SpeeDx Pty. Ltd lève 15 millions de dollars grâce à un partenariat d'investissement aux États-Unis

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty. Ltd, le développeur de nouvelles solutions de diagnostic moléculaire transformatrices, a annoncé aujourd'hui avoir levé jusqu'à 10 millions de dollars US de capitaux propres supplémentaires auprès de la société Northpond Ventures, basée aux Etats-Unis. Ceci fait suite à un investissement initial de 5 millions de dollars US de Northpond Ventures en avril 2019.

Colin Denver, PDG de SpeeDx, a déclaré : " Les fonds recueillis nous aideront à accélérer notre expansion internationale et à renforcer nos relations stratégiques avec nos partenaires mondiaux. Nous travaillons avec des chercheurs et des organisations clés du monde entier dans le but commun de fournir aux cliniciens l'information et les conseils dont ils ont besoin pour faire face aux problèmes urgents liés à la résistance aux antibiotiques et permettre une meilleure gestion des maladies infectieuses. "

" SpeeDx a développé d'importants partenariats stratégiques et leurs récents succès attestent d'un véritable potentiel mondial ", a déclaré Michael Rubin, M.D., Ph.D., fondateur et PDG de Northpond Ventures. " Ils sont positionnés pour devenir un leader mondial avec une technologie qui profitera à des millions de patients dans le monde. "

SpeeDx a récemment annoncé un partenariat avec GlaxoSmithKline pour soutenir les travaux de développement d'antibiotiques et un partenariat avec Cepheid sur le programme de cartouche FleXible, permettant de traiter un test SpeeDx (ResistancePlus® MG) sur la plateforme GeneXpert. ResistancePlus MG soutient la thérapie guidée par la résistance pour traiter les mycoplasmes génitaux (Mgen) - une infection sexuellement transmissible - , une approche recommandée dans les lignes directrices de gestion en réponse aux taux croissants de résistance aux macrolides observés avec les traitements Mgen traditionnels. Avec une base mondiale installée de plus de 22 000 systèmes GeneXpert, ce partenariat avec Cepheid pourrait permettre l'application de la thérapie guidée par la résistance dans de nombreux contextes où des informations sur les traitements sont rapidement nécessaires.

SpeeDx cherche désormais à accélérer sa croissance, avec une mise à l'échelle commerciale pour soutenir sa pénétration sur les marchés mondiaux. Les études cliniques aux É.-U. sont presque terminées pour le ResistancePlus MG avec une soumission à la FDA probablement avant la fin de 2019. ResistancePlus® GC, pour la détection de la gonorrhée et de la susceptibilité au traitement par la ciprofloxacine, a également obtenu la désignation de " Breakthrough Device " par la FDA et a entamé le processus d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Les résultats de ce test peuvent être utilisés pour guider les décisions thérapeutiques en cas d'infection à la gonorrhée, donnant aux médecins et patients la possibilité de remplacer la ceftriaxone, un des derniers antibiotiques disponibles contre les infections multirésistantes.

À propos de SpeeDx

SpeeDx a développé un portefeuille de tests de diagnostic moléculaire, principalement pour les maladies infectieuses, qui fournit à la fois des capacités d'identification et d'orientation thérapeutique. La société est basée en Australie avec des bureaux à Austin et Londres, et des distributeurs à travers l'Europe. SpeeDx se spécialise dans les solutions de diagnostic moléculaire qui vont au-delà de la simple détection pour offrir une information complète afin d'améliorer la prise en charge des patients. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase(qPCR) en temps réel a permis de développer les stratégies de détection et d’amorçage multiplex, les plus sophistiquées du marché. Les portefeuilles de produits se concentrent sur les diagnostics multiplex pour les infections sexuellement transmissibles (IST), les marqueurs de résistance aux antibiotiques et les maladies respiratoires. Pour plus d'informations sur le SpeeDx, veuillez consulter : https://plexpcr.com

