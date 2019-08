Grootste bestelling ooit voor HBS-systemen van Smiths Detection, bevestigd door de Spaanse luchthavenbeheerder, Aena

WIESBADEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--De langdurige Spaanse distributeur van Smiths Detection, TECOSA, heeft een contract met Aena SME, S.A. gewonnen ter waarde van meer dan £ 128 miljoen - wat Smiths Detection's grootste order ooit is voor beveiligingsscanners voor ruimbagage. De ECAC Standard 3 goedgekeurde explosievendetectiesystemen zullen worden ingezet op vijf internationale luchthavens in heel Spanje.

De HI-SCAN 10080 XCT overtreft de wettelijke vereisten na het behalen van de standaard 3.1 goedkeuring (de hoogste, gedefinieerde beveiligingsstandaard in de EU) en het bedrijf werkt al aan standaard 3.2. De HI-SCAN 10080 XCT heeft ook de TSA 7.2-certificering. Met behulp van een dual-view, dual-energy lijnscanner met hoge resolutie 3D Computed Tomography (CT) om uitzonderlijke beveiligingsniveaus te leveren met een efficiënte lage valse alarmfrequentie, kan de HI-SCAN 10080 XCT in de toekomst, indien nodig, verder worden bijgewerkt om evoluerende bedreigingen te detecteren.

Staatsbedrijf Aena is 's werelds nummer één luchthavenexploitant die jaarlijks meer dan 280 miljoen passagiers afhandelt en 46 Spaanse luchthavens beheert. De nieuwe apparatuur wordt geïnstalleerd op de belangrijkste luchthavens van Barcelona, Malaga, Madrid, Palma de Mallorca en Gran Canaria. Samen met de Standard 3.1-goedgekeurde scanners worden volledig redundante matrixservers; uitgebreide gegevensopslag; en een module voor onbegeleide bagage-inspectie (UBI) geleverd. UBI elimineert het tijdrovende en kostbare proces van het lossen van bagage van no-show passagiers. Het contract omvat ook de HI-SCAN 100100V-2is-screeningsystemen voor buitenmaatse bagage, plus een bijbehorende zevenjarige serviceovereenkomst.

"Naast productkwaliteit waren andere belangrijke factoren voor het winnen van deze concurrerende aanbesteding: operationele efficiëntie, uitgebreide netwerkmogelijkheden en de uitgebreide ervaring van Smiths Detection in grote wereldwijde projecten," verklaarde Tony Tielen, VP Europe Africa, Smiths Detection. “Onze succesvolle staat van dienst als het gaat om het installeren, integreren en netwerken van een groot aantal screeningsystemen werd duidelijk geverifieerd door klantreferenties. Met deze nieuwe bestelling zullen we wereldwijd 50 luchthavens hebben geholpen te upgraden naar Standard 3 en zullen we ongeveer 500 geavanceerde en goedgekeurde systemen hebben geïnstalleerd.”

De installatie begint in september en loopt door tot 2023 - na een verlenging door AENA van de deadline voor de upgrade van de regelgeving van 2022.

Einde

Smiths Detection

Smiths Detection, onderdeel van Smiths Group, is een wereldleider in technologieën voor bedreigingsdetectie en -screening voor de markten voor luchtvaart, havens en grenzen, defensie en stedelijke veiligheid. Onze ervaring en geschiedenis in meer dan 40 jaar aan de frontlinie stelt ons in staat de oplossingen te bieden die nodig zijn om de samenleving te beschermen tegen bedreiginging en de illegale doorgang van explosieven, verboden wapens, smokkelwaar, giftige chemicaliën en verdovende middelen.

Ons doel is eenvoudig: de veiligheid, gemoedsrust en bewegingsvrijheid bieden waar de wereld van afhankelijk is.

Ga voor meer informatie naar www.smithsdetection.com; of volg ons op:

LinkedIn op www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube op www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.