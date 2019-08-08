资生堂和Tory Burch宣布长期美容合作协议

东京和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的美妆公司资生堂株式会社(Shiseido Company, Limited)（以下简称“资生堂”）和Tory Burch LLC（以下简称“Tory Burch”）今天宣布，双方已达成一项长期合作协议。根据协议，资生堂将拥有开发、营销和分销Tory Burch美容品牌的全球独家授权。该协议将于2020年1月1日起生效。Tory Burch的美容授权将由总部位于纽约市的资生堂集团(Shiseido Group)美洲地区事业部管理。

Tory Burch是一个美国生活方式品牌，充分体现了公司执行董事长兼首席创意官Tory Burch的个人风格、全球化思维和审美，这位充满活力的现代企业家于2004年创立了自己的公司。如今，品牌旗下产品系列包括成衣、鞋履、手袋、配饰、腕表、家居及香水。Tory Burch香水产品最初于2013年推出，目前在世界各地的Tory Burch精品店和奢侈品零售商处有售。

通过这一合作伙伴关系，资生堂将为Tory Burch提供全球化的平台和专门的资源来提升Tory Burch的美容业务，并发掘和把握机遇，使其成为一个多平台的全球生活方式美容品牌。对于资生堂，此次合作将拓展其全球香水产品系列，并在资生堂集团和该公司的香水、美妆、护肤和数字卓越中心以及该公司的技术加速中心创造合作机会。

资生堂总裁兼首席执行官Masahiko Uotani表示：“资生堂正昂首阔步地朝着‘美力创新让世界更好’(BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD)的长期目标进军，我们非常荣幸地欢迎Tory和Tory Burch品牌与资生堂大家庭携手，作为合作伙伴共同完成这一使命。Tory Burch是一个真正得奢华生活方式品牌，有着清晰的形象定位，坚定不移地追求其价值观——在我们不断寻找新方式来加强消费者互动并为我们的企业和社会创造价值的过程中，Tory Burch正是我们加强业务组合所需要的那种理想的创新合作伙伴。资生堂致力于为所有合作伙伴创造价值，能够与Tory Burch品牌分享资生堂平台、研发资源、技术组合和卓越中心的种种优势，从而最大限度地帮助它把握成长与发展的重要潜力和机遇，我们倍感振奋。”

Tory Burch执行董事长兼首席创意官Tory Burch评价道：“能够与资生堂合作，我们感到十分激动，资生堂深厚的历史、无与伦比的产品和对创新的追求一直让我非常欣赏。我们双方公司的合作将带来巨大的协同效益，包括对客户深怀尊重并与客户建立深入的联系，积极支持女性赋权，以及一致的长期战略愿景。能够与资生堂合作构建全球化的生活方式香水和美容理念，我们感到无比激动，这代表着一直以来的梦想变成了现实。”

Tory Burch首席执行官Pierre-Yves Roussel补充道：“迄今我们的香水系列所取得的成绩让我们引以为傲，我们非常荣幸能够通过此次新的战略合作伙伴关系进一步推进该业务的发展。资生堂是一个极具影响力的全球领导者，在业界树立了最高的卓越标准。我们期待着与资生堂合作，推动Tory Burch美容业务下一阶段的发展和扩张。”

资生堂美洲首席执行官兼资生堂首席发展官Marc Rey表示：“Tory Burch是首屈一指的时尚品牌，与资生堂有着许多共同的价值观，能够与之合作我们感到十分高兴。发展Tory Burch业务蕴藏着巨大的机遇，而资生堂很荣幸能够为Tory Burch提供相关资源。通过将Tory追求的理想和该品牌高瞻远瞩的数字化模式与资生堂全球化平台和一流的美容技术专长结合在一起，此次合作必能与消费者建立起更加深入的联系，并充分发挥该品牌的潜力。能够与Tory合作，我们感到尤为骄傲，她是一位极富远见的企业家，也是女性赋权的倡导者，为我们大家树立了榜样，我们期待着与更多团队成员紧密合作。”

关于资生堂株式会社

资生堂成立于1872年，是日本首个西式药房。公司随后逐渐转变成一家化妆品公司，为民众提供东、西方现有的最先进的科技和最精致的美学。资生堂如今已是根植于日本的顶级化妆品企业，其名称Shiseido已成为了全球化妆品最高品质的代言人。资生堂在全球范围内的护肤、化妆和香氛系列产品包括高效能的特种护肤和肤色提亮系列。资生堂为专业美容沙龙和理发师以及身体护理、防晒和男士护肤系列提供众多的产品。公司在经历了140多年的历史之后依然保持着强烈的现代感和创新精神，其各大品牌如今已遍布120多个国家和地区。垂询详情，请访问http://www.shiseidogroup.com/。

关于Tory Burch

Tory Burch是一个美国生活方式品牌，鼓励世界各地的人们活出风采，拥有个性、美丽和自信。该品牌成立于2004年2月， 旗下产品涵盖鞋履、手袋、成衣和家居等众多品类，充分体现了该公司执行董事长兼首席创意官Tory Burch的个人风格。250多家Tory Burch精品店遍布北美、欧洲、中东、拉丁美洲、亚洲和澳大利亚，旗下产品在世界各地3,000多家百货公司和专卖店，以及toryburch.com上销售。该品牌致力于帮助女性勇敢追求梦想，这在Tory Burch基金会的工作中得到了完美诠释，该基金会在美国大力倡导女性赋权和创业。

https://www.toryburch.com

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