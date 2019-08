SmartStream s'associe à Finanz Informatik Solutions Plus en réponse aux demandes de ses clients en Allemagne

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, le fournisseur des solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM®), a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Finanz Informatik Solutions Plus GmbH, afin d'aider ses clients allemands dans la mise en œuvre et la gestion des applications des solutions Corona de SmartStream, ainsi que de leurs offres TLM Aurora de nouvelle génération.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Finanz Informatik Solutions Plus, en collaboration avec SmartStream, contribuera à la numérisation du back-office pour un certain nombre de grands clients dans la région. Finanz Informatik Solutions Plus participera à la mise en œuvre des processus de rapprochement et à la mise à jour des versions de support, ainsi qu'à l'intégration de nouveaux modules.

Ce partenariat soutiendra les processus de réconciliation pour les institutions financières ayant des activités commerciales, le contrôle des frais et des factures, ainsi que des besoins de gestion de trésorerie et de liquidité intra-journalière sur le marché allemand. La conception modulaire du logiciel réduit les coûts par transaction, tout en minimisant le risque opérationnel. Cela aide les institutions à satisfaire aux exigences réglementaires et à améliorer la qualité de leur service à la clientèle.

Ralf Dieringer, chef de division Core & Transaction Banking Solutions chez Finanz Informatik Solutions Plus, commente : " Ce partenariat stratégique permet aux clients de la région d'obtenir des solutions éprouvées pour leurs besoins en matière de traitement des opérations de back-office et de rapprochement en temps opportun et de manière efficace afin de répondre à toutes les exigences réglementaires et opérationnelles ".

Guenther Ruf, directeur des alliances de développement commercial, SmartStream, déclare : " Finanz Informatik Solutions Plus dispose d'une connaissance approfondie du marché et d'une approche collaborative qui bénéficiera énormément à nos clients grâce à une plateforme back office complète conçue pour renforcer nos activités opérationnelles ".

