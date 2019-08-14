Energy Vault获得软银愿景基金1.1亿美元B轮融资

瑞士卢加诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--正在变革全球电站级长期储能方法的可再生能源存储产品创造者Energy Vault今天宣布，该公司已完成1.1亿美元的B轮融资。本轮投资是软银愿景基金（SoftBank Vision Fund，简称“愿景基金”）首次投资储能技术。Energy Vault将利用这笔资金加速其技术的全球部署，该技术让可再生能源第一次能够每天24小时以低于化石燃料的成本提供基载电力。作为投资的一部分，软银投资顾问公司(SoftBank Investment Advisers)合伙人Andreas Hansson将加入Energy Vault董事会。

由于依靠风力和阳光等可变因素造成的生产不可预测性以及间歇性，可再生能源一直以难以完全取代化石燃料。因为没有更有效、更经济的储能方案，使得目前利用可再生能源生产的可以输送到电网的电力虽然价格合适，但总量却很有限。

Energy Vault的突破性技术受到了依靠重力和水的运动来储存和释放电力的抽水蓄能水电站的启发。该公司的解决方案同样基于这些电厂使用的已被充分认识了的物理学和机械工程原理，而Energy Vault的系统用定制混凝土块取代了水，这些混凝土块是通过创新使用低成本材料制成的。每个重35公吨的混凝土块与Energy Vault专有的系统设计和机器视觉软件相结合，用于操作新设计的起重机。该软件利用预测智能和独特的专有算法堆栈自主协调能量存储塔和充电/放电。这些算法会考虑各种因素，包括能源供需波动、电网稳定性、天气因素和其他变量。因此，Energy Vault塔可以提供大型抽水蓄能系统的所有优势，但平准成本低得多，转换效率也更高，并且不需要特定的陆地地形，对环境没有负面影响。

Energy Vault自2018年11月成立以来经历了显著增长。除了之前宣布的与印度最大的综合电力公司塔塔电力(The Tata Power Company Limited)达成的协议外，Energy Vault还将于2019年在意大利北部展示第一座35MWh的储能塔。该公司还与 CEMEX (NYSE: CX)建立了广泛的合作关系，其中包括与CEMEX Research Group AG（瑞士）的技术合作和开发协议，以及2019年5月宣布的CEMEX Ventures投资。作为对前所未有的市场需求和该技术未来应用的进一步措施，Energy Vault与四大洲的客户达成了协议。

软银投资顾问公司执行合伙人Akshay Naheta表示：“Energy Vault解决了如何大规模存储可再生能源的长期而复杂的问题。该公司将成熟技术与21世纪的材料科学和机器视觉软件相结合，提供了一种既能重塑可再生能源的单位经济性，又可修复环境的解决方案。Energy Vault与软银现有的能源资产组合高度互补，我们很高兴能够推动该公司的全球发展。”

Energy Vault首席执行官兼联合创始人Robert Piconi表示：“我们的使命是使可再生能源能够全天24小时替代化石燃料，我们很高兴在追求这一使命的过程中与软银愿景基金合作，扩大我们的全球影响力。在通过储能技术的创新应对气候变化方面，愿景基金与我们拥有同样的热情。有了这一战略合作伙伴的支持，Energy Vault将能够很好地满足全球对于可持续的经济性能源存储的巨大需求。”

关于Energy Vault

Energy Vault打造正在变革全球电站级长期储能方法的可再生能源存储产品。其系统采用了重力和潜在能量的传统物理学原理，将专门设计用于提升大型混凝土块的创新起重机设计与专有的云端软件平台相结合，以协调电力的存储和放电。Energy Vault正利用100%的环保材料，以前所未有的经济性加速世界转向完全可再生能源的未来。

2019年4月，Energy Vault赢得了能源类别的Fast Company世界变革理念奖。该公司是由Bill Gross投资的领先 技术孵化器Idealab Studio创建的。

有关Energy Vault的更多信息，请访问energyvault.com或@EnergyVaultInc

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