IDEMIA与Voiceworks携手合作，率先为荷兰市场提供白标eSIM解决方案

增强身份领域的全球领导者IDEMIA今日宣布，该公司已与荷兰最大的商业市场创新型综合通信解决方案供应商之一Voiceworks开展合作，将为Voiceworks的荷兰经销商合作伙伴提供首个商用嵌入式SIM卡(eSIM)订阅管理解决方案平台。

(Photo: Business Wire)

法国库尔布瓦--()--(美国商业资讯)--嵌入式SIM卡如今正在当今的消费设备中快速普及。这一演进不仅要求移动运营商变革其网络和系统，而且还要调整业务战略和流程。他们需做好准备迎接互联设备浪潮，因为这些设备将涌入市场，并让我们的社会变得更加互联。借助嵌入式SIM卡，用户可以随时随地轻松地远程控制其本地和国际移动业务订阅。

尽管市场上已有嵌入式SIM卡设备，但荷兰经销商尚无法获得为嵌入式SIM卡订阅管理提供支持的技术，因而无法向最终用户供应。得益于IDEMIA的智能互联平台(Smart Connect Platform)和订阅管理解决方案，现在可向荷兰用户供应嵌入式SIM卡。

在设备上安装嵌入式SIM卡能够简化最终用户的日常生活。例如，在漫游、智能手机丢失或单台设备使用多个号码等情况下，客户只需通过Voiceworks的在线订阅流程即可激活新的配置文件。

现在，借助这项尖端技术，员工使用的智能手机、可穿戴设备、平板电脑和PC等设备的连接，可以通过嵌入式SIM卡以更高效、更简便的方式进行管理。

IDEMIA移动运营商活动执行副总裁Fabien Jautard表示：“随着对用户满意度、便利性和安全性的需求日益增加，支持嵌入式SIM卡的设备越来越受欢迎。企业可以因员工始终在线而从中受益，这些员工需要与同事、客户和业务工具保持联系。因此，IDEMIA非常高兴能与Voiceworks合作并部署我们的嵌入式SIM卡订阅管理技术，进而为荷兰市场提供无缝的数字体验。”

Voiceworks首席执行官Terry Aurik补充道：“随着我们成为荷兰首家提供这款白标嵌入式SIM卡的组织，我们将在市场上拥有创新先驱地位。我们的经销商合作伙伴的客户将获得额外的附加价值和服务；同样，Voiceworks合作伙伴也可以开发新的解决方案。这类新解决方案的实际价值在于，合作伙伴无需再担心SIM卡的可用性和存量问题。”

如需了解有关IDEMIA Smart Connect平台和嵌入式SIM卡订阅管理解决方案的更多信息，敬请访问www.idemia.com/smart-connect-subscription-management

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为逾180个国家的客户提供服务。

垂询详情，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

关于Voiceworks

Voiceworks B.V.是荷兰领先的IP电话(VoIP)平台提供商。借助先进的IT技术及其提供完整系统冗余的自有网络和多链路数据中心，Voiceworks提供专业的电话和数据服务，在部署可靠性和灵活性方面表现卓著。垂询详情，敬请访问http://www.voiceworks.nl

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Hanna SEBBAH - idemia@havas.com

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