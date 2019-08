JAKKS Pacific annonce l'achèvement de sa recapitalisation

SANTA MONICA, Californie--(BUSINESS WIRE)--JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ : JAKK) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu de multiples accords définitifs contraignants (collectivement désignés la « Recapitalisation ») auprès de Wells Fargo Bank, National Association (« Wells Fargo »), Oasis Investments II Master Fund Ltd. (« Oasis ») et d'un groupe spécial de détenteurs (le « Groupe spécial ») de billets de premier rang convertibles à 4,875 % venant à échéance en 2020 (les « Billets 2020 ») afin de recapitaliser le bilan de la Société, notamment l'extension de liquidités supplémentaires en faveur de la Société, ainsi que les extensions à trois ans de la quasi-totalité des encours de la dette de la Société.

Stephen Berman, PDG et cofondateur de la Société, a remercié les différents participants de la Recapitalisation, ainsi que l'ensemble des parties prenantes de la Société pour leur solide soutien et leur patience : « Nous sommes ravis de compter sur des partenaires commerciaux, des collègues et des amis si exceptionnels, qui nous ont soutenus dans cette longue aventure en direction de la Recapitalisation. Grâce à cette transaction, nous sommes en mesure d'atteindre nos objectifs commerciaux, à court terme et au-delà, grâce à une nouvelle vigueur et détermination. Nous sommes ravis de pouvoir désormais consacrer toute notre énergie à ces tâches.

Andrew Axelrod, associé directeur d'Axar Capital, l'un des membres du Groupe spécial, qui deviendra administrateur de la Société dans le cadre de la Recapitalisation, a félicité la Société pour sa Recapitalisation : « Je suis enchanté de diriger M. Berman et l'ensemble de l'équipe de direction dans le cadre de l'exécution de cette transaction. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de la Société dans le cadre de l'exécution de son plan d'affaires au cours des prochains mois et des années à venir. »

Comme précédemment décrit dans le Rapport actuel sur formulaire 8-K en date du 26 février 2019, dans le Rapport actuel sur formulaire 8-K en date du 9 mai 2019 et dans le Rapport actuel sur formulaire 8-K en date du 24 juin 2019, le Comité spécial du Conseil d'administration de la Société (le « Comité spécial ») a engagé des discussions et des négociations avec Meisheng concernant l'achat par Meisheng d'actions récemment émises suffisantes des actions ordinaires de la Société, de telle sorte que Meisheng détienne 51 % des actions en circulation de la Société, ainsi qu'avec Oasis et le Groupe spécial concernant, entre autres, la proposition de Meisheng et l'extension des échéances des billets de premier rang convertibles de la Société. Suite à des retards dans l'obtention des autorisations nécessaires dans le cadre de la transaction Meisheng, notamment les autorisations des organismes réglementaires chinois, la Société a considéré qu'il était dans son intérêt d'accepter et d'exécuter la Recapitalisation.

Xiaoqiang Zhao, président de Meisheng, a exprimé son soutien à la Société et à la Recapitalisation : « Personnellement, en tant qu'administrateur et au nom de Meisheng, actionnaire et partenaire commercial, je souhaite exprimer à quel point je suis heureux que la Société ait conclu avec succès cette transaction. Nous nous réjouissons de poursuivre de nombreuses années de solides relations entre nos deux entreprises. »

Tel qu'annoncé dans le Rapport actuel sur formulaire 8-K en date du 28 juin 2019, la Société a reçu une expression d'intérêt non contraignante confidentielle portant sur l'acquisition de toutes les actions de la Société. La Société et ses conseillers poursuivent les discussions avec la partie intéressée concernant la proposition non contraignante, et continuent de fournir des informations à ladite partie dans le cadre des activités de diligence raisonnable. À ce jour, aucun accord ni aucune entente n'a été conclu concernant cette proposition, et le prix indiqué est également susceptible d'évoluer dans l'offre finale, si celle-ci aboutissait. Rien ne garantit que les pourparlers actuels aboutiront à une transaction auprès de ladite partie.

À propos de JAKKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ : JAKK) est un concepteur, fabricant et vendeur de jouets et produits de consommation commercialisés à travers le monde dont le siège est situé à Santa Monica, en Californie. Les marques brevetées populaires de JAKKS Pacific incluent MorfBoard®, Perfectly Cute®, Squish-Dee-Lish™, TP Blaster®, Disguise®, Moose Mountain®, Funnoodle®, Maui®, Kids Only!® ; une large gamme de produits inspirés du divertissement sous licences haut de gamme ; ainsi que C’est Moi®, une marque de soins et de maquillage pour les jeunes. Au travers de JAKKS Cares, engagement de la société en faveur de la philanthropie, JAKKS contribue à impacter positivement la vie des enfants. Retrouvez-nous sur www.jakks.com et suivez-nous sur Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) et Facebook (JAKKS Pacific).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de la section 27A de la loi Securities Act et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act, notamment, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives aux conséquences de la Recapitalisation, ainsi qu'aux projets et objectifs commerciaux futurs de la Société. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les attentes, estimations, et les projections actuelles concernant l’activité de la Société, reposant en partie sur les hypothèses formulées par sa direction. Par exemple, les déclarations inclues dans le présent rapport relatives aux modalités actuellement en discussion avec toute partie, ou au résultat de ces discussions constituent toutes des déclarations prévisionnelles. Dès lors que la Société utilise des termes tels que « a l'intention de », « anticipe », « considère », « estime », « prévoit », « s’attend à », le conditionnel, ou des termes similaires, la Société formule des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les résultats et aboutissements réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux qui sont formulés explicitement ou prévus dans de telles déclarations, en raison d'un grand nombre de facteurs parmi lesquels, sans toutefois s'y limiter, les facteurs décrits ci-dessus, les évolutions de la demande pour les produits de la Société, le mix de produits, le calendrier des commandes et des livraisons de clients, l'impact des produits et tarifs des concurrents, ainsi que le contexte économique global. Un complément d’information sur les facteurs susceptibles d’affecter la Société et sur les attentes décrites dans les déclarations prévisionnelles est fourni dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société considère que les hypothèses et attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables et qu'elles se fondent sur les informations dont dispose la Société à la date des présentes, bien que la Société ne puisse garantir que ces hypothèses et attentes se révéleront exactes, ou que la Société entreprendra les mesures qu'elle est susceptible de prévoir actuellement. La Société ne s’engage en aucune manière à actualiser publiquement ou à corriger ces déclarations prévisionnelles si la Société obtient de nouvelles informations, ou à la survenance d’événements futurs, ou pour d’autres raisons.

