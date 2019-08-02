NHS商務署和Taulia榮獲Bobsguide合作夥伴獎

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--營運資本解決方案提供商Taulia和英國NHS商務署(NHSBSA)憑藉最佳金融科技實作專案管理而榮獲著名的Bobsguide合作夥伴獎(Bobsguide Partnership Award)。在評審小組進行多輪評選之後，Bobsguide合作夥伴獎代表金融科技市場最出色的合作夥伴關係。

按時付款給藥房承包商是避免供應鏈中斷和確保英國民眾在藥房購買到充足藥品的關鍵。去年，NHSBSA與Taulia和融資服務提供者Greensill Capital合作推出新的「藥房提前付款計畫」(PEPS)。該計畫僅僅推出八週便幫助藥房加快支付積欠藥房承包商的資金，同時無需耗時的KYC（瞭解客戶）流程。目前超過1,500名承包商已過渡至新計畫，過去一年新計畫已促使逾10億英鎊提前付款。

NHSBSA初級醫療服務總監Martin Kelsall表示：「所有藥劑師都能夠以固定利率享有極具競爭力的借款成本。現在，參與計畫的藥劑師能夠比以往提前許多時間獲得現金，改善他們與供應商和批發商的交易選項。與Taulia合作讓NHSBSA能夠提供易於切換、便於管理和值得信賴的計畫。

「NHSBSA每年處理11億份處方。運用他們廣泛的供應鏈融資知識，Taulia和Greensill Capital能夠為NHSBSA的服務增加真正的策略性價值。」

Taulia進一步支持該計畫，籌畫工作坊和建立網站以教導藥房承包商認識該計畫。參與計畫的承包商能夠改善現金流，降低借款成本，並且在不確定的市場中投資於成長。

Taulia歐洲銷售主管Michael Rieskamp表示：「我們很高興這項優秀的專案榮獲Bobsguide合作夥伴獎。新計畫不僅惠及參與的承包商，也造福英國廣大民眾。」

如欲瞭解有關PEPS及其益處的更多資訊，請造訪 www.customers.taulia.com/nhs-bsa。

致編輯：

Taulia提供營運資本解決方案，讓各公司能夠釋出現金、加速支付並改善供應鏈健康。

自2009年成立以來，Taulia設想的世界是讓每家企業都能夠利用我們的一流平臺釋出現金而繁榮發展。如今，我們改變金融業格局的專家團隊已建立起連接168個國家160萬家公司的網路，並且促使超過900億美元提前支付。

Taulia總部設於舊金山，並在美國、歐洲和亞太地區設有辦事處。

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