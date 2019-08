Shiseido et Tory Burch annoncent un accord de partenariat de long terme dans le secteur de la beauté

TOKYO et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited (« Shiseido »), un leader mondial de la beauté, et Tory Burch LLC (« Tory Burch ») ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de partenariat de long terme dans le cadre duquel Shiseido disposera d’une licence mondiale exclusive pour développer, commercialiser et distribuer les marques de produits de beauté de Tory Burch. L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La licence beauté de Tory Burch sera gérée par la région Amériques du groupe Shiseido, dont le siège social se trouve à New York.

Tory Burch est une marque lifestyle américaine qui incarne le style personnel, la perspective mondiale et l’esthétique de sa présidente exécutive et directrice de la création Tory Burch, une femme entrepreneure moderne et dynamique qui a créé sa société en 2004. La collection compte aujourd’hui du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs à main, des accessoires, des montres, des produits pour la maison et des parfums. Les premiers produits de parfumerie Tory Burch ont été lancés en 2013, ils sont aujourd’hui disponibles dans les boutiques Tory Burch et dans des boutiques de luxe sur toute la planète.

Via ce partenariat, Shiseido fournira à Tory Burch une plateforme mondiale et des ressources dédiées pour développer les activités de Tory Burch dans le secteur de la beauté, et pour cultiver et capturer des opportunités en tant que marque de beauté lifestyle multiplateforme d’envergure mondiale. Pour Shiseido, ce partenariat élargira sa gamme mondiale de parfums et créera des opportunités de collaboration dans tout le groupe Shiseido et les centres d’excellence de la société dans les domaines des parfums, du maquillage, des soins de la peau et du numérique, ainsi qu’au niveau de la plateforme Accélération technologique de la société.

Masahiko Uotani, président et chef de la direction de Shiseido, a déclaré : « Shiseido suit un parcours passionnant pour remplir sa mission de long terme (“BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD“). Nous sommes honorés d’accueillir Tory et la marque Tory Burch dans la famille Shiseido et de poursuivre cette mission ensemble en qualité de partenaires. Tory Burch est une marque lifestyle véritablement de luxe avec une identité claire et un engagement ferme vis-à-vis de ses valeurs – exactement le type de partenaire innovant que nous cherchons pour enrichir notre gamme alors que nous continuons à trouver de nouvelles façons de cultiver l'engagement des consommateurs et d’apporter de la valeur à notre entreprise et à la société. Shiseido s'attache à créer de la valeur pour tous ses partenaires et nous sommes enthousiasmés de partager avec la marque Tory Burch les bénéfices de la plateforme de Shiseido, ses ressources pour la R&D, son portefeuille technologique et ses centres d’excellence pour aider à maximiser son important potentiel et ses opportunités de croissance et de développement. »

Tory Burch, présidente exécutive et directrice de la création, a affirmé : « Nous sommes ravis de nous associer avec Shiseido, une société que j’admire depuis toujours pour son histoire riche, ses produits inégalés et son engagement envers l’innovation. Il existe d’importantes synergies entre nos deux sociétés, notamment un profond respect pour nos clients et des liens étroits avec eux, une passion à soutenir l'autonomisation des femmes, ainsi qu’une vision stratégique à long terme commune. Nous ne pouvions être plus enthousiasmés de créer un concept global de beauté et de parfums lifestyle en partenariat avec Shiseido, il s’agit là de la réalisation d’un vieux rêve. »

Pierre-Yves Roussel, PDG de Tory Burch, a ajouté : « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à ce jour avec notre gamme de parfums et extrêmement honorés de faire progresser l'entreprise avec ce nouveau partenariat stratégique. Shiseido est un chef de file influent à l'échelle mondiale, qui établit les normes d’excellence les plus strictes dans l’industrie. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec lui pour orienter la prochaine étape de développement et d’expansion de Tory Burch Beauty. »

Marc Rey, PDG de Shiseido Amériques et responsable de la croissance chez Shiseido, a expliqué : « Tory Burch est une marque de mode emblématique qui partage bon nombre des valeurs de Shiseido, et nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec elle. Une opportunité exceptionnelle de développer les activités de Tory Burch se présente, et Shiseido est honorée de fournir à Tory Burch les ressources pour y parvenir. En combinant la vision chère à Tory et l’approche futuriste de la marque vis-à-vis du numérique avec la plateforme mondiale de Shiseido et son expertise dans la beauté et la technologie, ce partenariat a la capacité d’établir une connexion encore plus approfondie avec les consommateurs et de libérer le plein potentiel de la marque. Nous sommes particulièrement heureux de nous associer avec Tory, qui nous donne à tous l’exemple en tant que visionnaire, entrepreneure et avocate de l'autonomisation des femmes, et sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe. »

À propos de Shiseido Company, Limited

Shiseido a été fondée en 1872 en tant que première pharmacie de style occidental au Japon. L’entreprise a progressivement évolué jusqu’à devenir une société de cosmétiques offrant aux consommateurs les technologies les plus avancées et l’esthétique la plus raffinée disponible en Orient comme en Occident. Connue de nos jours dans le monde entier comme la principale société de cosmétiques originaire du Japon, le nom Shiseido représente désormais les normes de qualités les plus élevées au monde en matière de beauté. Parmi la sélection mondiale de produits de Shiseido pour les soins de la peau, le maquillage et la parfumerie, on trouve une catégorie haute performance pour des soins de la peau spéciaux, ainsi qu’une ligne éclaircissante. Shiseido propose des produits pour les salons de beauté et de coiffure professionnels, ainsi que des soins corporels, des protections solaires et une ligne de soins de la peau pour homme. Farouchement contemporaines et innovantes avec plus de 140 ans d’existence, les marques du groupe Shiseido sont désormais vendues dans plus de 120 pays. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.shiseidogroup.com/.

À propos de Tory Burch

Tory Burch est une marque lifestyle américaine qui incite les personnes dans le monde entier à vivre en couleur, avec caractère, beauté et confiance. Lancée en février 2004, la collection comprend de multiples catégories – allant des chaussures et sacs à main au prêt-à-porter et aux produits pour la maison – incarnant le style personnel de Tory Burch, la présidente exécutive et directrice de la création de la société. On compte plus de 250 boutiques Tory Burch réparties entre l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique latine, l’Asie et l’Australie. La collection est disponible dans plus de 3 000 grands magasins et boutiques spécialisées à travers le monde et sur toryburch.com. La détermination de la marque à aider les femmes à poursuivre leurs rêves sans crainte est reflétée dans le travail de la Fondation Tory Burch, qui fait progresser l'autonomisation et l’entreprenariat des femmes aux États-Unis.

https://www.toryburch.com

