Energy Vault fecha financiamento da Série B com investimento de USD 110 milhões do Softbank Vision Fund

Energy Vault storage tower with PV and wind storage. (Photo: Business Wire)

LUGANO, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault, criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo ao armazenamento de energia de utilidade em escala de longa duração, anunciou hoje que completou uma rodada de investimento da Série B no valor de USD 110 milhões. O investimento para a rodada foi feito pelo SoftBank Vision Fund (Vision Fund) neste primeiro investimento em tecnologia de armazenamento de energia. A Energy Vault usará os fundos para acelerar a implantação global dessa tecnologia que, pela primeira vez, possibilita a entrega de energia básica por meio de fontes renováveis por um custo menor do que o dos combustíveis fósseis 24 horas por dia. Como parte do investimento, Andreas Hansson, sócio do SoftBank Investment Advisers, vai se juntar ao conselho diretor da Energy Vault.

É fato histórico a dificuldade de as fontes renováveis substituírem totalmente a energia de combustível fóssil devido à produção imprevisível e intermitente e dependente de fatores variáveis, como vento e luz solar. Na ausência de um armazenamento mais econômico e eficiente, a quantidade de eletricidade que pode ser fornecida à rede a partir de fontes de energia renováveis, embora hoje amplamente acessível, tem sido limitada.

A tecnologia inovadora da Energy Vault foi inspirada em usinas hidrelétricas bombeadas que dependem do poder da gravidade e do movimento da água para armazenar e descarregar eletricidade. A solução da empresa está baseada nos mesmos fundamentos bem conhecidos da engenharia mecânica e da física usados naquelas usinas, mas substitui a água por seus tijolos compostos feitos sob medida por meio do uso inovador de materiais de baixo custo e de ciência de materiais. Os tijolos, cada um pesando 35 toneladas métricas, são combinados com projeto de sistema e software de visão de máquina exclusivos da Energy Vault para operar um guindaste recém-desenvolvido. O software orquestra de forma autônoma a torre de armazenamento de energia e a carga/descarga de eletricidade utilizando inteligência preditiva e um exclusivo pacote de algoritmos exclusivos que levam em conta uma variedade de fatores, inclusive suprimento de energia e volatilidade de demanda, estabilidade da rede, elementos climáticos e outras variáveis. Como resultado, a torre da Energy Vault pode oferecer todos os benefícios de um sistema hidráulico bombeado em grande escala, mas com a um custo nivelado muito mais baixo, maior eficiência de ida e volta e sem a necessidade de topografias específicas de terras e impactos negativos no meio ambiente.

A Energy Vault teve um crescimento significativo desde o seu lançamento em novembro de 2018. Além do acordo anteriormente anunciado com a The Tata Power Company Limited, a maior empresa de energia integrada da Índia, a Energy Vault estará demonstrando sua primeira torre de armazenamento de 35 MWh no norte da Itália em 2019. A empresa também desenvolveu um amplo relacionamento com a CEMEX (NYSE: CX), que inclui um acordo de desenvolvimento e colaboração tecnológica com o CEMEX Research Group AG (Suíça), bem como um investimento da CEMEX Ventures anunciado em maio de 2019. Como medida adicional da demanda de mercado sem precedentes e da futura adoção da tecnologia, a Energy Vault tem contratos com clientes nos quatro continentes.

“A Energy Vault resolve o antigo e complexo problema de como armazenar energia renovável em escala”, disse Akshay Naheta, sócio-gerente do SoftBank Investment Advisers. “A integração da empresa de tecnologias comprovadas com a ciência de materiais e o software de visão de máquina do século 21 fornece uma solução que reformula a unidade econômica de energia renovável, ao mesmo tempo que restaura o meio ambiente. A Energy Vault complementa com grandeza o portfólio de energia existente do SoftBank, e estamos muito felizes por promover o desenvolvimento global da empresa.”

“Como buscamos nossa missão de possibilitar que a energia renovável substitua os combustíveis fósseis 24 horas por dia, estamos empolgados pela parceria com o SoftBank Vision Fund ao, mesmo tempo em que expandimos nossa presença global”, disse Robert Piconi, CEO e cofundador da Energy Vault. “O Vision Fund compartilha de nossa paixão pelo combate à mudança climática por meio da inovação em tecnologias de armazenamento de energia e, com seu apoio como parceiro estratégico, a Energy Vault está bem posicionada para suprir a grande e até agora não atendida demanda pelo armazenamento de energia sustentável e econômica em todo o mundo.”

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault é a criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo ao armazenamento de energia de utilidade em escala de longa duração. Aplicando fundamentos convencionais de física de gravidade e energia potencial, o sistema combina um inovador projeto de guindaste que levanta tijolos de concreto especialmente desenvolvidos com uma plataforma exclusiva de software baseado em nuvem que orquestra o armazenamento e descarga de eletricidade. Utilizando materiais 100% ecológicos e economia sem precedentes, a Energy Vault está acelerando a mudança para um mundo completamente renovável.

Em abril de 2019 a Energy Vault foi agraciada com o prêmio World Changing Idea Award de empresa mais veloz, vencendo na categoria Energia. A empresa foi criada no Idealab Studio, a incubadora de tecnologia líder fundada por Bill Gross.

Para mais informações sobre a Energy Vault, acesse energyvault.com ou @EnergyVaultInc

