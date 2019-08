Shiseido e Tory Burch Anunciam Contrato de Parceria de Produtos de Beleza a Longo Prazo

TÓQUIO E NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited ("Shiseido"), uma empresa global líder em produtos de beleza, e a Tory Burch LLC ("Tory Burch") anunciaram hoje que assinaram um contrato de parceria a longo prazo sob o qual a Shiseido terá a licença mundial exclusiva para desenvolver, comercializar e distribuir as marcas de beleza Tory Burch. O contrato entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. A licença de beleza da Tory Burch será gerenciada pela região das Américas do Shiseido Group com sede em Nova York.

Tory Burch é uma marca de estilo de vida americana que incorpora o estilo pessoal, a mentalidade mundial e a estética de sua Presidente Executiva e Diretora Criativa, Tory Burch, uma empreendedora moderna e dinâmica que lançou sua empresa em 2004. Hoje, a coleção inclui produtos prontos para uso, sapatos, bolsas, acessórios, relógios, artigos domésticos e fragrância. Os primeiros produtos de fragrância Tory Burch foram lançados em 2013 e estão atualmente disponíveis nas butiques e varejistas de luxo da Tory Burch em todo o mundo.

Mediante esta parceria, a Shiseido fornecerá à Tory Burch uma plataforma mundial e recursos dedicados para elevar negócios de beleza da Tory Burch bem como cultivar e captar oportunidades como uma marca de beleza de estilo de vida global e multiplataforma. Para a Shiseido, esta parceria expandirá seu portfólio mundial de fragrâncias e criará oportunidades de cooperação entre o Shiseido Group e os Centros de Excelência em Fragrância, Maquiagem, Cuidados com a Pele e Digital da empresa, além do Centro de Aceleração Tecnológica da empresa.

Masahiko Uotani, Presidente e Diretor Executivo da Shiseido, disse, "A Shiseido está em uma emocionante jornada para alcançar sua missão a longo prazo de INOVAÇÕES DA BELEZA PARA UM MUNDO MELHOR, e estamos honrados em dar as boas vindas à Tory e à marca Tory Burch à família Shiseido e buscar esta missão juntos como parceiros. A Tory Burch é uma marca de estilo de vida verdadeiramente luxuosa, com uma identidade clara e um forte compromisso com seus valores - exatamente o tipo de parceria inovadora que buscamos a fim de aprimorar nosso portfólio, à medida que continuamos encontrando novos modos de cultivar o engajamento do consumidor e agregar valor ao nosso negócio e à sociedade. A Shiseido se dedica a agregar valor a todas suas parcerias e estamos entusiasmados em compartilhar os benefícios da plataforma Shiseido, recursos de P&D, portfólio de tecnologia e Centros de Excelência com a marca Tory Burch para ajudar a maximizar seu significativo potencial bem como oportunidades de crescimento e desenvolvimento."

Tory Burch, Presidente Executiva e Diretora Criativa, comentou: "Estamos entusiasmados por sermos parceiros da Shiseido, uma empresa que sempre admirei pela sua rica história, produtos inigualáveis e dedicação à inovação. Há grandes sinergias entre nossas empresas, incluindo um profundo respeito e conexão com nossos clientes, uma paixão por apoiar o empoderamento das mulheres e uma visão estratégica alinhada a longo prazo. Não poderíamos estar mais motivados em construir um conceito global de fragrância e beleza com estilo de vida em parceria com a Shiseido, a realização de um sonho de longa data."

Pierre-Yves Roussel, Diretor Executivo da Tory Burch, acrescentou: "Estamos orgulhosos do que conseguimos com nossa família de fragrâncias até hoje e extremamente honrados em levar o negócio adiante com esta nova parceria estratégica. A Shiseido tem uma influente liderança mundial que estabelece o mais alto padrão de excelência do setor. Estamos ansiosos em trabalhar com eles para levar a próxima fase de desenvolvimento e expansão à Tory Burch Beauty."

Marc Rey, Diretor Executivo da Shiseido nas Américas e Diretor de Crescimento da Shiseido, disse, "A Tory Burch é uma marca de moda que compartilha muitos dos mesmos valores da Shiseido e estamos entusiasmados por estarmos juntos nesta parceria. Há uma tremenda oportunidade de aumentar o negócio da Tory Burch, sendo que a Shiseido tem a honra de fornecer à Tory Burch os recursos necessários para isto. Ao combinar a amada visão da Tory e a futura abordagem da marca ao digital, com a plataforma mundial da Shiseido e seu conhecimento em beleza e tecnologia, esta parceria tem a capacidade de se conectar ainda mais com os consumidores e liberar todo o potencial da marca. Estamos especialmente orgulhosos por nos associarmos à Tory, que é um exemplo para todos nós como visionária, empreendedora e defensora do empoderamento das mulheres, e ansiosos por trabalhar de perto com uma equipe mais ampla."

Sobre a Shiseido Company, Limited

A Shiseido foi fundada em 1872 como a primeira farmácia em estilo ocidental do Japão. O negócio gradualmente evoluiu para uma empresa de cosméticos, oferecendo às pessoas a tecnologia mais avançada e as melhores estéticas disponíveis no Oriente ou no Ocidente. Agora, conhecida mundialmente como a principal empresa de cosméticos com raízes no Japão, o nome Shiseido passou a representar o mais alto padrão de qualidade do mundo em beleza. A seleção global de produtos para a pele, maquiagem e fragrâncias da Shiseido inclui uma categoria de alto desempenho para cuidados especiais com a pele e uma linha de clareamento. A Shiseido oferece produtos para profissionais de salões de beleza e cabeleireiros, bem como cuidados com o corpo, cuidados com o sol e uma linha masculina de cuidados com a pele. Ferozmente contemporânea e inovadora, com mais de 140 anos em atividade, as marcas do grupo Shiseido agora são vendidas em mais de 120 países. Para mais informações, acesse http://www.shiseidogroup.com/.

Sobre a Tory Burch

A Tory Burch é uma marca de estilo de vida americana que inspira pessoas ao redor do mundo a viver em cores com personalidade, beleza e confiança. Lançada em fevereiro de 2004, a coleção inclui várias categorias, desde calçados e bolsas até produtos prontos para uso e artigos domésticos incorporando o estilo pessoal da Presidente Executiva e Diretora de Criação da empresa, Tory Burch. Há mais de 250 butiques da Tory Burch na América do Norte, Europa, Oriente Médio, América Latina, Ásia e Austrália, sendo que a coleção está disponível em mais de 3.000 lojas de departamento e de especialidades em todo o mundo e na toryburch.com. A dedicação da marca em ajudar as mulheres a seguir sem medo seus sonhos se reflete no trabalho da Fundação Tory Burch, que promove o empoderamento das mulheres e o empreendedorismo nos EUA.

