 AM Best confirma las calificaciones crediticias de Ocaso, S.A. Seguros y Reaseguros

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confirmado la Calificación de Solidez Financiera de A (excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor a Largo Plazo de “a +” de Ocaso, S.A. Seguros y Reaseguros (Ocaso) (España). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Estas calificaciones reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La evaluación de fortaleza financiera de Ocaso se basa en la capitalización ajustada al riesgo, medida en base al Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), considerada la más fuerte. La evaluación tiene en cuenta la excelente liquidez, la limitada dependencia en el reaseguro y la ausencia de apalancamiento financiero de Ocaso. Un factor de contrapeso en la evaluación es el aumento de la concentración en la cartera de inversiones hacia la deuda soberana italiana, que a finales de 2018 representaba el 18,4% (2017: 8,8%) del total de las inversiones en función de su valor razonable.

Ocaso tiene un historial de ganancias operativas sólidas, respaldado por resultados técnicos robustos. Aunque en los últimos tiempos la rentabilidad se ha moderado ligeramente como resultado del impacto continuo de un requisito regulatorio que busca fortalecer las provisiones para el negocio de decesos, la compañía ha logrado un índice combinado con una media consolidada de cinco años (2014-2018) del 82,9%, la cual se considera sólida. Los futuros resultados serán afectados por estos requerimientos de provisiones a medio plazo, pero se espera que sigan siendo sólidos en general, respaldados por la rigurosa disciplina de suscripción de la compañía.

Ocaso mantiene una posición competitiva muy bien establecida en España, donde se beneficia de una marca reconocida y una amplia red de distribución. La compañía implementa una estrategia altamente defensiva en su segmento principal, el de decesos, en el que tiene una sólida posición competitiva con una base de clientes muy estable. Aproximadamente el 97% de los ingresos de Ocaso provinieron del mercado interno en 2018. Aunque esta alta concentración empresarial en España es una fuente potencial de volatilidad, Ocaso ha demostrado su capacidad para producir resultados resistentes, incluso durante los períodos de recesión.

Este comunicado de prensa se refiere a las Calificaciones Crediticias que se han publicado en el sitio web de AM Best. Para obtener toda la información de las calificaciones relacionada con el comunicado y las divulgaciones correspondientes, incluidos los datos de la oficina responsable de emitir cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, consulte la página web Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones de Calificación Crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para obtener información sobre el uso de medios adecuado por parte de las Calificaciones Crediticias de Best y los comunicados de prensa de AM Best, consulte Guide for Media - Proper Use of Best’s Credit Ratings and AM Best Rating Action Press Releases (Guía para medios de comunicación: uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best).

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en el sector de los seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus filiales. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.