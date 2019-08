teamLab Borderless wordt het meest bezochte single-artist museum in de wereld.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Deze zomer markeert de eerste verjaardag van de beide musea van kunstcollectief teamLab in Tokio: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (Odaiba, Tokio; hierna teamLab Borderless genoemd) en teamLab Planets TOKYO (Toyosu, Tokio; hierna teamLab Planets genoemd). In het jaar na hun opening hebben teamLab Borderless en teamLab Planets samen 3,5 miljoen bezoekers ontvangen. teamLab Borderless alleen verwelkomde binnen het openingsjaar 2,3 miljoen bezoekers, wat meer is dan het aantal bezoekers aan het Van Gogh-museum in Nederland en vestigde een record wat betreft het aantal bezoekers in één jaar aan een single-artist museum. Deze bezoekers kwamen uit meer dan 160 landen en regio's van over de hele wereld.

teamLab Borderless en teamLab Planets zijn twee musea die uitsluitend gewijd zijn aan kunst door teamLab. teamLab Borderless is een wereld van altijd veranderende kunstwerken zonder grenzen, een “museum without a map” (een museum zonder plattegrond). In één jaar sinds de opening in juni 2018 heeft het museum ongeveer 2,3 miljoen bezoekers gehad uit 160 landen en regio's wereldwijd. teamLab Planets is “een museum waar je door water beweegt.” Gasten wandelen blootsvoets in de ruimte en dompelen hun gehele lichaam onder in enorme kunstwerken. In één jaar vanaf de opening in juli 2018 heeft het museum ongeveer 1,25 miljoen bezoekers verwelkomd uit 106 landen en regio's van over de hele wereld.

Vergeleken met de drie meest bezochte single-artist musea van 2018, verwelkomden zowel teamLab Borderless als teamLab Planets meer bezoekers dan het Picasso-museum in Barcelona, Spanje (948.483 bezoekers) en het Dalí-theatermuseum in Figueres, Spanje (1.105.169 bezoekers). Het aantal museumbezoekers bij teamLab Borderless overschrijdt zelfs dat van het Van Gogh-museum in Amsterdam, Nederland (2.161.160 bezoekers), waardoor het het meest bezochte museum is dat gewijd is aan één kunstenaar. (*1).

teamLab Borderless (Odaiba, Tokio)

Van de 2,3 miljoen bezoekers aan teamLab Borderless komt ongeveer 50% uit het buitenland (*2), waarvan de meeste uit de VS, gevolgd door Australië, China, Thailand, Canada en het VK, waardoor het een museum is dat niet alleen bezoekers trekt uit naburige landen maar ook uit veel verder gelegen regio's. Bovendien blijkt, volgens een onderzoek uitgevoerd door het museum, dat circa 50% van de gasten uit het buitenland Tokio bezocht om het museum te bezoeken (*3).

teamLab Planets (Toyosu, Tokyo)

Van de 1,25 miljoen bezoekers aan teamLab Planets komt bijna 30% uit het buitenland (*4), waarvan het merendeel uit de VS, gevolgd door Hong Kong, Taiwan, het VK en Australië.

Over teamLab

teamLab (opgericht 2001) is een kunstcollectief, een interdisciplinaire groep ultratechnologen die met hun samenwerkingspraktijk streven naar het verenigen van kunst, wetenschap, technologie, ontwerp en de natuurlijke wereld. teamLab heeft als doel om via kunst een nieuwe relatie tussen mens en natuur en tussen zichzelf en de wereld te verkennen. Klik hier voor de volledige biografie.

teamLab wordt vertegenwoordigt door Pace Gallery.

