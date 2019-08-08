IDEMIA與Voiceworks攜手合作，率先為荷蘭市場提供白標eSIM解決方案

法國古貝弗瓦--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--嵌入式SIM卡如今正在當今的消費設備中快速普及。這一演進不僅要求行動營運商變革其網路和系統，而且還要調整業務策略和流程。他們需做好準備迎接聯網設備浪潮，因為這些設備將湧入市場，並讓我們的社會變得更加互聯。透過嵌入式SIM卡，用戶可以隨時隨地輕鬆地遠端控制其本地和國際行動業務訂閱。

儘管市場上已有嵌入式SIM卡設備，但荷蘭經銷商尚無法獲得為嵌入式SIM卡訂閱管理提供支援的技術，因而無法向終端使用者供應。歸功於IDEMIA的智慧互聯平臺(Smart Connect Platform)和訂閱管理解決方案，現在可向荷蘭用戶供應嵌入式SIM卡。

在設備上安裝嵌入式SIM卡能夠簡化終端使用者的日常生活。例如，在漫遊、智慧手機遺失或單一設備使用多個號碼等情況下，客戶只需透過Voiceworks的線上訂閱流程即可啟動新的設定檔。

現在，憑藉這項尖端技術，員工使用的智慧手機、穿戴式裝置、平板電腦和PC等設備的連接，可以透過嵌入式SIM卡以更高效率、更簡便的方式進行管理。

IDEMIA行動營運商活動執行副總裁Fabien Jautard表示：「隨著對用戶滿意度、便利性和安全性的需求日益增加，支援嵌入式SIM卡的設備越來越受歡迎。企業可以因員工始終上線而從中受惠，這些員工需要與同事、客戶和業務工具保持聯絡。因此，IDEMIA非常高興能與Voiceworks合作並部署我們的嵌入式SIM卡訂閱管理技術，進而為荷蘭市場提供順暢的數位體驗。」

Voiceworks執行長Terry Aurik補充道：「隨著我們成為荷蘭首家提供這款白標嵌入式SIM卡的組織，我們將在市場上擁有創新先驅地位。我們的經銷商合作夥伴的客戶將獲得額外的附加價值和服務；同樣，Voiceworks合作夥伴也可以開發新的解決方案。這類新解決方案的實際價值在於，合作夥伴無需再擔心SIM卡的可用性和存量問題。」

如需瞭解有關IDEMIA Smart Connect平臺和嵌入式SIM卡訂閱管理解決方案的更多資訊，敬請造訪www.idemia.com/smart-connect-subscription-management。

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增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

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