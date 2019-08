Energy Vault clôture un financement de série B, de 110 millions USD, du Softbank Vision Fund

Energy Vault storage tower with PV and wind storage. (Photo: Business Wire)

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, créateur de produits de stockage d’énergie renouvelable, qui transforment l’approche mondiale en matière de stockage d’énergie longue durée, à l’échelle des services publics, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un cycle de financement de série B, pour un montant de 110 millions USD. L’investissement pour ce cycle a été réalisé par le SoftBank Vision Fund (Vision Fund), pour lequel il s’agit du premier investissement dans la technologie de stockage d’énergie. Energy Vault utilisera les fonds pour accélérer le déploiement mondial de sa technologie, qui, pour la toute première fois, permet aux énergies renouvelables de fournir une électricité de base à un coût inférieur à celui des combustibles fossiles, et cela 24 heures par jour. Dans le cadre de cet investissement, Andreas Hansson, associé chez SoftBank Investment Advisers, rejoindra le conseil d’administration d’Energy Vault.

Jusqu’à présent, les énergies renouvelables n’ont pas réussi à remplacer complètement l’énergie à base de combustibles fossiles, en raison de l’imprévisibilité et de l’intermittence de la production, dues à la dépendance vis-à-vis de facteurs tels que le vent et la lumière solaire. En l’absence d’un stockage plus efficace et plus rentable, la quantité d’électricité que peuvent livrer au réseau les sources d’énergie renouvelable s’est avérée limitée, même si ces dernières sont aujourd’hui généralement abordables.

La technologie révolutionnaire d’Energy Vault s’inspire des centrales hydroélectriques pompées qui comptent sur la puissance de la gravité et sur le mouvement de l’eau pour stocker et décharger l’électricité. La solution de la société est basée sur les mêmes éléments fondamentaux bien compris de la physique et du génie mécanique, utilisés dans ces centrales, mais elle remplace l’eau par des briques composites fabriquées sur mesure grâce à une utilisation innovante de matériaux à faible coût et de la science des matériaux. Ces briques, qui pèsent chacune 35 tonnes métriques, sont combinées à la conception de système et au logiciel de vision artificielle, exclusifs d’Energy Vault, de manière à activer une grue de conception nouvelle. Le logiciel active indépendamment la tour de stockage d’énergie et la charge/décharge d’électricité, en utilisant une intelligence prédictive et une pile unique d’algorithmes exclusifs qui tiennent compte de divers facteurs, tels que la fourniture d’énergie et la volatilité de la demande, la stabilité du réseau, les aspects météorologiques ainsi que d’autres variables. La tour Energy Vault peut ainsi offrir tous les avantages d’un système de stockage hydroélectrique pompé à grande échelle, mais à un coût normalisé nettement inférieur, avec une efficacité aller-retour supérieure, sans nécessiter de topographie terrestre spécifique, et sans impacts négatifs sur l’environnement.

Energy Vault a enregistré une croissance significative depuis son lancement en novembre 2018. De pair avec l’accord annoncé précédemment avec The Tata Power Company Limited, la plus importante compagnie d’électricité intégrée, en Inde, Energy Vault fera une démonstration de la première tour de stockage de 35 MWh dans le nord de l’Italie en 2019. La société a également bâti une relation étendue avec CEMEX (NYSE : CX) incluant un accord de collaboration et de développement technologique avec CEMEX Research Group AG (Suisse), et un investissement de CEMEX Ventures annoncé en mai 2019. À titre de mesure complémentaire face à la demande sans précédent et l’adoption prochaine de la technologie par le marché, Energy Vault a conclu des accords avec divers clients sur quatre continents.

« Energy Vault résout un problème complexe et de longue date concernant la méthode de stockage de l’énergie renouvelable, à grande l’échelle », a déclaré Akshay Naheta, directeur associé chez SoftBank Investment Advisers. « L’intégration de technologies éprouvées à la science des matériaux et au logiciel de vision artificielle du 21e siècle, mise en œuvre par la société fournit une solution qui redéfinit l’économie unitaire de l’énergie renouvelable, tout en étant réparatrice pour l’environnement. Energy Vault complète parfaitement le portefeuille existant de SoftBank, et nous sommes heureux de soutenir le développement global de la société. »

« Dans la poursuite de notre mission consistant à faire en sorte que l’énergie renouvelable remplace les combustibles fossiles 24 heures par jour, nous sommes ravis de nous associer au SoftBank Vision Fund à l’heure où nous étendons notre présence à travers le monde », a commenté Robert Piconi, président-directeur général et cofondateur d’Energy Vault. « Le Vision Fund partage notre passion dans la lutte contre le changement climatique, par le biais de l’innovation dans les technologies de stockage d’énergie et, avec son soutien en tant que partenaire stratégique, Energy Vault est idéalement placée pour répondre à la demande importante et actuellement insatisfaite, d’un stockage d’énergie durable et économique à l’échelle mondiale. »

À propos d’Energy Vault

Energy Vault est le créateur de produits de stockage d’énergie renouvelable qui transforment l’approche mondiale en matière de stockage d’énergie longue durée, à l’échelle des services publics. En appliquant les principes physiques fondamentaux classiques de la gravité et de l’énergie potentielle, le système allie un modèle de grue innovant chargé de soulever des briques de béton massif spécialement conçues, à une plateforme logicielle basée dans le cloud, laquelle orchestre le stockage et la décharge d’électricité. En utilisant des matériaux 100 % écologiques à un coût sans précédent, Energy Vault accélère la transition vers un monde entièrement renouvelable.

En avril 2019, Energy Vault a reçu le prix World Changing Idea Award de Fast Company dans la catégorie Énergie. La société a été créée dans l’Idealab Studio, l’incubateur de technologies de premier plan, fondé par Bill Gross.

