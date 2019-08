Shiseido und Tory Burch geben langfristige Kosmetik-Kooperationsvereinbarung bekannt

TOKIO & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited („Shiseido”), ein weltweit führendes Kosmetikunternehmen, und Tory Burch LLC („Tory Burch”) gaben heute den Abschluss einer langfristigen Kooperationsvereinbarung bekannt, mit der Shiseido eine weltweite Exklusivlizenz für die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb der Tory Burch Beauty-Marken erhält. Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Die Kosmetika-Lizenz von Tory Burch wird vom Bereich Americas der Shiseido-Gruppe mit Sitz in New York City verwaltet.

Tory Burch ist eine amerikanische Lifestyle-Marke, die den persönlichen Stil, das globale Denken und ästhetische Empfinden ihres Executive Chairman und Chief Creative Officer Tory Burch verkörpert. Tory Burch ist eine moderne und dynamische Unternehmerin, die ihr Unternehmen 2004 gegründet hat. Inzwischen finden sich in der Kollektion Konfektionsware, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Uhren, Heimartikel und Düfte. Die ersten Tory Burch-Parfüms wurden 2013 eingeführt. Heute sind sie weltweit in Tory Burch-Boutiquen und bei Luxusanbietern erhältlich.

Im Rahmen dieser Kooperation stellt Shiseido Tory Burch eine globale Plattform und zugeordnete Ressourcen zur Verfügung, die das Wachstum des Kosmetikgeschäfts von Tory Burch steigern und dessen Chancen als globale, über mehrere Plattformen vertriebene Lifestyle-Beautymarke fördern und wahrzunehmen sollen. Mit dieser Partnerschaft erweitert Shiseido sein weltweites Düfte-Portfolio und schafft Gelegenheiten zur Kooperation in der Shiseido-Gruppe und den Centers of Excellence in Fragrance, Makeup, Skincare & Digital des Unternehmens sowie im Technology Acceleration Hub des Unternehmens

Masahiko Uotani, President und CEO von Shiseido, kommentierte: „Shiseido ist auf dem spannenden Weg der Realisierung seiner langfristigen Mission „BEAUTY-INNOVATIONEN FÜR EINE BESSERE WELT“. Wir freuen uns Tory und die Tory Burch-Marke in der Shiseido-Familie willkommen zu heißen und diese Mission zusammen als Partner zu verfolgen. Tory Burch ist eine echte Luxus-Lifestyle-Marke mit klarer Identität und konsequentem Bekenntnis zu seinen Grundwerten – also genau die Art von Innovationspartner, die wir uns zur Verbesserung unseres Portfolios im Rahmen unserer Suche nach neuen Wegen der Kundenpflege und Wertschöpfung für unser Unternehmen und die Gesellschaft gewünscht haben. Shiseido ist bestrebt, für alle seine Partner Werte zu schaffen. Wir freuen uns, dass wir jetzt die Vorteile der Plattform, F&E-Ressourcen, des Technologie-Portfolios und der Centers of Excellence mit der Tory Burch-Marke teilen können und damit zur Maximierung ihres großen Potenzials und ihrer Wachstums- und Entwicklungschancen beitragen.”

Tory Burch, Executive Chairman und Chief Creative Officer, kommentierte: „Wir freuen uns über die Kooperation mit Shiseido, ein Unternehmen, das ich immer für seine lange Erfolgsgeschichte, beispiellosen Produkte und sein Engagement für Innovation bewundert habe. Es gibt starke Synergien zwischen unseren Unternehmen, darunter der ausgeprägte Respekt, den wir unseren Kunden zollen, und die starke Verbindung zu unseren Kunden, eine leidenschaftliche Unterstützung der Ermächtigung von Frauen und eine abgeglichene langfristige strategische Vision. Der Aufbau eines globalen Lifestyle-Düfte- und Kosmetik-Konzepts in Kooperation mit Shiseido ist die Verwirklichung eines langjährigen Traums – wir sind absolut begeistert.”

Pierre-Yves Roussel, CEO von Tory Burch, ergänzte: „Wir sind stolz auf den bisherigen Erfolg unserer Düfte-Reihe und freuen uns sehr, mit dieser neuen strategischen Partnerschaft das Geschäft voranzutreiben. Shiseido ist eine einflussreiches, weltweit führendes Unternehmen, das höchste Maßstäbe für hervorragende Leistung in der Branche setzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, mit der wir die nächste Phase der Entwicklung und Expansion von Tory Burch Beauty vorantreiben.”

Marc Rey, CEO von Shiseido Americas und Shiseido Chief Growth Officer, kommentierte: „Tory Burch ist eine dynamische Fashion-Marke, deren Werte mit den Werten von Shiseido in vielen Bereichen übereinstimmen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Die Wachstumschancen für das Tory Burch-Unternehmen sind enorm und Shiseido freut sich, die für deren Wahrnehmung benötigten Ressourcen für Tory Burch bereitzustellen. Indem diese Partnerschaft die wundervolle Vision von Tory und den zukunftsgerichteten digitalen Ansatz der Marke mit der globalen Plattform und dem kosmetischen und technologischen Know-how von Shiseido verbindet, kann sie die Verbindung zum Kunden vertiefen und das Potenzial der Marke voll ausschöpfen. Wir sind auf die Zusammenarbeit mit Tory besonders stolz. Sie hat für uns alle als Visionärin, Unternehmerin und Fürsprecherin für die Ermächtigung von Frauen Vorbildfunktion. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team.”

Über Shiseido Company, Limited

Shiseido wurde 1872 als erstes pharmazeutisches Unternehmen im Stil der westlichen Welt in Japan gegründet Das Unternehmen entwickelte sich schrittweise im Kosmetiksektor weiter und bot die fortschrittlichsten Technologien und ausgereiftesten ästhetischen Mittel an, die in der östlichen oder westlichen Welt erhältlich waren. Inzwischen steht der Name Shiseido, nun überall bekannt als hochrangiges Kosmetikunternehmen mit japanischen Wurzeln, für den weltweit höchsten Qualitätsstandard für Schönheitsprodukte. Shiseidos umfassende Auswahl von Hautpflege- und Makeup-Produkten sowie Parfüms enthält einen hochleistungsfähigen Abschnitt für die spezielle Hautpflege sowie eine Produktlinie für strahlendere Haut (Brightening). Shiseido bietet Produkte für professionelle Schönheitssalons und Friseure, für die Körperpflege, den Sonnenschutz sowie eine Produktreihe zur Hautpflege von Männern. Auch nach mehr als 140 Jahren im Geschäft sind die Marken der Shiseido-Gruppe unbedingt zeitgemäß und innovativ. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.shiseidogroup.com/.

Über Tory Burch

Tory Burch ist eine amerikanische Lifestyle-Marke, die Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, in vollen Zügen mit Charakter, Schönheit und Selbstbewusstsein zu leben. Die im Februar 2004 erschienene Kollektion verkörpert den persönlichen Stil ihres Executive Chairman und Chief Creative Officer Tory Burch. Sie umfasst mehrere Kategorien von Schuhen und Handtaschen bis zu Konfektionsware und Heimartikel. Es gibt mehr als 250 Tory Burch-Boutiquen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Asien und Australien. Die Kollektion ist in über 3.000 Kaufhäusern und Fachgeschäften weltweit und auf toryburch.com erhältlich. Das Engagement der Marke, Frauen zu unterstützen, furchtlos ihren Träumen zu folgen, spiegelt sich in der Arbeit der Tory Burch Foundation wider, die Ermächtigung und Unternehmertum von Frauen in den Vereinigten Staaten fördert.

https://www.toryburch.com

