A Libertex é a nova Premium plus partner do Valencia CF

VALÊNCIA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--O Valencia CF chegou a um acordo com a Libertex, uma financial scout (olheira financeira) multinacional no setor de negociação e considerada como o Melhor aplicativo de negociação de 2018, motivo pelo qual a empresa financeira se torna o novo Premium plus partner do Valencia CF até 30 de junho de 2021.

Com este acordo, os clientes da Libertex e os torcedores do Valencia CF poderão se beneficiar de promoções, ofertas exclusivas, participar em encontros com os jogadores e muitas outras oportunidades para terem uma experiência única, tanto na sua atividade com a Libertex quanto com o Valencia CF.

O Presidente Anil Murthy está “muito satisfeito com o acordo alcançado com a Libertex, outra empresa multinacional que se junta ao Valencia CF para continuar crescendo local e globalmente. A Libertex é um exemplo de empresa séria e solvente em um mercado muito competitivo que quer aumentar sua posição como referência em seu setor, da mesma forma que o Valencia CF também tem buscado isso ao longo de sua história”.

Michael Geiger, CEO da Libertex, reconhece que “o Valencia CF é um clube internacional de alto nível, com uma história longa e bem-sucedida, com quem partilhamos um sentimento comum em termos de emoções, paixão e histórias de sucesso. O Valencia CF é o parceiro perfeito para divulgar a nossa marca, a nossa mensagem e os nossos serviços a potenciais clientes para que continuem a crescer no mercado. Acreditamos que será uma época excelente e ambiciosa para nós e apoiaremos uns aos outros.

Por sua parte, o Gerente geral da Libertex, Andrey Nikolaev, reconhece que “esta parceria nos permitirá oferecer benefícios aos nossos clientes. Pelo simples fato de ser um cliente, você terá a oportunidade de viver experiências em primeira mão com um clube histórico da LaLiga, a melhor liga do mundo”.

Com mais de 30 prêmios internacionais, sendo os mais recentes o de Melhor Corretora de Criptomoedas e Melhor Aplicativo de Trading de 2018 no renomado Forex Awards, a empresa criada em 1997 possui um portfólio de 2,2 milhões de clientes distribuídos em 110 países, oferecendo aos seus usuários mais de 240 ativos de trading com os quais operar.

A Libertex é considerada uma das melhores plataformas web e móvel para fazer compras seguras de vários ativos financeiros (ações, moedas, índices e commodities). Ela oferece aos seus usuários uma plataforma intuitiva, simples e clara para especialistas e iniciantes no setor de trading, oferecendo treinamento e criando ações didáticas direcionadas aos torcedores.

