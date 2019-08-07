DEWA誠邀國際企業參加WETEX及杜拜太陽能展，發掘投資機會

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--杜拜水電局(DEWA)誠邀國際能源、再生能源、水資源、環保企業和組織參加第21屆水資源、能源、環保科技展（Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition，以下簡稱“WETEX”）及第4屆杜拜太陽能展(Dubai Solar Show)，並在展會上展示各自的產品和服務。企業可充分發掘阿拉伯聯合大公國及該地區蘊藏的龐大商機，並瞭解即將在兩場展覽上公佈的重要專案和投資。上述兩場展覽將於2019年10月21-23日在杜拜國際會展中心舉行。

2018年10月舉行的第20屆WETEX及第3屆杜拜太陽能展大獲成功，吸引了全世界的參展商、參觀者和參與者。共有來自53個國家的超過2,100家參展商參展。兩場展覽的展覽面積達78,413平方公尺，吸引世界各地逾3.5萬名參觀者前來參觀。

DEWA董事總經理兼執行長、WETEX創辦人兼主席Saeed Mohammed Al Tayer閣下表示：「WETEX已將自身打造為該地區規模最大、最重要的水資源、能源和環保專業展覽。它已成為主要的全球性活動和關鍵性平臺，將這些重要領域的參展商、參觀者、專家、專業人士、決策者和投資者齊聚一堂。它為充分利用重大投資機會以及與世界各地的專家和決策者見面交流創造了契機。」

WETEX及杜拜太陽能展為企業提供平臺，協助他們推廣各自的產品和服務，並與全世界官員和投資者會面，以促成生意，建立合作夥伴關係，並且瞭解市場需求以及該地區目前和未來的一些重大專案。與杜拜第6屆世界綠色經濟高峰會(World Green Economy Summit)同期舉辦的這兩場展覽將為參展商和參與者提供與阿聯、海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)及中東地區官員和決策者見面交流的機會。參與者可充分利用各項研討會、工作坊和專業活動，屆時將有來自世界各地的專家和專業人士出席。他們將探討該地區太陽能的發展和應用。

*來源：AETOSWire

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