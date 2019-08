Tilray® Aumenta Capacidade de Exportação Internacional com Novo Local de Cultivo ao Ar Livre em Portugal

NANAIMO, Colúmbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--A Tilray, Inc. («Tilray» ou «Empresa») (NASDAQ: TLRY), pioneira global na investigação, cultivo, produção e distribuição de canábis, anunciou hoje que a sua subsidiária integralmente detida, a Tilray Portugal Unipessoal Lda. A Tilray Portugal assinou um acordo definitivo ( o «Acordo») com o Esporão, acrescentando 20 hectares de espaço de cultivo ao ar livre no Alentejo, Portugal, para além dos já existentes 5 hectares de cultivo interior e exterior e 6500 metros quadrados de espaço de produção, processamento e investigação no seu Campus da União Europeia (UE) em Cantanhede, Portugal.

«Estamos orgulhosos por expandir a nossa capacidade de produzir produtos de canábis medicinal de elevada qualidade na Europa, recorrendo a métodos de cultivo ao ar livre inovadores», comentou Sascha Mielcarek, Diretor Executivo da Tilray para a Europa. «Estamos ansiosos por fornecer produtos de canábis medicinal da Tilray aos doentes que deles necessitam, em mercados novos e existentes e orgulhosamente produzidos na Europa.

A Tilray está a arrendar terrenos no Esporão, uma das maiores e mais sofisticadas empresas agrícolas de Portugal. O Esporão irá prestar apoio operacional e técnico no local a uma equipa de especialistas da Tilray, incluindo horticultores, produtores e gestores de garantia da qualidade. A Tilray irá produzir, colher e secar materiais de canábis medicinal neste local adicional que serão posteriormente transportados para o Campus da UE da Tilray em Portugal para serem processados, fabricados e distribuídos por toda a Europa e restantes mercados internacionais. O local de cultivo ao ar livre foi completamente plantado com êxito em julho, estando a colheita prevista para o outono de 2019.

O Campus da UE da Tilray em Portugal é uma unidade de produção multifacetada que inclui locais de cultivo no interior, ao ar livre e em estufa, bem como laboratórios de controlo da qualidade e investigação e ainda locais de processamento, embalamento e distribuição de canábis medicinal. Em maio de 2019, a Tilray Portugal recebeu a licença de produção e a certificação GMP inicial, o que permite à empresa fabricar e exportar canábis seca com certificação GMP como substância ativa para produtos médicos. Até à data, a Tilray investiu aproximadamente 20 milhões de euros na fábrica.

O Campus da UE da Tilray também serve de concentrador para apoiar os esforços de investigação clínica e de desenvolvimento de produtos da Tilray em toda a Europa. Esta instalação emprega atualmente mais de 150 pessoas, com um aumento da produção e com várias colheitas previstas para os próximos meses. Em abril de 2019, a Tilray realizou uma cerimónia oficial de inauguração para assinalar o início da atividade do Campus da UE.

Acerca da Tilray®

A Tilray é pioneira mundial na investigação, cultivo, produção e distribuição de canábis e canabinoides e serve atualmente dezenas de milhares de doentes e consumidores em 13 países nos cinco continentes.

Advertência a respeito de declarações prospetivas:

O presente comunicado de imprensa contém «declarações prospetivas» na aceção da «Private Securities Litigation Reform Act» de 1995 dos EUA e «informações prospetivas» na aceção da legislação canadiana relativa aos valores mobiliários ou, coletivamente, declarações prospetivas. As declarações prospetivas e informações prospetivas neste comunicado de imprensa podem ser identificadas através do uso de palavras tais como «poderá», «poderia», «pode», «irá», «provavelmente», «espera», «prevê», «acredita», «pretende», «tenciona», «prognostica», «projeta», «estima», «conjetura» e outras expressões semelhantes, incluindo, porém sem caráter limitativo, declarações a respeito da intenção da Tilray em aumentar a produção, processamento, cultivo ou capacidade de I&D ou lançar marcas, produtos e fatores de forma nova em qualquer uma das suas instalações e as expectativas da Tilray no tocante a servir o mercado global de canábis. As declarações prospetivas não são garantia de desempenho futuro e são baseadas numa série de estimativas e pressupostos da administração em função da experiência e perceção de tendências, condições atuais e desenvolvimentos esperados, bem como outros fatores que a administração tem por relevantes e razoáveis face às circunstâncias, incluindo pressuposições relativas às condições atuais e futuras do mercado, ao contexto regulatório atual e futuro e aprovações e autorizações futuras. Os resultados, desempenho ou concretizações atuais podem divergir substancialmente daqueles expressos ou implícitos em quaisquer declarações prospetivas constantes do presente comunicado de imprensa e, portanto, o destinatário não deve depositar confiança indevida em tais declarações prospetivas e as mesmas não são garantia de resultados futuros. Consulte a secção «Fatores de Risco» do Relatório Trimestral da Tilray no Formulário 10-Q depositado na «Securities and Exchange Commission» e nos reguladores canadianos de valores mobiliários a 15 de maio de 2019 e presunções, incertezas e outros fatores que poderão fazer com que os resultados reais futuros ou eventos aguardados difiram substancialmente dos expressos ou implícitos em quaisquer declarações prospetivas. A Tilray não se compromete, e declina explicitamente qualquer obrigação de o fazer, a atualizar quaisquer declarações prospetivas ora incluídas, exceto nos termos da legislação aplicável relativa aos valores mobiliários.

