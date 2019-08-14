LLamasoft智模软件宣布与京东物流建立战略合作伙伴关系

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的企业供应链设计和决策解决方案提供商LLamasoft智模软件宣布与中国最大零售商京东旗下的物流子公司京东物流建立战略合作伙伴关系。通过合作，京东物流将LLamasoft的解决方案与其现有的服务和技术相整合，运用京东物流网络独家为中国特定的部分制造商，零售商和物流供应商提供服务，提供的解决方案将涵盖供应链优化设计、规划、运营和管理。

未来LLamasoft将继续支持和服务现有客户，并通过细分化的发展模式不断扩大其市场覆盖，其中包括与京东物流的战略合作，同时还将持续投资其在中国的分公司。

“中国是世界上最大的供应链解决方案市场之一，通过与京东物流的战略合作，我们将能够提升为更广大的客户群体创造价值的能力，”LLamasoft首席执行官Razat Gaurav表示，“客户将受益于中国最大的B2C物流网络与LLamasoft卓越供应链设计和分析解决方案的结合，我们将帮助更多的企业实现供应链运营转型。”

“与LLamasoft达成战略合作伙伴关系后，我们将能够为客户和商家提供一站式供应链优化解决方案，”京东物流价值供应链副总裁杨海峰表示，“集合双方的能力，辅以我们十多年来在中国运营全国物流网络的经验，京东将进一步成为提供和整合先进供应链解决方案的领导者。”

这一消息最初发布于LLamasoft 8月9日在上海举办的LLamaCon供应链优化与设计大会，该大会吸引了来自近300家公司的500多名供应链专业人士。此次LLamaCon中国大会上，多位资深演讲嘉宾为参会者分享了先进理念和行业最佳实践，包括LLamasoft的客户百威英博亚太供应链设计负责人Callum Crawford，迈瑞医疗制造系统副总经理丁毅和LLamasoft联合创始人兼首席战略官Toby Brzoznowski。

“中国LLamaCon供应链优化与设计大会过去几年的迅速发展令人瞩目，这也突显出全球供应链领导人正聚焦于并大力投资供应链分析与决策技术。”LLamasoft首席战略官Toby Brzoznowski表示，“在整个活动期间，我们很高兴能听到企业分享如何利用LLamasoft技术应对快速变化的市场环境所带来的挑战，并以节省成本，改善服务和降低风险的方式带来实际价值。”

LLamasoft, Inc. 智模软件简介

LLamasoft智模软件已帮助了全球超过750家最具创新力的公司解决其最复杂的供应链问题。在全面的供应链分析工具的支持下，LLamasoft技术能帮助企业领导者设计出他们的理想供应链，从而实现企业的盈利能力、服务水平和业务增长目标。LLamasoft创建了真正的全球供应链端到端视图，能够支持一切跨战略、战术和时间范围的决策。LLamasoft已累计为全球客户创造了超过130亿美元的价值。LLamasoft与国际人道主义组织通力合作，并且加入了世界经济论坛，在2022年前，LLamasoft有望为全世界1亿人的生活带来积极影响。