IDEMIA與Voiceworks攜手合作，率先為荷蘭市場提供白標eSIM解決方案

增強身分領域的全球領導者IDEMIA今日宣布，該公司已與荷蘭最大的商業市場創新型綜合通訊解決方案供應商之一Voiceworks展開合作，將為Voiceworks的荷蘭經銷商合作夥伴提供首個商用嵌入式SIM卡(eSIM)訂閱管理解決方案平臺。

(Photo: Business Wire)

法國古貝弗瓦--()----(美國商業資訊)--嵌入式SIM卡如今正在當今的消費設備中快速普及。這一演進不僅要求行動營運商變革其網路和系統，而且還要調整業務策略和流程。他們需做好準備迎接聯網設備浪潮，因為這些設備將湧入市場，並讓我們的社會變得更加互聯。透過嵌入式SIM卡，用戶可以隨時隨地輕鬆地遠端控制其本地和國際行動業務訂閱。

儘管市場上已有嵌入式SIM卡設備，但荷蘭經銷商尚無法獲得為嵌入式SIM卡訂閱管理提供支援的技術，因而無法向終端使用者供應。歸功於IDEMIA的智慧互聯平臺(Smart Connect Platform)和訂閱管理解決方案，現在可向荷蘭用戶供應嵌入式SIM卡。

在設備上安裝嵌入式SIM卡能夠簡化終端使用者的日常生活。例如，在漫遊、智慧手機遺失或單一設備使用多個號碼等情況下，客戶只需透過Voiceworks的線上訂閱流程即可啟動新的設定檔。

現在，憑藉這項尖端技術，員工使用的智慧手機、穿戴式裝置、平板電腦和PC等設備的連接，可以透過嵌入式SIM卡以更高效率、更簡便的方式進行管理。

IDEMIA行動營運商活動執行副總裁Fabien Jautard表示：「隨著對用戶滿意度、便利性和安全性的需求日益增加，支援嵌入式SIM卡的設備越來越受歡迎。企業可以因員工始終上線而從中受惠，這些員工需要與同事、客戶和業務工具保持聯絡。因此，IDEMIA非常高興能與Voiceworks合作並部署我們的嵌入式SIM卡訂閱管理技術，進而為荷蘭市場提供順暢的數位體驗。」

Voiceworks執行長Terry Aurik補充道：「隨著我們成為荷蘭首家提供這款白標嵌入式SIM卡的組織，我們將在市場上擁有創新先驅地位。我們的經銷商合作夥伴的客戶將獲得額外的附加價值和服務；同樣，Voiceworks合作夥伴也可以開發新的解決方案。這類新解決方案的實際價值在於，合作夥伴無需再擔心SIM卡的可用性和存量問題。」

如需瞭解有關IDEMIA Smart Connect平臺和嵌入式SIM卡訂閱管理解決方案的更多資訊，敬請造訪www.idemia.com/smart-connect-subscription-management

關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身分安全已成為我們今天所生活的時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一（身分）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為逾180個國家的客戶提供服務。

如需詳情，敬請造訪www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上掌握我們的最新動態

關於Voiceworks

Voiceworks B.V.是荷蘭領先的IP電話(VoIP)平臺供應商。憑藉先進的IT技術及其提供完整系統備援的自有網路和多鏈路資料中心，Voiceworks提供專業的電話和數據服務，在部署可靠性和靈活性方面表現卓著。如需詳情，敬請造訪http://www.voiceworks.nl

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聯絡方式：
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Hanna SEBBAH - idemia@havas.com

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