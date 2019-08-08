IDEMIA与Voiceworks携手合作，率先为荷兰市场提供白标eSIM解决方案

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--嵌入式SIM卡如今正在当今的消费设备中快速普及。这一演进不仅要求移动运营商变革其网络和系统，而且还要调整业务战略和流程。他们需做好准备迎接互联设备浪潮，因为这些设备将涌入市场，并让我们的社会变得更加互联。借助嵌入式SIM卡，用户可以随时随地轻松地远程控制其本地和国际移动业务订阅。

尽管市场上已有嵌入式SIM卡设备，但荷兰经销商尚无法获得为嵌入式SIM卡订阅管理提供支持的技术，因而无法向最终用户供应。得益于IDEMIA的智能互联平台(Smart Connect Platform)和订阅管理解决方案，现在可向荷兰用户供应嵌入式SIM卡。

在设备上安装嵌入式SIM卡能够简化最终用户的日常生活。例如，在漫游、智能手机丢失或单台设备使用多个号码等情况下，客户只需通过Voiceworks的在线订阅流程即可激活新的配置文件。

现在，借助这项尖端技术，员工使用的智能手机、可穿戴设备、平板电脑和PC等设备的连接，可以通过嵌入式SIM卡以更高效、更简便的方式进行管理。

IDEMIA移动运营商活动执行副总裁Fabien Jautard表示：“随着对用户满意度、便利性和安全性的需求日益增加，支持嵌入式SIM卡的设备越来越受欢迎。企业可以因员工始终在线而从中受益，这些员工需要与同事、客户和业务工具保持联系。因此，IDEMIA非常高兴能与Voiceworks合作并部署我们的嵌入式SIM卡订阅管理技术，进而为荷兰市场提供无缝的数字体验。”

Voiceworks首席执行官Terry Aurik补充道：“随着我们成为荷兰首家提供这款白标嵌入式SIM卡的组织，我们将在市场上拥有创新先驱地位。我们的经销商合作伙伴的客户将获得额外的附加价值和服务；同样，Voiceworks合作伙伴也可以开发新的解决方案。这类新解决方案的实际价值在于，合作伙伴无需再担心SIM卡的可用性和存量问题。”

如需了解有关IDEMIA Smart Connect平台和嵌入式SIM卡订阅管理解决方案的更多信息，敬请访问www.idemia.com/smart-connect-subscription-management。

关于IDEMIA

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Voiceworks B.V.是荷兰领先的IP电话(VoIP)平台提供商。借助先进的IT技术及其提供完整系统冗余的自有网络和多链路数据中心，Voiceworks提供专业的电话和数据服务，在部署可靠性和灵活性方面表现卓著。垂询详情，敬请访问http://www.voiceworks.nl

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