JAKKS Pacific宣佈完成資本重組

加州聖塔莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK)（「公司」）今天宣佈，已與Wells Fargo Bank, National Association（“Wells Fargo”）、Oasis Investments II Master Fund Ltd.（“Oasis”）和應於2020年到期的4.875%可轉換優先票據（「2020年票據）持有人特設小組（「特設小組」）簽署多項具有約束力的最終協定（統稱為「資本重組」），以對公司資產負債表進行資本重組，包括為公司提供增額流動性，並將公司所有未償債務大部分延期三年。

公司執行長兼共同創辦人Stephen Berman感謝資本重組的各方參與者以及公司所有利害關係者的大力支持和耐心，他表示：「我們很高興擁有這麼棒的商業夥伴、同事和朋友，在我們達成資本重組的漫長道路上提供支援。憑藉此項交易，我們將以新的活力和決心追求近期和未來的商業目標。我們很興奮現在能夠把全部精力投入到這些任務中。」

特別小組成員之一、Axar Capital管理合夥人Andrew Axelrod將因此次資本重組而成為公司董事，他對公司的資本重組表示祝賀：「我很高興向Berman先生和整個管理團隊執行這項交易表示贊許。我們期待在未來幾個月和幾年內與公司合作執行其商業計畫。」

正如之前在2019年2月26日的Form 8-K當前報告、2019年5月9日的Form 8-K當前報告和2019年6月24日的Form 8-K當前報告中所述，公司董事會特別委員會（「特別委員會」）與美盛(Meisheng)進行討論和談判，以便美盛購買足夠的公司新發行普通股，使美盛擁有公司51%的流通股，並且與Oasis和特別小組討論和談判美盛的提案和延長公司可轉換優先票據的到期日等事項。由於完成美盛交易的必要批准手續（包括中國監管機構的批准）出現延遲，公司認為同意和完成資本重組符合其最佳利益。

美盛董事長趙小強表示支持公司及其資本重組：「身為董事並代表作為股東和商業夥伴的美盛公司，我想說我非常高興公司成功達成這項交易。我們期待兩家公司未來繼續保持密切關係。」

正如在2019年6月28日Form 8-K的當前報告中所宣佈的，公司收到一份關於收購公司所有股份的保密無約束力意向書。公司及其顧問繼續與相關方就該無約束力建議書進行討論，並繼續向該方提供與盡職調查活動有關的資訊。到目前為止，雙方尚未就此建議達成協議或諒解，如果做出最後報價，這種示意價格也可能發生變化。不能保證正在進行的討論將導致與該當事方的任何交易。

關於JAKKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ:JAKK)是首屈一指的玩具和消費品設計、製造和行銷公司，其產品在全球各地均有銷售，公司總部位於加州聖塔莫尼卡。JAKKS Pacific備受歡迎的專屬品牌包括MorfBoard®、Perfectly Cute®、Squish-Dee-Lish™、TP Blaster®、Disguise®、Moose Mountain®、Funnoodle®、Maui®和Kids Only!®；擁有高級特許版權的各種娛樂相關產品；以及青少年護膚化妝品牌C’est Moi®。透過公司致力於慈善事業的JAKKS Cares，JAKKS正幫助為兒童的生命帶來正向影響。請瀏覽我們的網站www.jakks.com，或在Instagram (@jakkstoys)、Twitter (@jakkstoys)和Facebook (JAKKS Pacific)上關注我們。

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前瞻性陳述

本新聞稿含有《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於關於資本重組的影響和公司未來業務計畫和目標的聲明。這些前瞻性陳述是根據目前對公司業務的預期、估計和預測，部分是根據管理層的假設。例如，本報告中關於與任何一方討論的條款或任何此類討論的結果的聲明都是前瞻性陳述。當公司使用諸如「意圖」、「預期 」、「相信 」、「估計 」、「計畫 」、「期望 」、「會 」或具有類似含義的詞語時，公司正在表述前瞻性陳述。這些陳述並不能作為未來業績的保證，且涉及難以預測的風險、不確定因素和假設。因此，實際結果和業績可能會因眾多的因素而與此類陳述中所提及或預測的內容大相逕庭，這些因素包括但不限於：以上所描述的因素；公司產品需求的變化；產品種類；客戶訂單和交貨的時間；競爭對手產品和定價的影響；以及一般經濟情況。關於可能影響公司的潛在因素和前瞻性陳述所描述的預期的更多資訊，都包含在公司向證券交易委員會遞交的文件中。公司認為，上述前瞻性陳述所反映的假設和預期是合理的，而且是根據公司在此日期可獲得的資訊，但公司不能保證這些假設和預期將證明是正確的，或者公司將採取目前正在規劃的任何行動。公司不承諾在獲得新資訊後或發生未來事件或出於其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述。

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