資生堂和Tory Burch宣佈長期美容合作協定

東京和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的美妝公司資生堂株式會社(Shiseido Company, Limited)（以下簡稱「資生堂」）和Tory Burch LLC（以下簡稱“Tory Burch”）今天宣佈，雙方已達成一項長期合作協定。根據協定，資生堂將擁有開發、行銷和分銷Tory Burch美容品牌的全球獨家授權。該協議將於2020年1月1日起生效。Tory Burch的美容授權將由總部位於紐約市的資生堂集團(Shiseido Group)美洲地區事業部管理。

Tory Burch是美國生活時尚品牌，充分體現公司執行董事長兼創意長Tory Burch的個人風格、全球化思維和審美，這位充滿活力的現代企業家於2004年創立了自己的公司。如今，品牌旗下產品系列包括成衣、鞋履、手提包、配飾、腕表、家居及香水。Tory Burch香水產品最初於2013年推出，目前在世界各地的Tory Burch精品店和奢侈品零售商處有售。

透過這一合作夥伴關係，資生堂將為Tory Burch提供全球平臺和專門的資源來提升Tory Burch的美容業務，並發掘和把握機會，使其成為多平臺的全球生活時尚美容品牌。對於資生堂，此次合作將擴大其全球香水產品系列，並在資生堂集團和該公司的香水、美妝、護膚和數位卓越中心以及該公司的科技加速中心創造合作機會。

資生堂總裁兼執行長Masahiko Uotani表示：「資生堂正昂首闊步地朝著『美力創新讓世界更好』(BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD)的長期目標進軍，我們非常榮幸地歡迎Tory和Tory Burch品牌與資生堂大家庭攜手，作為合作夥伴共同完成這一使命。Tory Burch是真正的奢華生活時尚品牌，有著清晰的形象定位，堅定不移地追求其價值觀——在我們不斷尋找新方式來加強消費者互動並為我們的企業和社會創造價值的過程中，Tory Burch正是我們加強業務組合所需要的創新合作夥伴類型。資生堂致力於為所有合作夥伴創造價值，能夠與Tory Burch品牌分享資生堂平臺、研發資源、科技組合和卓越中心的種種優勢，從而幫助它充分掌握成長與發展的重要潛力和機會，我們倍感振奮。」

Tory Burch執行董事長兼創意長Tory Burch評價道：「能夠與資生堂合作，我們感到十分激動，資生堂深厚的歷史、無與倫比的產品和對創新的追求，一直讓我非常欣賞。雙方公司的合作將帶來巨大的綜效，包括對客戶深懷尊重並與客戶建立深入的關係，積極支持女性賦權，以及一致的長期策略願景。能夠與資生堂合作建立全球生活時尚香水和美容理念，我們感到無比興奮，這代表一直以來的夢想成真。」

Tory Burch執行長Pierre-Yves Roussel補充道：「迄今我們的香水系列所取得的成績讓我們引以為傲，我們非常榮幸能夠透過此次新的策略性合作夥伴關係進一步推進該業務的發展。資生堂是極具影響力的全球領導者，在業界樹立了最高的卓越標準。我們期待與資生堂合作，推動Tory Burch美容業務下一階段的發展和擴張。」

資生堂美洲執行長兼資生堂成長總監Marc Rey表示：「Tory Burch是首屈一指的時尚品牌，與資生堂有著許多共同的價值觀，能夠與之合作我們感到十分高興。發展Tory Burch業務蘊藏著巨大的機會，而資生堂很榮幸能夠為Tory Burch提供相關資源。將Tory追求的理想和該品牌高瞻遠矚的數位模式，與資生堂的全球平臺和一流的美容與科技專長結合在一起，此次合作必能與消費者建立起更加深入的聯繫，並充分發揮該品牌的潛力。能夠與Tory合作，我們感到尤為驕傲，她是一位極富遠見的企業家，也是女性賦權的宣導者，為大家樹立了榜樣，我們期待與更多團隊成員密切合作。」

關於資生堂株式會社

資生堂成立於1872年，是日本首間西式藥房。公司隨後逐漸轉變成化妝品公司，為民眾提供東、西方現有的最先進科技和最精緻的美學。資生堂如今已是根植於日本的頂級化妝品企業，其名稱Shiseido已成為全球化妝品最高品質的代言人。資生堂在全球的護膚、化妝和香氛系列產品包括高效能的特殊護膚和膚色提亮系列。資生堂為專業美容沙龍和理髮師以及身體護理、防曬和男士護膚系列提供眾多產品。公司在經歷了140多年的歷史之後依然保持著強烈的現代感和創新精神，其各大品牌如今已遍佈120多個國家和地區。查詢詳情，請造訪http://www.shiseidogroup.com/。

關於Tory Burch

Tory Burch是美國生活時尚品牌，鼓勵世界各地的人活出風采，擁有個性、美麗和自信。該品牌成立於2004年2月， 旗下產品涵蓋鞋履、手提包、成衣和家居等眾多品類，充分體現了該公司執行董事長兼創意長Tory Burch的個人風格。250多家Tory Burch精品店遍佈北美、歐洲、中東、拉丁美洲、亞洲和澳洲，旗下產品在世界各地3,000多家百貨公司和專賣店，以及toryburch.com上銷售。該品牌致力於幫助女性勇敢追求夢想，這在Tory Burch基金會的工作中得到完美詮釋，該基金會在美國大力宣導女性賦權和創業。

https://www.toryburch.com

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