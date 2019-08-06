SpeeDx Pty. Ltd.從美國投資夥伴關係籌資1500萬美元

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--顛覆性新分子診斷解決方案開發商SpeeDx Pty. Ltd.今天宣佈，在追加股本投資中，該公司已從總部位於美國的Northpond Ventures籌資高達1000萬美元。在此之前，該公司於2019年4月從Northpond Ventures初次籌資500萬美元。

SpeeDx執行長Colin Denver表示：「此次籌資將幫助加快我們的國際擴張，並利用與全球夥伴間策略性關係的優勢。我們正與全球關鍵研究人員和組織合作，共同目標是為臨床工作者提供他們需要的資訊和導引，以解決與抗生素抗藥性和加強管理感染性疾病相關的緊迫議題。」

Northpond Ventures創辦人、執行長Michael Rubin M.D., Ph.D.表示：「SpeeDx已發展重要的策略性夥伴關係，他們近期的成功證明了真正的全球潛力。他們的定位是成為造福全球數百萬病患的全球科技領導者。」

SpeeDx近期宣佈與葛蘭素史克建立夥伴關係，以支援抗生素開發工作，並與Cepheid建立FleXible試劑盒專案夥伴關係，使得SpeeDx檢測(ResistancePlus® MG)能夠運行於GeneXpert平臺。ResistancePlus MG支援針對性傳播感染生殖道黴漿菌(Mgen)的抗藥性導引治療，這是各種管理指南中推薦的方法，以因應傳統Mgen治療中觀察到的巨環內酯類抗藥率不斷攀升。憑藉GeneXpert系統在全球有超過22,000台的裝機量，與Cepheid的夥伴關係有望見證抗藥性導引治療應用於多種需要快速獲得可付諸行動之治療資訊的場合。

SpeeDx目前正在尋求加快成長，利用商業擴張來支持進一步進軍全球市場。美國ResistancePlus MG臨床研究接近完成，可能在2019年底向美國食品藥物管理局(FDA)遞件申請。用於檢測淋病和ciprofloxacin治療感受性的ResistancePlus® GC已獲得FDA的突破性器材認證，並已開始在美國的批准流程。該檢測結果可用於導引淋病感染的治療決策，為醫生和病患提供用ciprofloxacin替換ceftriaxone的選項，這是可用於多重藥物抗藥性感染的最後剩餘抗生素之一。

關於SpeeDx

SpeeDx開發主要針對感染性疾病的分子診斷檢測產品陣容，可同時提供識別和治療導引兩方面的功能。公司總部位於澳洲，在奧斯汀和倫敦設有辦事處，經銷商遍佈全歐洲。SpeeDx專攻分子診斷解決方案，超越簡單的檢測，可提供改善病患管理的全面資訊。創新性即時聚合酶鏈鎖反應(qPCR)技術驅動市場領先的多重偵測和引子策略。產品陣容重點是針對性傳播感染(STI)、抗生素抗藥性標記物和呼吸系統疾病的多重診斷試劑。欲瞭解有關SpeeDx的更多資訊，請造訪：https://plexpcr.com

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