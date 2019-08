Shiseido i Tory Burch ogłaszają zawarcie długoterminowej umowy partnerskiej w obszarze produktów kosmetycznych

TOKIO & NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited („Shiseido”), wiodący producent kosmetyków na świecie i Tory Burch LLC („Tory Burch”) ogłosiły dziś zawarcie długoterminowej umowy partnerskiej, w ramach której Shiseido uzyska wyłączną licencję ogólnoświatową na rozwijanie, wprowadzanie na rynek i dystrybucję marki kosmetycznej Tory Burch. Umowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., zaś zarządzanie licencją na produkty kosmetyczne Tory Burch zostało powierzone amerykańskiemu regionowi Grupy Shiseido, z siedzibą główną w Nowym Jorku.

Tory Burch to kultowa, amerykańska marka, która stanowi ucieleśnienie osobistego stylu, globalnego sposobu myślenia i estetyki Tory Burch – prezesa Zarządu i dyrektora kreatywnego spółki, a jednocześnie kobiety o duszy współczesnego i dynamicznego przedsiębiorcy, która założyła działalność w 2004 r. Obecnie w ramach marki oferowana jest szeroka gama produktów, w tym gotowa odzież, obuwie, torebki, dodatki, zegarki, artykuły domowe i perfumy. Pierwsze zapachy Tory Burch powstały w 2013 r. i obecnie są dostępne w butikach Tory Burch i luksusowych sklepach na całym świecie.

W ramach nawiązanego partnerstwa Shiseido zapewni Tory Burch ogólnoświatową platformę i dedykowane zasoby umożliwiające rozwój działalności kosmetycznej spółki oraz kształtowanie i wykorzystywanie możliwości stojących przed wieloplatformową, kultową marką kosmetyczną o zasięgu globalnym. Partnerstwo umożliwi Shiseido rozszerzenie ogólnoświatowej oferty perfum oraz otworzy nowe możliwości w zakresie nawiązywania współpracy przez Grupę Shiseido i należące do niej Centra Doskonałości w dziedzinie perfum, kosmetyków do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skóry i produktów cyfrowych, jak również Centrum Akceleracji Technologicznej.

Masahiko Uotani, prezes Zarządu i dyrektor generalny Shiseido, powiedział: „Shiseido odbywa ekscytującą podróż, jaką jest realizacja długofalowej misji ‘innowacji w dziedzinie piękna dla lepszego świata’. To dla nas zaszczyt móc powitać Tory i markę Tory Burch w rodzinie Shiseido, by wspólnie realizować tę misję jako partnerzy. Tory Burch to kultowa marka produktów luksusowych o przejrzystej tożsamości i ogromnym zaangażowaniu w realizację wyznawanych wartości – jest to dokładnie taki rodzaj innowacyjnego partnera, jakiego szukaliśmy, aby rozszerzyć naszą ofertę. Współpraca ta wpisuje się w nasze poszukiwania nowych sposobów pielęgnowania zaangażowania na rzecz klientów i czerpania wartości zarówno przez naszą spółkę, jak i ogół społeczeństwa. Misją Shiseido jest tworzenie wartości dla wszystkich jej partnerów, dlatego cieszymy się z możliwości udostępnienia platformy Shiseido, zasobów B+R, oferty technologicznej oraz Centrów Doskonałości marce Tory Burch, pomagając jej zmaksymalizować potencjał oraz możliwości wzrostu i rozwoju”.

Tory Burch, prezes Zarządu i dyrektor kreatywny spółki, powiedziała: „To dla nas ekscytujące, że możemy być partnerem Shiseido. Jest to spółka, którą zawsze podziwiałam za jej bogatą historię, niezrównane produkty i silne ukierunkowanie na innowację. Mamy ze sobą wiele wspólnego, jak chociażby głęboki szacunek i przywiązanie dl naszych klientów, pasja, z jaką wspieramy prawa kobiet oraz zbieżne, dalekosiężne wizje strategiczne. Możliwość stworzenia ogólnoświatowej koncepcji kultowych zapachów i kosmetyków we współpracy z Shiseido to spełnienie pielęgnowanego od dawna marzenia”.

Pierre-Yves Roussel, dyrektor generalny Tory Burch, dodał: „Jesteśmy dumni z tego, jak daleko zaszła nasza linia perfum, a nawiązanie nowego partnerstwa strategicznego to dla nas prawdziwy zaszczyt. Shiseido to wpływowa marka, będąca liderem ogólnoświatowym i ustanawiająca najwyższe standardy doskonałości w branży. Nie możemy doczekać się tej współpracy, która przeniesie nas na wyższy poziom rozwoju i ekspansji marki kosmetycznej Tory Burch”.

Marc Rey, dyrektor generalny amerykańskich oddziałów Shiseido i dyrektor ds. rozwoju Shiseido, powiedział: „Tory Burch to potężna marka modowa, która wyznaje wiele spośród wartości kultywowanych również przez Shiseido, dlatego to partnerstwo jest dla nas ekscytujące. Dla Tory Burch to ogromna szansa rozwoju działalności, zaś spółka Shiseido jest zaszczycona mogąc dostarczyć jej niezbędne zasoby. Dzięki połączeniu wizji Tory i przyszłościowego podejścia marki w obszarze cyfryzacji z ogólnoświatową platformą oraz specjalistyczną wiedzą w dziedzinie piękna i technologii Shiseido, nowopowstałe partnerstwo będzie mogło jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów i w pełni uwolnić potencjał marki. Jesteśmy szczególnie dumni z możliwości współpracy z Tory, która jest godnym naśladowania przykładem wizjonerki, przedsiębiorcy i działaczki na rzecz praw kobiet. Z niecierpliwością oczekujemy również bliskiej współpracy z całym zespołem”.

Shiseido Company, Limited

Spółka Shiseido powstała w 1872 r. jako pierwsza w Japonii sieć aptek na wzór zachodni, by stopniowo rozwijać działalność w kierunku produktów kosmetycznych, oferując najbardziej zaawansowane technologie w najlepszej oprawie zarówno na wschodzie, jak i zachodzie. Obecnie znana jest jako czołowa spółka z branży kosmetycznej posiadająca korzenie w Japonii, a nazwa Shiseido stała się synonimem najwyższej jakości na świecie. Dostępna na całym świecie oferta Shiseido w zakresie kosmetyków do pielęgnacji skóry, makijażu i kosmetyków zapachowych obejmuje ekskluzywny segment specjalnych kosmetyków do skóry oraz linię kosmetyków rozjaśniających. Shiseido ponadto posiada w swojej ofercie profesjonalne produkty dla gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich oraz kosmetyki do ciała, opalania i skóry dla mężczyzn. Po ponad 140 latach w branży grupa Shiseido jest stale na czasie i wciąż wprowadza innowacje. Jej marki dostępne są obecnie w ponad 120 krajach i regionach. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.shiseidogroup.com/.

Tory Burch

Tory Burch to kultowa, amerykańska marka, która inspiruje ludzi z całego świata, aby wiedli życie pełne kolorów, charakteru, piękna i pewności siebie. Powstała w lutym 2004 r. spółka oferuje bogatą gamę produktów – począwszy od obuwia i torebek, poprzez gotową odzież, aż po artykuły domowe – które stanowią ucieleśnienie osobistego stylu Tory Burch – prezesa Zarządu i dyrektora kreatywnego spółki. W całej Ameryce Północnej, ale także w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, Azji i Australii działa łącznie ponad 250 butików Tory Burch. Wyroby tej marki znaleźć można w przeszło 3 tys. domów towarowych i branżowych sklepów na całym świecie, jak również na stronie: toryburch.com. Misja spółki, jaką jest ułatwianie kobietom śmiałego podążania za marzeniami, znajduje odzwierciedlenie w pracach Fundacji Tory Burch, która promuje prawa i przedsiębiorczość kobiet na terenie Stanów Zjednoczonych.

https://www.toryburch.com