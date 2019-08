Verrency et Coinify s'associent pour permettre aux clients des banques de faire des achats en monnaie virtuelle chez n'importe quel commerçant en utilisant les cartes bancaires de paiement existantes

MELBOURNE, Australie et COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Verrency, leader mondial en matière d'innovation dans le domaine des paiements, et Coinify, l'un des principaux fournisseurs de paiements en monnaie virtuelle, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat permettant aux banques d'offrir en toute sécurité à leurs clients la possibilité d'utiliser la monnaie virtuelle pour leurs paiements auprès des commerçants du monde entier.

Ce partenariat permettra aux banques utilisant la plateforme intermédiaire de Verrency d'intégrer des sources de financement en monnaie virtuelle et des portefeuilles numériques avec leurs moyens de paiement existants, sans que les clients aient besoin d'utiliser des cartes prépayées ou de débit spécialement émises. En revanche, les banques peuvent offrir à leurs clients la possibilité d'effectuer des paiements n'importe où en utilisant la monnaie virtuelle via leurs solutions de paiement existantes, telles que leurs cartes physiques et leurs portefeuilles numériques.

Le service fonctionne en utilisant la technologie de paiement à valeur ajoutée à haute performance de Verrency pour permettre à une banque d'acheminer facilement les transactions vers différentes sources de financement autorisées par la banque, comme un portefeuille avec ou sans dépôts, qui contient des actifs numériques. Coinify prend en charge la sélection et la connexion de l'infrastructure du portefeuille, qui peut être interne ou externe à la banque.

David Link, PDG de Verrency, qui a également été nommé conseiller de Ripple au début de l'année 2016, a déclaré que le partenariat est un tournant décisif pour le début d'une utilisation accrue d'actifs tokénisés par les grandes institutions financières.

" La croissance rapide de l'intérêt et de la possession d'actifs en monnaie virtuelle par les consommateurs et l'essor des technologies de confiance virtuelle ont été une tendance clé pour le secteur des paiements dans son ensemble au cours de la dernière décennie, " a déclaré M. Link. " Au cours des prochaines années, les monnaies virtuelles ne seront plus des investissements spéculatifs mais des actifs grand public de moindre importance, qui verront davantage de tokens stables, ou même de tokens garantis par un gouvernement ou adossés à un fonds, ou alors simplement des tokens comme un moyen de paiement. Il est donc essentiel que les banques disposent des technologies permettant réellement de les utiliser sur leur infrastructure existante, axée sur le paiement des biens de consommation. L'utilisation courante des tokens ou des ressources virtuelles ne se fera pas en connectant le côté marchand de l'équation - il faudrait simplement trop de temps pour atteindre l'ubiquité, sans quoi il n'y aura pas d'utilisation significative. "

" En s'associant à Coinify, Verrency permet désormais aux banques d'offrir à leurs clients une monnaie virtuelle et l'utilisation de tokens via leurs cartes de débit et de crédit existantes sans avoir à procéder à une coûteuse révision de leur infrastructure. "

" Coinify est ravi de s'associer à Verrency et de relier nos deux plateformes, ce qui représente un énorme potentiel d'adoption du crypto, " a déclaré Mark Højgaard, co-fondateur et PDG de Coinify. " La plateforme de Verrency, qui peut facilement intégrer des tiers à l'infrastructure de paiement bancaire existante, est une percée potentielle pour l'espace futur de la monnaie numérique et de l'utilisation de tokens, dont les grands noms technologiques, comme le projet Libra sur Facebook, commencent à en étudier les possibilités. "

La plateforme de Verrency est une couche technologique et une plateforme API de haute performance de classe bancaire qui s'intègre à l'infrastructure existante d'un processeur, d'une banque ou d'un portefeuille numérique, leur permettant de fournir rapidement des services et produits améliorés au moment du paiement sans modifier leur technologie existante.

Grâce à ce partenariat, Coinify rejoint l'écosystème de partenaires V+ de Verrency, ce qui facilite la collaboration avec les Fintechs et permet un ensemble presque illimité de services hyper-personnalisables incluant l'échange de primes de fidélité, la gestion de déboursements, les arrondissements de paiements au profit d'épargnes ou de bienfaisances, l'accès aux crédit à terme au moment du versement, aux environnements de test en temps réel et bien plus encore.

Cette annonce survient au moment où la monnaie virtuelle proposée par Facebook, Libra, a relancé le débat sur la possibilité que les monnaies virtuelles et les tokens à adossement fiduciaire deviennent une composante plus courante de l'infrastructure mondiale des paiements.

A propos de Verrency

Verrency permet aux banques et autres institutions financières d'offrir rapidement, de manière rentable et fiable de nouveaux produits et services innovants aux consommateurs et aux partenaires commerciaux autour de leur interaction la plus importante - le moment du paiement. La couche technologique haute performance de Verrency, de qualité bancaire, fonctionne en coulisse pour permettre une gamme presque infinie de services à valeur ajoutée pour les clients d'une banque, rapidement et facilement, sans modifications majeures à l'infrastructure de paiement existante ou la nécessité d'intégrer les systèmes des points de vente. Verrency permet également une connexion rapide à des services tiers via son écosystème FinTech avec peu ou pas d'intégration. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verrency.com.

