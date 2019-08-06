SpeeDx Pty. Ltd.从美国投资伙伴关系筹资1500万美元

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--颠覆性新分子诊断解决方案开发商SpeeDx Pty. Ltd.今天宣布，在追加股本投资中，该公司已从总部位于美国的Northpond Ventures筹资高达1000万美元。在此之前，该公司于2019年4月从Northpond Ventures初次筹资500万美元。

SpeeDx首席执行官Colin Denver表示：“此次筹资将帮助加快我们的国际扩张，并发挥与全球伙伴间战略关系的优势。我们正与全球关键研究人员和组织合作，共同目标是向临床工作者提供他们需要的信息和指导，以应对与抗生素耐药和感染性疾病更佳处治相关的紧迫议题。”

Northpond Ventures创始人、首席执行官Michael Rubin M.D., Ph.D.表示：“SpeeDx建立了重要的战略伙伴关系，他们近期的成功展示了真正的全球潜力。他们的定位是成为造福全球数百万计患者的全球技术领导者。”

SpeeDx近期宣布与葛兰素史克建立伙伴关系，以支持抗生素开发工作，并与Cepheid建立FleXible试剂盒项目伙伴关系，允许SpeeDx检测(ResistancePlus® MG)运行于GeneXpert平台。ResistancePlus MG支持针对性传播感染生殖支原体(Mgen)的耐药指导下治疗，这是各种处治指南中推荐的方法，为的是回应传统Mgen治疗中观察到的大环内酯类耐药率不断攀升。依托GeneXpert系统全球超过22,000台的装机量，与Cepheid的伙伴关系有望见证耐药指导下治疗应用于多种需要快速获得可付诸行动的治疗信息的场合。

SpeeDx目前正在寻求加快成长，通过商业拓展来支持进一步进军全球市场。美国ResistancePlus MG临床研究接近完成，预计在2019年底向美国食品药品管理局(FDA)报批。用于检测淋病和环丙沙星治疗易感性的ResistancePlus® GC已获得FDA的突破性器械认证，已开始在美国的报批流程。该检测结果可用于指导淋病感染的治疗决策，为医生和患者提供用环丙沙星替换头孢曲松的选项，环丙沙星是最后剩余的一批可用于多药耐药感染的抗生素之一。

关于SpeeDx

SpeeDx开发主要针对感染性疾病的分子诊断检测产品阵容，可同时提供识别和治疗指导两方面的功能。公司总部位于澳大利亚，在奥斯汀和伦敦设有办事处，经销商遍布全欧洲。SpeeDx专攻分子诊断解决方案，超越简单的检测，可提供改善患者处治的全面信息。创新性实时聚合酶链反应(qPCR)技术驱动市场领先的复合检测和引物策略。产品阵容重点是面向性传播感染(STI)、抗生素耐药标记物和呼吸系统疾病的复合诊断试剂。欲了解有关SpeeDx的更多信息，请访问：https://plexpcr.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。