JAKKS Pacific宣布完成资本重组

加州圣莫妮卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK)（“公司”）今天宣布，已与Wells Fargo Bank, National Association（“Wells Fargo”）、Oasis Investments II Master Fund Ltd.（“Oasis”）和应于2020年到期的4.875%可转换高级票据（“2020年票据”）持有人特设小组（“特设小组”）签署多项具有约束力的最终协议（统称为“资本重组”），以对公司资产负债表进行资本重组，包括为公司提供增量流动性，并将公司所有未偿债务大部分延期三年。

公司首席执行官兼联合创始人Stephen Berman感谢资本重组的各方参与者以及公司所有利益相关方的大力支持和耐心，他表示：“我们很高兴拥有这样伟大的商业伙伴、同事和朋友，在我们实现资本充足的漫长道路上提供支持。通过此项交易，我们将以新的活力和决心追求我们近期和未来的商业目标。我们很兴奋现在能够把我们的全部精力投入到这些任务中。”

特别小组成员之一、Axar Capital管理合伙人Andrew Axelrod将因此次资本重组成为公司董事，他对公司的资本重组表示祝贺：“我很高兴向Berman先生和整个管理团队执行这项交易表示赞许。我们期待着在未来几个月和几年内与公司合作执行其商业计划。”

正如2019年2月26日的Form 8-K当前报告、2019年5月9日的Form 8-K当前报告和2019年6月24日的Form 8-K当前报告之前所述，公司董事会特别委员会（“特别委员会”）将与美盛(Meisheng)进行讨论和谈判，以便美盛购买足够的公司新发行普通股，使美盛拥有公司51%的流通股，并且与Oasis和特别小组讨论和谈判美盛的提案和延长公司可转换高级票据的到期日等事项。由于完成美盛交易的必要审批手续（包括中国监管机构的批准）出现延迟，公司认为同意和完成资本重组符合其最佳利益。

美盛董事长赵小强表示支持公司及其资本重组：“作为一名董事，并代表作为股东和商业伙伴的美盛公司，我想说我非常高兴公司成功达成这项交易。我们期待两家公司未来继续保持密切关系。”

正如在2019年6月28日Form 8-K的当前报告所宣布的，公司收到一份关于收购公司所有股份的保密无约束力意向表示。公司及其顾问继续与相关方就该无约束力建议书进行讨论，并继续向该方提供与尽职调查活动有关的信息。到目前为止，双方尚未就此建议达成协议或谅解，如果做出最后报价，这种示意价格也可能发生变化。不能保证正在进行的讨论将导致与该当事方的任何交易。

关于JAKKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ:JAKK)是一家领先的玩具和消费品设计、制造和营销公司，其产品在全球各地均有销售，公司总部位于加州圣莫妮卡。JAKKS Pacific备受欢迎的专属品牌包括MorfBoard®、Perfectly Cute®、Squish-Dee-Lish™、TP Blaster®、Disguise®、Moose Mountain®、Funnoodle®、Maui®和Kids Only!®；拥有高级特许版权的各种娱乐相关产品；以及青少年护肤化妆品牌C’est Moi®。借助公司的慈善承诺JAKKS Cares，JAKKS正帮助为儿童的生命带来积极的影响。请访问我们的网站www.jakks.com，或在Instagram (@jakkstoys)、Twitter (@jakkstoys)和Facebook (JAKKS Pacific)上关注我们。

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前瞻性陈述

本新闻稿含有《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条定义的“前瞻性陈述”，包括但不仅限于关于资本重组的影响和公司未来业务计划和目标的声明。这些前瞻性陈述是基于目前对公司业务的预期、估计和预测，部分是基于管理层的假设。例如，本报告中关于与任何一方讨论的条款或任何此类讨论的结果的声明都是前瞻性陈述。当公司使用诸如“意图”、“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“期望”、“会”或具有类似含义的词语时，公司正在表述前瞻性陈述。这些陈述并不能作为未来业绩的保证，且涉及难以预测的风险、不确定因素和假设。因此，实际结果和业绩可能会因众多的因素而与此类陈述中所提及或预测的内容大相径庭，这些因素包括但不限于：以上所描述的因素；公司产品需求的变化；产品种类；客户订单和交付的时间；竞争对手产品和定价的影响；以及一般经济情况。关于可能影响公司的潜在因素和前瞻性陈述所描述的预期的更多信息，都包含在公司向证券交易委员会提交的文件中。公司认为，上述前瞻性陈述所反映的假设和预期是合理的，而且是基于公司在此日期可获得的信息，但公司不能向您保证，这些假设和预期将被证明是正确的，或者公司将采取目前正在规划的任何行动。公司不承诺在获得新信息后或发生未来事件或出于其他原因公开更新或修改任何前瞻性陈述。

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