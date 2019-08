Shiseido en Tory Burch maken langdurige beautypartnerschapsovereenkomst bekend

TOKYO & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited ('Shiseido'), een toonaangevend wereldwijd beautybedrijf, en Tory Burch LLC ('Tory Burch') hebben vandaag aangekondigd dat ze een langetermijnpartnerschapsovereenkomst zijn aangegaan op grond waarvan Shiseido de exclusieve wereldwijde licentie heeft om de beautymerken van Tory Burch te ontwikkelen, te verkopen en te distribueren. De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2020. De beautylicentie van Tory Burch wordt beheerd door de Americas-regio van de Shiseido Group met hoofdkantoor in New York City.

Tory Burch is een Amerikaans lifestylemerk dat de persoonlijke stijl, wereldwijde mentaliteit en esthetiek belichaamt van zijn Executive Chairman en Chief Creative Officer, Tory Burch, een moderne en dynamische ondernemer die haar bedrijf in 2004 lanceerde. Tegenwoordig omvat de collectie confectiekleding, schoenen, handtassen, accessoires, horloges, huis en geur. De eerste Tory Burch-geurproducten werden in 2013 gelanceerd en zijn momenteel verkrijgbaar in Tory Burch-boetieks en bij luxe retailers over de hele wereld.

Met dit partnerschap biedt Shiseido Tory Burch een wereldwijd platform en speciale middelen om de beauty-activiteiten van Tory Burch te verbeteren en kansen te cultiveren en te benutten als een multi-platform, wereldwijd lifestyle beauty-merk. Voor Shiseido breidt deze samenwerking haar wereldwijde geurportfolio uit en creëert het kansen voor samenwerking binnen de Shiseido Group en de Centers of Excellence van het bedrijf op het gebied van geur, make-up, huidverzorging en digitaal, evenals de Technology Acceleration Hub van het bedrijf.

Masahiko Uotani, President en CEO van Shiseido, stelde: "Shiseido bevindt zich op een boeiend traject om haar langetermijnmissie van BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD te bereiken, en we zijn vereerd om Tory en het merk Tory Burch te mogen verwelkomen bij de Shiseido-familie en deze missie samen als partners na te streven. Tory Burch is een echt luxueus lifestylemerk met een duidelijke identiteit en een sterke toewijding aan haar waarden - precies het type innovatieve partner waar we naar op zoek zijn om onze portfolio te verbeteren, terwijl we nieuwe manieren blijven vinden om de betrokkenheid van de consument te cultiveren en te zorgen voor waarde voor ons bedrijf en de samenleving. Shiseido zet zich in om waarde te creëren voor al haar partners en we zijn verheugd om de voordelen van het platform, de R&D-middelen, technologieportfolio en Centers of Excellence van Shiseido te delen met het merk Tory Burch om bij te dragen aan de maximalisering van het aanzienlijke potentieel en kansen voor groei en ontwikkeling daarvan.”

Tory Burch, Executive Chairman en Chief Creative Officer, merkte op: “We zijn verheugd om samen te werken met Shiseido, een bedrijf dat ik altijd heb bewonderd om zijn rijke geschiedenis, ongeëvenaarde producten en toewijding aan innovatie. Er zijn grote synergieën tussen onze bedrijven, waaronder een diep respect en verbinding met onze klanten, een passie om de empowerment van vrouwen te ondersteunen en een afgestemde strategische langetermijnvisie. We zouden niet enthousiaster kunnen zijn om een wereldwijd lifestyle geur- en beautyconcept op te bouwen in samenwerking met Shiseido, een realisatie van een oude droom.”

Pierre-Yves Roussel, CEO van Tory Burch, voegde eraan toe: “We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt met onze familie van geuren en we zijn zeer vereerd om het bedrijf vooruit te helpen met dit nieuwe strategische partnerschap. Shiseido is een invloedrijke wereldleider die de hoogste standaard van uitmuntendheid in de industrie stelt. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken om de volgende fase van ontwikkeling en uitbreiding voor Tory Burch Beauty te bevorderen.”

Marc Rey, CEO van Shiseido Americas en Shiseido Chief Growth Officer, verklaarde: "Tory Burch is een zeer sterk modemerk dat veel van dezelfde waarden deelt als Shiseido, en het doet osn veel genoegen om samen te werken. Er is een geweldige kans om de activiteiten van Tory Burch te laten groeien en Shiseido is vereerd om Tory Burch de middelen te bieden om dit te doen. Door de geliefde visie van Tory en de toekomstgerichte benadering van het merk op digitaal gebied te combineren met het wereldwijde platform en de expertise van Shiseido op het gebied van schoonheid en technologie, heeft dit partnerschap de mogelijkheid om nog dieper contact te maken met consumenten en het volledige potentieel van het merk te ontketenen. We zijn bijzonder trots om samen te werken met Tory, die een voorbeeld is voor ons allemaal als visionair, ondernemer en pleitbezorger voor de empowerment van vrouwen, en we kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het bredere team."

Over Shiseido Company, Limited

Shiseido werd opgericht in 1872 als de eerste apotheek in westerse stijl in Japan. Het bedrijf veranderde geleidelijk in een cosmeticabedrijf dat mensen de meest geavanceerde technologie en de beste esthetiek biedt die in het oosten of het westen beschikbaar is. Wereldwijd bekend als het grootste cosmeticabedrijf met wortels in Japan, vertegenwoordigt de naam Shiseido nu 's werelds hoogste kwaliteitsnorm op het gebied van schoonheid. Shiseido's wereldwijde selectie van huidverzorging, make-up en geur omvat een hoogwaardige categorie voor speciale huidverzorging en een brighteninglijn. Shiseido biedt producten voor professionele schoonheidssalons en kappers, evenals lichaamsverzorging, zonnebrandcrème en een huidverzorgingslijn voor mannen. De merken van de Shiseido Group zijn uiterst eigentijds en innovatief met meer dan 140 jaar ervaring en worden nu in meer dan 120 landen verkocht. Ga voor meer informatie naar http://www.shiseidogroup.com/.

Over Tory Burch

Tory Burch is een Amerikaans lifestylemerk dat mensen over de hele wereld inspireert om in 'full-color' te leven met karakter, schoonheid en vertrouwen. De collectie, die in februari 2004 werd gelanceerd, omvat meerdere categorieën, variërend van schoeisel en handtassen tot confectiekleding en huisproducten, volgens de persoonlijke stijl van de Executive Chairman en Chief Creative Officer van het bedrijf, Tory Burch. Er zijn meer dan 250 Tory Burch-boetieks in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Azië en Australië, en de collectie is verkrijgbaar bij meer dan 3.000 warenhuizen en speciaalzaken wereldwijd en via toryburch.com. De toewijding van het merk om vrouwen te helpen onverschrokken hun dromen te volgen, wordt weerspiegeld in het werk van de Tory Burch Foundation, die de empowerment en het ondernemerschap van vrouwen in de Verenigde Staten bevordert.

