LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (“Pacific Drilling” of the “Company”) rapporteerde vandaag resultaten voor het tweede kwartaal van 2019. Het netto verlies voor het tweede trimester 2019 was $73.6 miljoen of $0.98 per verdund aandeel, in vergelijking met netto verlies van $84.0 miljoen of $1.12 per verdund aandeel in eerste trimester 2019. EBITDA (a) voor het tweede trimester 2019 was $14.0 miljoen, in vergelijking met $1.9 miljoen in het eerste trimester 2019.

“Tijdens het tweede kwartaal hebben we onze aandacht gericht op het aan het werk zetten van platforms terwijl we een verbeterde omzet en EBITDA hebben gerealiseerd in vergelijking met het eerste kwartaal”, aldus CEO Bernie Wolford.

