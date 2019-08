Eastmain signe une entente d'option avec Benz Mining sur le projet minier Eastmain

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Eastmain Resources Inc. ("Eastmain" ou la "Société" - TSX:ER | OTCQX:EANRF), une société d'exploration aurifère et de mise en valeur basée à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, a le plaisir d'annoncer la signature d’une entente d'option pour l'achat du projet de la Mine Eastmain (le "Projet") avec Benz Mining Corp. ("Benz") (TSX-V:BZ) par l'intermédiaire de sa filiale détenue en exclusivité Eastmain Mines Inc.

Claude Lemasson, président et chef de la direction d'Eastmain, déclare: "L'accord avec Benz Mining arrive à un moment opportun pour Eastmain. Il permet à notre équipe de concentrer nos ressources sur nos principaux actifs aurifères de la baie James, de Clearwater et la coentreprise Éléonore Sud. Le Projet représente un potentiel exceptionnel et nous sommes confiants quant à la mise en valeur du gisement au cours des années à venir. Nous sommes convaincus que le Projet fournira à Benz Mining la possibilité d'explorer, de mettre en valeur et de relancer la production de cette ancienne mine aurifère polymétallique."

Et d'ajouter: "Notre approche en trois volets pour la baie James comprend l'exploration de Clearwater sur l’Horizon KS, qui contient la nouvelle découverte de Percival et le projet en pré-développement Eau Claire, ainsi que l'exploration du projet de la coentreprise Éléonore Sud dans le cadre du partenariat avec Newmont Goldcorp et Azimut Exploration Inc.."

"Avec un cours de l'or dépassant les 1 500 USD, ce qui semble déclencher un véritable marché haussier, nous sommes d'avis que le moment ne saurait être plus favorable pour acquérir le projet aurifère Mine Eastmain", souligne Miloje Vicentijevic, président et chef de la direction de Benz.

ENTENTE D'OPTION, LES GRANDES LIGNES

Eastmain octroie une option exclusive à Benz afin d’acquérir une participation initiale de 75% dans le Projet (l'"Option"), sous réserve: du paiement à Eastmain de 2 500 000 de dollars, dont jusqu'à 875 000 dollars pourront être payés en actions ordinaires de Benz ("Actions de paiement"), durant la période d'option de 4 ans; ainsi que des dépenses engagées par Benz à hauteur de 3 500 000 de dollars pour le Projet sur une période de 4 ans;

d'un paiement d'étape de 1 000 000 de dollars ayant trait à l'obtention par Benz du financement du projet suite à l'exercice de l'Option, pour finaliser la prise de participation à 100%;

d'un paiement d'étape de 1 500 000 de dollars ayant trait à la production commerciale suite à l'exercice de l'Option; et

d'une redevance de 2% au titre du rendement net de fonderie après la production des premières 250 000 onces, avec un rachat de 1% pour 1 500 000 de dollars, à verser à Eastmain suite à l'exercice de l'Option.

ENTENTE D'OPTION, LES DÉTAILS

Conformément à l'Entente d'option, Eastmain concède à Benz une option exclusive d'acquérir une participation de 75% dans le Projet en recevant de Benz les paiements suivants, en espèces et en actions ordinaires (les "Options de paiement"):

1. 75 000 dollars dans les cinq jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur (comme indiquée ci-après);

2. 200 000 dollars à la date du 1er anniversaire ou avant, dont jusqu'à 100 000 dollars pourront être payés en Actions de paiement;

3. 210 000 dollars à la date du 2e anniversaire ou avant, dont jusqu'à 110 000 dollars pourront être payés en Actions de paiement;

4. 210 000 dollars à la date du 3e anniversaire ou avant, dont jusqu'à 110 000 dollars pourront être payés en Actions de paiement; et,

5. 1 625 000 dollars à la date du 4e anniversaire ou avant, dont jusqu'à 375 000 dollars pourront être payés en Actions de paiement.

En plus des Options de paiement, Benz doit émettre 3 000 000 actions ordinaires dans les cinq jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur pour le compte d'Eastmain, pour une valeur approximative de 180 000 dollars.

L'échéancier des dépenses d'exploration du Projet, tel que défini dans l'Entente d'option, s'élève à 3 500 000 dollars, comme suit:

1. 500 000 dollars de dépenses à la date du 1er anniversaire ou avant;

2. 1 000 000 de dollars de dépenses supplémentaires à la date du 2e anniversaire ou avant;

3. 1 000 000 de dollars de dépenses supplémentaires à la date du 3e anniversaire ou avant; et

4. 1 000 000 de dollars de dépenses supplémentaires à la date du 4e anniversaire ou avant.

L'option d'acquérir 75% du projet minier Eastmain sera satisfaite si et quand Benz aura rempli les exigences ci-dessus. À tout moment, Benz conserve le droit d'accélérer l'échéancier des dépenses.

À la suite de l'exercice de l'Option, la Société recevra de Benz les paiements d'étape suivants lors de la réalisation des événements suivants:

1. 1 000 000 de dollars dans les cinq (5) jours ouvrables, à la première des échéances suivantes:

la clôture du financement du projet avec l'objectif de mettre le Projet, ou toute partie de celui-ci, en production commerciale; ou la date arrivant 24 mois après l'exercice de l'Option.

Avec ce paiement, Benz aura acquis 100% de la participation de la propriété titulée d'Eastmain Mine. Si Benz n'honore pas ce paiement d'étape, Eastmain aura le droit de racheter la participation de 75% de Benz dans le Projet pour un montant de 3 500 000 de dollars, dont jusqu'à 1 225 000 de dollars pourront être payés en actions ordinaires d'Eastmain.

2. 1 500 000 de dollars dans les cinq (5) jours ouvrables, à compter du début de la production commerciale sur le domaine du Projet.

Benz pourra, à sa discrétion, payer jusqu'à 25% de chacun des paiements d'étape en actions ordinaires en tant qu'Actions de paiement.

À la suite de l'exercice de l'Option, Eastmain conservera une redevance de 2% au titre du rendement net de fonderie, dont le paiement débutera après la production des premières 250 000 onces d’or provenant de l'ancienne zone minière. La moitié de la redevance pourra être rachetée par Benz, la réduisant ainsi à 1% du rendement net de fonderie, pour un prix d'achat de 1 500 000 de dollars. Il est entendu par les deux parties qu'il existe d'autres redevances sous-jacentes de rendement net de fonderie sur le domaine du Projet.

Les transactions stipulées dans l'Entente d'option sont soumises à l'obtention par Benz de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. La "date d'entrée en vigueur" sera celle à laquelle Benz aura reçu l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos d'Eastmain Resources Inc. (TSX:ER) www.eastmain.com

Eastmain est une société d'exploration canadienne faisant progresser trois actifs aurifères à haute teneur dans le nouveau camp aurifère de la baie James, au Québec. La Société détient une participation de 100% dans le domaine Clearwater, qui contient le projet Eau Claire, pour lequel elle publia une évaluation économique préliminaire ("EEP") en mai 2018, et la découverte Percival faite en novembre 2018. Eastmain gère également la coentreprise Éléonore Sud, située immédiatement au sud de la mine Éléonore de Goldcorp Inc., où une nouvelle découverte aurifère à haute teneur a été faite fin 2017. En outre, la Société possède une participation à 100% dans le projet minier Eastmain, actuellement optionnée à un tiers, et dispose d’un portefeuille de projets d’exploration dans cette juridiction minière favorable, avec des infrastructures à proximité.

Déclarations prospectives - Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives impliquant d'importants risques et incertitudes connus et inconnus. Toutes les déclarations prospectives ne sont pas purement historiques et comprennent des convictions, des projets, des attentes ou un calendrier de futurs projets. Elles comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives au succès potentiel de stratégies d’exploration et de mise en valeur futures de la Société, et à la réussite potentielle du projet minier Eastmain. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté d'Eastmain, notamment, sans toutefois s'y limiter, l'incidence des conditions économiques générales, de la situation du secteur, de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, de la disponibilité du financement, de l'achèvement en temps voulu des études et des rapports techniques proposés, et des risques liés à l'exploration, au développement et à l'industrie minière en général, comme des facteurs économiques tels qu'ils affectent l'exploration, les prix futurs des produits de base, la modification des taux d'intérêt, la sécurité, l'évolution de la situation politique, sociale ou économique, les risques environnementaux, les risques d'assurance, les dépenses en capital, les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités de développement, les relations de travail, la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de l'or, y compris les risques de diminution des quantités de teneurs en ressources minérales, des contestations du titre de propriété et des modifications des paramètres du projet tant que les plans continuent à être peaufinés. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien que considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent se révéler imprécises et que, de ce fait, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf dans la mesure où la loi l’impose.

