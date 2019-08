O teamLab Borderless torna-se o museu de artista individual mais visitado do mundo.

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Este verão marca os aniversários de um ano para a arte coletiva dos dois museus do teamLab em Tóquio: o MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (Odaiba, Tóquio; doravante teamLab Borderless) e o teamLab Planets TOKYO (Toyosu, Tóquio; doravante teamLab Planets). Em um ano desde suas inaugurações, o teamLab Borderless e o teamLab Planets tiveram um total de 3,5 milhões de visitantes. Somente o teamLab Borderless recebeu 2,3 milhões de visitantes em um ano após sua inauguração, ultrapassando o número de visitantes no Museu Van Gogh, na Holanda, e estabelecendo um número recorde de visitantes em um único museu em um ano. Esses visitantes vieram de mais de 160 países e regiões de todo o mundo.

O teamLab Borderless e o teamLab Planets são dois museus dedicados exclusivamente à arte pelo teamLab. O teamLab Borderless é um mundo de obras de arte em constante mudança, sem fronteiras, um “museu sem mapa”. Um ano após sua inauguração em junho de 2018, o museu já recebeu aproximadamente 2,3 milhões de visitantes de mais de 160 países e regiões do mundo. O teamLab Planets é “um museu onde você se move pela água”. Os convidados andam descalços no espaço e mergulham fisicamente seus corpos inteiros em grandes obras de arte. Um ano após sua inauguração em julho de 2018, o museu recebeu mais de 1,25 milhão de visitantes de 106 países e regiões de todo o mundo.

Quando comparados aos três museus mais visitados do mundo em 2018, tanto o teamLab Borderless como o teamLab Planets receberam mais visitantes do que o Museu Picasso de Barcelona, Espanha (948.483 visitantes), e o Teatro-Museu Dalí de Figueres, Espanha (1.105.169 visitantes). O número de visitantes do museu no teamLab Borderless ultrapassa até mesmo o do Museu Van Gogh em Amsterdã, Holanda (2.161.160 visitantes), tornando-o o museu mais visitado do mundo dedicado a um único artista. (*1).

teamLab Borderless (Odaiba, Tóquio)

Dos 2,3 milhões de visitantes do teamLab Borderless, aproximadamente 50% vêm do exterior (*2), sendo a maioria proveniente dos EUA, seguidos pela Austrália, China, Tailândia, Canadá e Reino Unido, tornando-se um museu que atrai não apenas visitantes de países vizinhos, mas também de regiões muito mais distantes. Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelo museu, parece que cerca de 50% dos visitantes estrangeiros visitaram Tóquio para visitar o museu (*3).

teamLab Planets (Toyosu, Tóquio)

Do 1,25 milhão de visitantes do teamLab Planets, aproximadamente 30% vêm do exterior (*4), sendo a maioria proveniente dos EUA, seguidos de Hong Kong, Taiwan, Reino Unido e Austrália.

Sobre a teamLab

A teamLab (f. 2001) é uma sociedade de arte, um grupo interdisciplinar de ultratecnólogos cuja prática colaborativa busca navegar na confluência da arte, ciência, tecnologia, design e o mundo natural. A teamLab visa explorar um novo relacionamento entre o homem e a natureza e entre nós mesmos e o mundo através da arte. Clique aqui para ver a bio completa.

teamLab é representada pela Pace Gallery.

