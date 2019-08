STEVENAGE, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Biotechnologiebedrijf Antikor Biopharma Ltd is verheugd om aan te kondigen dat het een Investeringsovereenkomst voor maximaal US$ 3.100.000 met Essex Bio-Investment, een volledige dochteronderneming van Essex Bio-Technology Ltd (,,EssexBio"), is aangegaan, die Antikor in staat stelt zijn positie als toonaangevende innovator in geconjugeerde therapieën in kleinere formaten voor solide tumoren te consolideren en uit te breiden.

Mahendra Deonarain, Antikor's CEO en gastlector in Antibody Technology aan de Imperial College London, waar Antikor zijn roots heeft, gaf commentaar: "Wij geloven dat we een platform hebben dat op maat gemaakt is om een impact te maken op een gebied met een grote onvervulde medische behoefte, en met EssexBio's aanzienlijke commerciële en klinische expertise, hebben we nu de mogelijkheid om de beloofde voordelen van Antikor's eigen producten te vertalen naar klinisch voordeel."

