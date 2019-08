Shiseido e Tory Burch annunciano un accordo finalizzato a una partnership a lungo termine nel settore dei prodotti di bellezza

TOKYO e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited (“Shiseido”), un leader globale nel settore dei prodotti di bellezza, e Tory Burch LLC (“Tory Burch”) oggi hanno annunciato di avere stretto un accordo finalizzato a una partnership a lungo termine ai sensi del quale Shiseido avrà la licenza esclusiva in tutto il mondo allo sviluppo e alla commercializzazione e distribuzione dei prodotti di bellezza Tory Burch. L’accordo andrà in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2020 e la licenza sarà gestita dal gruppo Shiseido per la regione Americhe che ha sede centrale a New York City.

Tory Burch è un marchio rappresentativo dello stile di vita americano che esprime lo stile singolare, la mentalità internazionale e i valori estetici del suo Presidente esecutivo e Chief Creative Officer, Tory Burch, un’imprenditrice moderna e dinamica che ha lanciato la sua azienda nel 2004. Oggi, la collezione include pret-à-porter, calzature, borsette, orologi, beni per la casa e fragranze. I primi prodotti Tory Burch in quest’ultima tipologia sono stati lanciati nel 2013 e sono attualmente disponibili nelle boutique e nei negozi di lusso Tory Burch di tutto il mondo.

Attraverso questa partnership, Shiseido assicurerà a Tory Burch una piattaforma globale e risorse dedicate per far crescere il business dei prodotti di bellezza di Tory Burch e cogliere le opportunità che possono presentarsi a un marchio internazionale multipiattaforma operante in questo settore. Per quanto riguarda Shiseido, la partnership ne amplierà il portafoglio globale di fragranze e creerà opportunità di collaborazione fra il gruppo Shiseido e i Centri di eccellenza dell’azienda per i segmenti Fragrance, Makeup, Skincare e Digital, nonché il suo Polo di accelerazione della tecnologia.

Spiega Masahiko Uotani, Presidente e Amministratore delegato di Shiseido: “Shiseido è impegnato in un viaggio straordinario per realizzare la sua missione a lungo termine di INNOVAZIONI NEI PRODOTTI DI BELLEZZA PER UN MONDO MIGLIORE, e siamo onorati di poter dare un caloroso benvenuta a Tory e al suo marchio nella famiglia e perseguire questa missione insieme come partner. Tory Burch è un brand rappresentativo di uno stile di vita veramente all’insegna del lusso con una chiara identità e un forte impegno verso i suoi valori – esattamente il tipo di partner innovativo che cercavamo per rafforzare il nostro portafoglio mentre continuiamo a trovare nuovi modi di conquistare i consumatori, far crescere il nostro business e creare valore per la società in cui viviamo. Shiseido si impegna a creare valore aggiunto per tutti i suoi partner e siamo molto lieti di poter condividere i vantaggi della piattaforma, delle risorse R&S, del portafoglio tecnologico e dei Centri di eccellenza di Shiseido con il marchio Tory Burch per contribuire a massimizzarne il notevole potenziale e le opportunità di crescita e sviluppo”.

Commenta Tory Burch, Presidente esecutivo e Chief Creative Officer: “Siamo estremamente lieti di questa partnership con Shiseido, un’azienda che ho sempre ammirato per la sua straordinaria storia, i prodotti ineguagliati e l’impegno all’innovazione. Tra le nostre aziende sono possibili grandi sinergie – profondo rispetto per i clienti e uno stretto rapporto con loro, passione a sostegno di una maggiore autonomia delle donne e una visione strategica a lungo termine allineata. Non potremmo essere più soddisfatti di costruire un concetto di beauty e fragranze per un lifestyle globale in collaborazione con Shiseido, la realizzazione di un sogno a lungo termine”.

Aggiunge Pierre-Yves Roussel, Amministratore delegato Tory Burch: “Siamo fieri dei traguardi finora raggiunti con la nostra linea di fragranze ed estremamente onorati di fare avanzare il business con questa nuova partnership strategica. Shiseido è un leader globale che stabilisce lo standard di eccellenza più alto nel settore. Collaborando con loro, contiamo di dare impulso alla prossima fase di sviluppo ed espansione di Tory Burch Beauty”.

Conclude Marc Rey, Amministratore delegato Shiseido Americas e Chief Growth Officer di Shiseido: “Tory Burch è un marchio importantissimo nel settore della moda che condivide molti dei valori di Shiseido, e siamo molto lieti di questa partnership. Esiste un’enorme opportunità di crescita del business di Tory Burch e Shiseido è onorata di poter offrire a Tory Burch le risorse necessarie per sfruttarla. Combinando la magnifica visione del brand Tory e il suo approccio al digitale proiettato nel futuro con la piattaforma globale, la competenza nel settore dei prodotti di bellezza e la tecnologia di Shiseido, questa partnership è in grado di stabilire un rapporto ancora più stretto con i consumatori e realizzare l’intero potenziale del marchio. Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare con Tory, che rappresenta un esempio per noi tutti come visionaria, imprenditrice e sostenitrice di una maggiore autonomia delle donne, e contiamo lavorare fianco a fianco mettendo a frutto tutti i vantaggi di un team più ampio.”

Informazioni su Shiseido Company, Limited

Shiseido nasce nel 1872 come prima farmacia di stampo occidentale in Giappone. L’attività gradualmente si evolve in un’azienda nel settore cosmetico che offre ai clienti le tecnologie più avanzate e l’estetica più raffinata, in Oriente come in Occidente. Divenuta famosa nel mondo come azienda cosmetica leader con radici giapponesi, il nome Shiseido rappresenta ora gli standard qualitativi più elevati su scala internazionale. La selezione globale dei prodotti Shiseido per la cura della pelle, il makeup e i profumi comprende una categoria speciale ad alte prestazioni per il trattamento dell’epidermide e una linea schiarente per l’incarnato. Shiseido offre anche soluzioni per la cura del corpo, la protezione solare e una linea di cura della pelle dedicata al mondo maschile. Estremamente attuali e innovativi, dopo oltre 140 anni di attività i marchi del gruppo Shiseido sono ora venduti in più di 120 paesi e regioni del mondo. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.shiseidogroup.com/.

Informazioni su Tory Burch

Tory Burch è un marchio rappresentativo dello stile di vita americano che ispira le persone di tutti il mondo a vivere esprimendo carattere, bellezza e fiducia in sé stessi. Lanciata a febbraio 2004, la collezione si articola in molteplici categorie – da calzature e borsette a pret-à-porter e beni per la casa – che esprimono lo stile singolare del Presidente esecutivo e Chief Creative Officer dell’azienda, Tory Burch. Vi sono oltre 250 boutique Tory Burch in Nord America, Europa, Asia, Australia, nel Medio Oriente e nell’America Latina, e la collezione è disponibile in oltre 3.000 empori e punti di vendita speciali in tutto il mondo e su toryburch.com. L’impegno del brand ad aiutare le donne a inseguire i loro sogni senza temere alcunché si rispecchia nell’attività della Fondazione Tory Burch, che opera a sostegno di una maggiore autonomia delle donne e di una crescita delle loro possibilità imprenditoriali negli Stati Uniti.

