatto negativo sull’ambiente.

Energy Vault ha registrato una crescita significativa dalla sua fondazione nel novembre del 2018. Oltre alla stipula di un contratto con The Tata Power Company Limited annunciata di recente, il maggiore operatore energetico integrato dell’India, nel 2019 Energy Vault offrirà una dimostrazione della sua prima torre di accumulo da 35 MWh nell’Italia Settentrionale. La società ha inoltre sviluppato un rapporto di collaborazione d’ampia portata con CEMEX (NYSE: CX) che include un accordo di collaborazione e sviluppo in ambito tecnologico con CEMEX Research Group AG (Svizzera) e un investimento da parte di CEMEX Ventures annunciato nel maggio del 2019. Quale ulteriore misura della domanda record di mercato e l’adozione imminente della tecnologia, Energy Vault ha stipulato degli accordi con clienti in quattro continenti.

“Energy Vault risolve l’atavico e complesso problema dell’accumulo di energia su ampia scala” ha affermato Akshay Naheta, managing partner presso SoftBank Investment Advisers. “L’integrazione da parte della società di tecnologie comprovate con software per la scienza dei materiali e per l’elaborazione elettronica delle immagini del 21o secolo fornisce una soluzione che ridefinisce l’economia di manutenzione dell’energia rinnovabile contribuendo al tempo stesso al risanamento dell’ambiente. Energy Vault andrà ad integrare l’attuale portafoglio di SoftBank nel settore energetico e siamo lieti di sostenere la crescita della società a livello globale.”

“Nel perseguire la nostra missione volta far sì che l’energia rinnovabile prenda il posto dei combustibili fossili 24 ore su 24, siamo entusiasti di poter collaborare con SoftBank Vision Fund in questo momento di espansione della nostra presenza su scala globale” ha dichiarato Robert Piconi, Direttore generale e cofondatore di Energy Vault. “Vision Fund condivide il nostro stesso impegno nella lotta contro i cambiamenti climatici attraverso l’innovazione delle tecnologie di accumulo di energia e, grazie al suo sostegno quale partner strategico, Energy Vault sarà in grado di rispondere all’ampia domanda e, al momento, non ancora soddisfatta di soluzioni di accumulo energetico economiche e sostenibili in tutto il mondo.”

Informazioni su Energy Vault

Energy Vault crea prodotti per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili che stanno trasformando l’approccio del mondo verso un accumulo di energia su scala industriale di lunga durata. Applicando i principi convenzionali della fisica della gravità e dell’energia potenziale, il sistema abbina una gru dal design innovativo che è in grado di sollevare enormi mattoni di cemento appositamente realizzati con una piattaforma software brevettata basata sul cloud preposta all’orchestrazione dell’accumulo e della scarica dell’elettricità. Utilizzando materiali completamente ecosostenibili costi estremamente vantaggiosi, Energy Vault sta accelerando il passaggio a un mondo completamente rinnovabile.

Nell’aprile del 2019 Energy Vault ha ottenuto il premio conferito da Fast Company Idea destinata a cambiare il mondo (World Changing Idea Award) vincendo nella categoria Energia. La società è stata creata presso l’Idealab Studio, incubatore di tecnologie leader fondata da Bill Gross.

Per ulteriori informazioni su Energy Vault visitate energyvault.com o seguiteci su @EnergyVaultInc

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.