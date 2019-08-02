NHS商业服务管理局和Taulia荣获Bobsguide合作伙伴奖

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--营运资本解决方案提供商Taulia和英国NHS商业服务管理局(NHSBSA)凭借最佳金融科技执行项目管理荣获著名Bobsguide合作伙伴奖(Bobsguide Partnership Award)。在评审小组进行多轮评选之后，认定Bobsguide合作伙伴奖代表了金融科技市场最出色的合作伙伴关系。

按时向药房承包人付款是避免供应链中断和确保英国公众在药房购买到充足药品的关键所在。去年，NHSBSA与Taulia和融资服务提供商Greensill Capital合作推出新的“药房提前付款计划”(PEPS)。该计划仅仅推出八周便帮助药房加快支付积欠药房承包人的资金，同时无需耗时的KYC（了解客户）流程。目前超过1,500名承包人已转而加入新计划，去年新计划已加快10多亿英镑的提前付款。

NHSBSA初级医疗服务总监Martin Kelsall表示：“ 所有药剂师都能够以固定利率享有极具竞争力的借款成本。现在，参与计划的药剂师能够比以往提前许多时间获得现金，改善他们与供应商和批发商的交易选项。与Taulia合作让NHSBSA能够提供一个易于切换、便于管理和值得信赖的计划。

“ NHSBSA每年处理11亿份处方。通过给他们广泛的供应链融资知识，Taulia和Greensill Capital能够为NHSBSA的服务增加真正的战略价值。”

Taulia为计划提供了进一步的支持，筹划工作坊和建立网站向药房承包人宣传计划。参与计划的承包人能够改善现金流，降低借款成本，并且在不确定的市场中投资于成长。

Taulia欧洲销售主管Michael Rieskamp表示：“ 我们很高兴这个优秀的项目荣获Bobsguide合作伙伴奖。新计划不仅惠及参与的承包人，还惠及英国广大民众。”

如需了解有关PEPS及其益处的更多信息，请访问 www.customers.taulia.com/nhs-bsa。

致编辑：

Taulia提供营运资本解决方案，让各公司能够释放现金、加速支付并改善供应链健康。

自2009年成立以来，Taulia设想了这样一个世界：让每家公司都能够利用我们的一流平台释放现金以实现繁荣发展。如今，我们转变金融行业格局的专家团队已建立起一个连接168个国家160万家公司的网络，并且促使超过900亿美元的提前支付。

Taulia总部设于旧金山，并在美国、欧洲和亚太地区设有办事处。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。