DEWA诚邀国际企业参加WETEX及迪拜太阳能展，发掘投资机遇

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--迪拜水电局(DEWA)诚邀国际能源、可再生能源、水资源、环保企业和组织参加第21届水资源、能源、环保科技展（Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition，以下简称“WETEX”）及第4届迪拜太阳能展(Dubai Solar Show)，并在展会上展示各自的产品和服务。企业可充分挖掘阿联酋及该地区蕴藏的巨大机遇，并了解即将在两场展览上公布的重要项目和投资。上述两场展览将于2019年10月21-23日在迪拜国际会展中心举行。

2018年10月举行的第20届WETEX及第3届迪拜太阳能展取得了巨大的成功，吸引了全世界的参展商、参观者和参与者。共有来自53个国家的超过2,100家参展商参展。两场展览的展览面积达78,413平方米，吸引世界各地逾3.5万参观者前来参观。

DEWA董事总经理兼首席执行官、WETEX创始人兼主席Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示：“WETEX已将自身打造为该地区规模最大、最重要的水资源、能源和环保专业展览。它已成为一个主要的全球性活动和关键性平台，将这些重要领域的参展商、参观者、专家、专业人士、决策者和投资者齐聚一堂。它为充分利用重大投资机会以及与世界各地的专家和决策者见面交流创造了契机。”

WETEX及迪拜太阳能展为企业提供了一个平台，帮助他们推广各自的产品和服务，并与全世界官员和投资者会面，以促成生意，建立合作伙伴关系，以及了解市场需求以及该地区目前和未来的一些重大项目。与迪拜第6届世界绿色经济峰会(World Green Economy Summit)同期举办这两场展览将为参展商和参与者提供与阿联酋、海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)及中东地区官员和决策者见面交流的机会。参与者可充分利用各项研讨会、工作坊和专业活动，届时将有来自世界各地的专家和专业人士出席。他们将探讨该地区太阳能的发展和应用。

*来源：AETOSWire

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