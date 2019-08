teamLab Borderless devient le musée consacré à un artiste unique le plus visité au monde.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Cet été marque le premier anniversaire des deux musées du collectif artistique teamLab à Tokyo : MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (Odaiba, Tokyo ; ci-après teamLab Borderless) et teamLab Planets TOKYO (Toyosu, Tokyo ; ci-après teamLab Planets). Au cours de l'année ayant précédé leur ouverture, teamLab Borderless et teamLab Planets ont accueilli au total 3,5 millions de visiteurs. teamLab Borderless a accueilli à lui tout seul 2,3 millions de visiteurs un an après son ouverture, dépassant le nombre de visiteurs du musée Van Gogh aux Pays-Bas, et établissant en un an un record du nombre de visiteurs dans un musée consacré à un seul artiste. Ces visiteurs sont venus de plus de 160 pays et régions à travers le monde.

teamLab Borderless et teamLab Planets sont deux musées consacrés uniquement à l'art de teamLab. teamLab Borderless est un univers d'œuvres artistiques en perpétuelle évolution et sans frontières, un « musée qui se parcourt sans carte ». Un après après son ouverture en juin 2018, le musée a accueilli environ 2,3 millions de visiteurs venus de plus de 160 pays et régions à travers le monde. teamLab Planets est un « musée dans lequel il est possible de se mouvoir à travers l'eau ». Les visiteurs marchent pieds nus dans l'espace, et plongent physiquement l'intégralité de leur corps dans des œuvres artistiques massives. Un après après son ouverture en juillet 2018, le musée a accueilli plus d'1,25 millions de visiteurs venus de 106 pays et régions à travers le monde.

Par rapport aux trois musées consacrés à un seul artiste les plus visités au monde en 2018, teamLab Borderless et teamLab Planets ont accueilli un plus grand nombre de visiteurs que le musée Picasso de Barcelone, en Espagne (948 483 visiteurs) et le théâtre-musée Dalí à Figueres, en Espagne (1 105 169 visiteurs). Le nombre de visiteurs du musée teamLab Borderless dépasse même celui du musée Van Gogh d'Amsterdam, aux Pays-Bas (2 161 160 visiteurs), ce qui fait de lui le musée consacré à un seul artiste le plus visité au monde. (*1).

teamLab Borderless (Odaiba, Tokyo)

Sur les 2,3 millions de visiteurs du teamLab Borderless, près de 50 % sont originaires de l'étranger (*2), la plupart provenant des États-Unis, d'Australie, de Chine, de Thaïlande, du Canada et du Royaume-Uni, ce qui en fait un musée qui attire des visiteurs en provenance non seulement des pays voisins, mais aussi de régions plus lointaines. Par ailleurs, d'après un sondage mené par le musée, il semblerait qu'environ 50 % des visiteurs venus de l'étranger se sont rendus à Tokyo pour visiter le musée (*3).

teamLab Planets (Toyosu, Tokyo)

Sur les 1,25 million de visiteurs du teamLab Planets, près de 30 % viennent de l'étranger (*4), pour la plupart des États-Unis, de Hong Kong, de Taïwan, du Royaume-Uni et d'Australie.

*1 « THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art’s Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018 » The Art Newspaper. Numéro 311, avril 2019.

*2 Site Web officiel du teamLab Borderless , données d'achat de tickets (données obtenues entre le 16 février et le 7 juin 2019)

*3 Sondage auprès des visiteurs du teamLab Borderless (mené entre le 25 octobre et le 2 novembre 2018), 1 237 répondants

*4 Site Web officiel du teamLab Planets, données d'achat de tickets (données obtenues entre le 1er mars et le 30 juin 2019)

À propos de teamLab

teamLab (fondé en 2001) est un collectif artistique interdisciplinaire d’ultratechnologistes dont les travaux de collaboration s’inscrivent à la confluence de l’art, de la science, de la technologie, du design et du monde naturel. teamLab s’attache à explorer une nouvelle relation entre les êtres humains et la nature, et entre soi-même et le monde, à travers l’art. Cliquez ici pour consulter la biographie intégrale.

teamLab est représenté par Pace Gallery.

teamLab Borderless

teamLab Planets

