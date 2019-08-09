teamLab Borderless成為全世界參觀人數最多的單一藝術家美術館

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今年夏天，藝術團體teamLab在東京的兩個美術館：森大廈數位藝術美術館：teamLab Borderless (MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless)（東京台場；以下簡稱“teamLab Borderless”）和teamLab Planets TOKYO（東京豐洲；以下簡稱“teamLab Planets”）迎來一週年紀念。自這兩個美術館開業以來的一年間，teamLab Borderless和teamLab Planets共接待350萬名參觀者。僅teamLab Borderless在開業一年內便迎來230名萬參觀者，超過荷蘭梵古美術館(Van Gogh Museum)的參觀人數，並創下單一藝術家美術館一年內參觀人數的紀錄。這些參觀者來自全球160多個國家和地區。

teamLab Borderless和teamLab Planets是兩個專門展出teamLab藝術作品的美術館。teamLab Borderless是沒有邊界、變幻無窮的藝術品世界，是「沒有地圖的美術館」。自2018年6月開幕以來的一年中，這座美術館吸引了全球160多個國家和地區的約230萬名參觀者。teamLab Planets是「可以倘佯在水中的美術館」。參觀者赤腳漫步在美術館，將整個身體完全沉浸在浩瀚的藝術海洋。自2018年7月開幕以來的一年中，這座美術館已接待全球106個國家和地區的超過125萬名參觀者。

和2018年世界三大參觀人數最多的單一藝術家美術館相比，teamLab Borderless和teamLab Planets的參觀人數均超過西班牙巴塞隆納畢卡索博物館(Picasso Museum)（948,483參觀人次）和西班牙菲格拉斯達利劇院博物館(Dalí Theatre-Museum)（1,105,169參觀人次）。teamLab Borderless的參觀人數甚至超過荷蘭阿姆斯特丹梵谷美術館（2,161,160參觀人次），成為全世界參觀人數最多的單一藝術家美術館。(*1)

teamLab Borderless（東京台場）

在teamLab Borderless的230萬名參觀者中，約有50%來自海外(*2)，其中來自美國的參觀者最多，隨後是澳洲、中國、泰國、加拿大和英國，由此可見，這個美術館不僅吸引著鄰國的遊客，也有許多遊客從遙遠的國度趕來一探究竟。此外，據該美術館進行的一項調查顯示，似乎約50%的海外參觀者來東京的目的就是參觀該博物館(*3)。

teamLab Planets（東京豐洲）

在teamLab Planets的125萬名參觀者中，約30%來自海外地區(*4)，其中大部分來自美國，其次是香港、臺灣、英國和澳洲。

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*1「THE ART NEWSPAPER特別報導：藝術最流行：2018年展覽和美術館參觀者數據」(THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art’s Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018)，The Art Newspaper，311號，2019年4月

*2 teamLab Borderless官網，購票數據（2019年2月16日至6月7日期間取得的資料）

*3 teamLab Borderless參觀者調查（2018年10月25日至11月2日進行），1,237名受訪者

*4 teamLab Planets官網，購票數據（2019年3月1日至6月30日期間取得的資料）

關於teamLab

teamLab (f. 2001)是由跨領域的超級科技專家組成的藝術團體，其合作實作旨在探索藝術、科學、科技、設計和自然世界的融匯點。teamLab的目標是透過藝術探索人與自然和個人與世界的新關係。請點選這裡查看完整介紹。

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