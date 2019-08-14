Energy Vault獲得軟銀願景基金1.1億美元B輪融資

瑞士盧加諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--正在變革全球電廠級長期儲能方法的再生能源儲存產品創造者Energy Vault今天宣佈，該公司已完成1.1億美元的B輪融資。本輪投資是軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund，簡稱「願景基金」）首次投資儲能科技。Energy Vault將利用這筆資金加速其技術的全球部署，該技術讓再生能源首次能夠每天24小時以低於化石燃料的成本提供基載電力。作為投資的一部分，軟銀投資顧問公司(SoftBank Investment Advisers)合夥人Andreas Hansson將加入Energy Vault董事會。

由於依靠風力和陽光等可變因素造成的生產不可預測性以及間歇性，再生能源一直以難以完全取代化石燃料。因為沒有更有效、更經濟的儲能方案，使得目前利用再生能源生產且可以輸送到電網的電力雖然價格合適，但總量卻很有限。

Energy Vault的突破性科技受到依靠重力和水的運動來儲存和釋放電力的抽水蓄能水力發電廠的啟發。該公司的解決方案同樣依據這些電廠使用的已被充分認識的物理學和機械工程原理，而Energy Vault的系統用訂製混凝土塊取代了水，這些混凝土塊是透過創新使用低成本材料製成的。每個重35公噸的混凝土塊與Energy Vault專有的系統設計和機器視覺軟體相結合，用於操作新設計的起重機。該軟體利用預測智慧和獨特的專有演算法堆疊自主協調能量儲存塔和充電/放電。這些演算法會考慮各種因素，包括能源供需波動、電網穩定性、天氣因素和其他變數。因此，Energy Vault塔可以提供大型抽水蓄能系統的所有優勢，但均化成本低得多，轉換效率也更高，並且不需要特定的陸地地形，對環境沒有負面影響。

Energy Vault自2018年11月成立以來經歷了顯著成長。除了之前宣佈與印度最大的綜合電力公司塔塔電力(The Tata Power Company Limited)達成協議外，Energy Vault還將於2019年在義大利北部展示第一座35MWh儲能塔。該公司還與 CEMEX (NYSE: CX)建立了廣泛的合作關係，其中包括與CEMEX Research Group AG（瑞士）的技術合作和開發協定，以及2019年5月宣佈的CEMEX Ventures投資。Energy Vault已與四大洲的客戶達成協定，作為對前所未有的市場需求和該項科技未來應用的進一步措施。

軟銀投資顧問公司執行合夥人Akshay Naheta表示：「Energy Vault解決了如何大規模儲存再生能源的長期而複雜的問題。該公司將成熟技術與21世紀的材料科學和機器視覺軟體相結合，提供既能重塑再生能源的單位經濟性，又可修復環境的解決方案。Energy Vault與軟銀現有的能源資產組合高度互補，我們很高興能夠推動該公司的全球發展。」

Energy Vault執行長兼共同創辦人Robert Piconi表示：「我們的使命是使再生能源能夠全天24小時替代化石燃料，我們很高興在追求這一使命的過程中與軟銀願景基金合作，擴大我們的全球影響力。在透過儲能科技的創新以對抗氣候變遷方面，願景基金與我們擁有同樣的熱情。有了這一策略性合作夥伴的支援，Energy Vault將有能力因應全球對於永續、經濟性能源儲存的未滿足需求。」

關於Energy Vault

Energy Vault打造正在變革全球電廠級長期儲能方法的再生能源儲存產品。其系統採用重力和潛在能量的傳統物理學原理，將專門設計用於提升大型混凝土塊的創新起重機設計與專有的雲端軟體平臺相結合，以協調電力的儲存和放電。Energy Vault正利用100%的環保材料，以前所未有的經濟性加速世界轉變為完全再生能源的未來。

2019年4月，Energy Vault贏得能源類別的Fast Company世界變革理念獎。該公司是由Bill Gross創辦的一流科技孵化器Idealab Studio創建的。

有關Energy Vault的更多資訊，請造訪energyvault.com或@EnergyVaultInc

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