DEWA invite les entreprises internationales à profiter des opportunités d'investissement offertes par WETEX et Dubaï Solar Show

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--L'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) a invité les entreprises et les organisations internationales spécialisées dans l'énergie, l'énergie renouvelable, l'eau et l'environnement à participer et à exposer leurs produits et services durant la 21ème édition du salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et de la 4ème édition de Dubaï Solar Show. Les entreprises peuvent profiter des opportunités offertes par les Émirats Arabes Unis et la région entière, et examiner les projets et les investissements clés qui seront annoncés durant les deux expositions. Celles-ci auront lieu du 21 jusqu'au 23 octobre 2019 au Centre International de Conventions et de Congrès de Dubaï.

La 20ème édition de WETEX et la 3ème édition de Dubaï Solar Show, qui ont eu lieu en octobre 2018, ont réalisé un succès remarquable pour les exposants, les visiteurs et les participants du monde entier. Plus de 2100 exposants de 53 pays y ont participé. Les deux expositions ont couvert une superficie de 78 413 mètres carrés et ont attiré plus de 35 000 visiteurs du monde entier.

Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général et PDG de DEWA a déclaré : "WETEX a pu s'imposer comme étant le plus grand et le plus important salon de la région spécialisé dans l'eau, l'énergie et l'environnement. En effet, il est devenu un événement mondial majeur et une plateforme clé réunissant exposants, visiteurs, experts, spécialistes, décideurs et investisseurs de ces secteurs vitaux. C'est une occasion pour tirer profit des formidables opportunités d'investissement et de rencontrer des experts et des décideurs du monde entier".

WETEX et Dubaï Solar Show sont des plateformes offrant aux entreprises l'opportunité de promouvoir leurs produits et leurs services et tenir des réunions avec les responsables et les investisseurs du monde entier pour conclure des accords, nouer des partenariats et se familiariser avec les besoins du marché et les projets actuels et futurs les plus importants de la région. L'organisation des deux expositions qui coïncide avec la 6ème édition du Sommet mondial de l'économie verte à Dubaï sera une opportunité pour les exposants et les participants pour rencontrer des responsables et des décideurs des Emirats Arabes Unis, du CCG et du Moyen-Orient. Les participants peuvent profiter des séminaires, des ateliers et des activités spécialisées qui accueillent des experts et des spécialistes du monde entier. Ils discuteront des développements et de l'usage de l'énergie solaire dans la région.

