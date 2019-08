France : Total cède des parts dans un réseau de pipelines

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a signé un accord en vue de céder une participation de 30% dans la Société des Transports Pétroliers par Pipelines (Trapil) à Pisto SAS, pour un montant total de 260 millions d’euros (environ 290 million de dollars US).

« La vente de parts de cet actif d’infrastructures s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion active du portefeuille de Total. Total n’a pas vocation à détenir des actifs d’infrastructures mais à détenir des contrats d’usage de telles infrastructures lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion de nos actifs industriels. Cette cession contribuera à la réalisation de l’objectif de cession de cinq milliards de dollars sur 2019-2020 », a déclaré Jean-Pierre Sbraire, Directeur financier de Total.

Suite à cette transaction, soumise à l'approbation des autorités françaises compétentes, Total restera actionnaire minoritaire avec une participation de 5,55 % et le Groupe continuera à utiliser les infrastructures de Trapil dans les conditions actuelles pour la valorisation des productions des raffineries de Normandie et de Grandpuits.

À propos de Trapil

La Société des Transports Pétroliers par Pipeline (Trapil) a été créée en 1950 suite à la loi éponyme qui l’autorise à construire et exploiter un pipeline et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre la Basse-Seine et la Région Parisienne. Aujourd’hui, Trapil constitue le plus ancien et le plus important réseau de pipelines européens avec 1375 km de canalisations, 28 stations de pompage et 27 terminaux de livraison.

À propos de Pisto SAS

Pisto est le premier stockiste indépendant de pétrole brut et de produits raffinés en France à travers ses terminaux maritimes et ses dépôts intérieurs, et le quatrième plus important d’Europe du Nord-Ouest. Avant la transaction, Pisto était l’actionnaire principal de Trapil à hauteur de 44%.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.