teamLab无界成为世界参观人数最多的单一艺术家美术馆

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今年夏天，艺术团体teamLab在东京的两个美术馆：森大厦数字艺术美术馆：teamLab无界(MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless)（东京台场；以下简称“teamLab无界”）和teamLab Planets TOKYO（东京丰洲；以下简称“teamLab Planets”）迎来一周年纪念。自这两个美术馆开业以来的一年间，teamLab无界和teamLab Planets共接待350万参观者。仅teamLab无界在开业一年内便迎来230万参观者，超过荷兰梵高美术馆(Van Gogh Museum)的参观人数，并创下单一艺术家美术馆一年内参观人数的纪录。这些参观者来自全球160多个国家和地区。

teamLab无界和teamLab Planets是两个专门展出teamLab艺术作品的美术馆。teamLab无界是一个没有边界、变幻无穷的艺术品世界，是“没有地图的美术馆”。自2018年6月开幕以来的一年中，这座美术馆吸引了全球160多个国家和地区的约230万参观者。teamLab Planets是一个“可以徜徉在水中的美术馆”。参观者赤脚漫步在美术馆，将整个身体完全沉浸在浩瀚的艺术海洋。自2018年7月开幕以来的一年中，这座美术馆已接待全球106个国家和地区的超过125万参观者。

和2018年世界三大参观人数最多的单一艺术家美术馆相比，teamLab无界和teamLab Planets的参观人数均超过了西班牙巴塞罗那毕加索博物馆(Picasso Museum)（948,483参观人次）和西班牙菲格拉斯达利剧院博物馆(Dalí Theatre-Museum)（1,105,169参观人次）。teamLab无界的参观人数甚至超过了荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆（2,161,160参观人次），成为世界参观人数最多的单一艺术家美术馆。(*1)

teamLab无界（东京台场）

在teamLab无界的230万参观者中，约有50%来自海外(*2)，其中来自美国的参观者最多，随后是澳大利亚、中国、泰国、加拿大和英国，由此可见，这个美术馆不仅吸引着邻国的游客，也有许多游客从遥远的国度赶来一探究竟。此外，据该美术馆进行的一项调查显示，似乎约50%的海外参观者来东京的目的就是参观这个博物馆(*3)。

teamLab Planets（东京丰洲）

在teamLab Planets的125万参观者中，约30%来自海外地区(*4)，其中大部分来自美国，其次是香港、台湾、英国和澳大利亚。

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*1“THE ART NEWSPAPER特别报道：艺术最流行：2018年展览和美术馆参观者数据”(THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art’s Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018)，The Art Newspaper，311号，2019年4月

*2 teamLab无界官网，购票数据（2019年2月16日至6月7日期间获取的数据）

*3 teamLab无界参观者调查（2018年10月25日至11月2日进行），1,237名受访者

*4 teamLab Planets官网，购票数据（2019年3月1日至6月30日期间获取的数据）

关于teamLab

teamLab (f. 2001)是一个由跨学科的超级技术专家组成的艺术团体，其合作实践旨在探索艺术、科学、技术、设计和自然世界的融汇点。teamLab的目标是通过艺术探索人与自然和个人与世界的新关系。请点击这里查看完整介绍。

teamLab由Pace Gallery代表。

新闻资料

teamLab无界

https://goo.gl/MpzVss

购票及更多信息，请访问borderless.teamlab.art，并关注Instagram。

teamLab Planets

https://goo.gl/tQXMLm

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