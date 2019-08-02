Visa的金融科技Fast Track計畫走向全球並在美國推出

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--金融科技正迅速改變全球支付生態系統，改變人們投資、管理資金、獲得貸款以及向家人和朋友提供即時支付的方式。鑑於金融科技界的重要性及Visa對數位支付創新的長期承諾，Visa (NYSE: V)今天宣佈與龐大且不斷成長的夥伴網路合作，將其廣受歡迎的Fast Track計畫擴展至美國。

Fast Track旨在加快與Visa整合的過程，使靈活的初創企業能夠更輕鬆地利用該公司的全球支付網路VisaNet的覆蓋範圍、功能和安全性，進而幫助金融科技公司更快達到規模化。

透過與涵蓋整個支付體系的知名公司合作，利用它們提供的從發卡、推動支付整合，到支付卡產業(PCI)法規遵循以及瞭解客戶(KYC)和反洗錢(AML)支援等一系列服務，Fast Track得以在美國推出。Visa與Alloy、BBVA Open Platform、Cross River Bank、Galileo、Green Dot、Marqeta、Netspend（TSYS的消費者業務部門）、 Stripe、TabaPay、TSYS、Q2和Very Good Security合作，在美國推出Fast Track。Visa DPS還將支持某些合作夥伴參與該計畫。

Visa資深副總裁兼金融科技全球負責人Terry Angelos表示：「Visa在全球多個市場成功推出Fast Track計畫，與金融科技公司攜手合作，利用Visa的規模、安全性、覆蓋範圍和強大的合作夥伴網路，為進入市場提供一條明確的路徑。透過在美國推出Fast Track計畫，我們將繼續為全球金融科技公司提供支援，以加速數位支付的成長並創造向任何地方轉移資金的更佳方式。」

去年，創投支持的金融科技公司向全球投資者募集了創紀錄的396億美元資金，與前一年相比增加了120%。1作為在美國推出Fast Track計畫的一部分，Visa將與知名創投公司合作，自動授予其投資組合公司進入美國Fast Track計畫的資格。部分早期合作夥伴包括：Andreessen Horowitz、Nyca Partners、Ribbit Capital和Trinity Ventures。

Visa的Fast Track計畫已在歐洲、非洲、中東 、拉美和亞太地區推出，已成功幫助Visa推動全球金融科技業的成長。有意向的美國參與者現可造訪以下網站提出申請：www.visa.com/fintech。

Visa對全世界金融科技公司的持續承諾

Visa與金融科技公司合作有助於公司的多項策略性業務優先事項，包括Visa Direct、Visa Business Solutions (VBS)和Visa透過社會影響力計畫為無銀行帳戶人士帶來數位支付選項的承諾。

Fast Track是Visa支持全球金融科技公司成長和發展的更廣泛策略的一部分。除了Fast Track，Visa一直透過各種策略性措施和計畫與金融科技界保持聯繫。其中包括：

合作夥伴關係：

Visa在全球與創新金融科技公司合作，在Visa的速度、安全性和規模支援下，協助他們達成在成長和支付方面的宏偉目標。

僅僅去年一年，Visa就已經宣佈與多家知名金融科技公司建立合作夥伴關係，包括：Currencycloud、Flutterwave、ininal、N26、PayActiv、Rappi、Razer和Remitly。

投資：

持續參與：

普惠金融科技全球50強大賽(Inclusive Fintech 50)：普惠金融科技全球50強大賽由Visa共同設計和資助，旨在透過競賽形式讓投資者和其他人士注意到早期金融科技公司，協助他們達到規模化並觸及更多欠缺服務的人群。

Visa「創無限」創新挑戰賽(Visa Everywhere Initiative)：旨在與全球初創企業界建立新關係的全球競賽。

如今的金融科技公司正尋求改變金錢的運作方式，解決日常支付的寄送者和接收者之間的摩擦。作為全球最早的金融科技公司之一，Visa致力於與下一代支付創新者合作並為他們提供支援。現在，Visa專注於幫助金融科技公司在廣泛的垂直領域帶來新的數位支付體驗，包括：新銀行及接受、傳’得薪資的存取等推送支付的新部門、資金管理和投資，以及借貸等。

來自創投公司的評論：

Trinity Ventures普通合夥人Schwark Satyavolu表示：「速度對於金融科技初創公司而言至關重要，尤其是在早期階段。更易於利用Visa Fast Track計畫提供的這類基礎設施將有助於開啟支付生態系統中的大量創新。Visa正繼續推進支付領域的數位創新，我們也期待向Visa介紹我們的投資組合公司。」

Nyca Ventures管理合夥人Hans Morris表示：「我們看到許多創業者對於在全球支付系統中增加實際價值和解決問題都有很多宏大的想法；問題可能是分配和連接到基本基礎設施方面的困難。Fast Track解決了這方面的問題，使得一些最優秀的公司能夠立即開始與Visa合作。」

來自美國Fast Track計畫啟動合作夥伴的評價：

Alloy共同創辦人兼營收長Laura Spiekerman表示：「Alloy很驕傲能與Visa擁有共同的使命，即為下一代的創新金融科技產品和服務提供支援，憑藉市場上最優秀的身份識別、法規遵循和支付解決方案，更快速地進入市場。」

BBVA Open Platform負責人Abhishek Gupta表示：「BBVA Open Platform很榮幸為美國各地的金融科技公司提供助力，利用我們的直覺式API平臺，讓一流的創新企業能夠以自己的品牌提供銀行和支付服務。我們很高興與Visa合作，擴大我們的使命，幫助企業推動指數級成長，在更好的銀行和支付服務的基礎上，為消費者創造更多的機會。」

Cross River創辦人、執行長兼董事長Gilles Gade表示：「Cross River很興奮能與Visa合作，為下一代的商業提供助力。Cross River和Visa的組合提出令人信服的主張，可提供改變金融服務的創新銀行和支付解決方案。」

Galileo執行長Clay Wilkes表示：「Galileo API的簡潔性使全球金融科技領袖能夠利用我們強大的科技平臺來推動銀行和支付生態系統創新。現在，利用Visa的Fast Track計畫，我們使得取用這項能力更加快速。零工經濟公司、金融科技公司和任何具備支付要求的公司均可加入並開始簽發付款憑證，放心發展和擴大其獲利性業務。」

Green Dot營收長Brett Narlinger表示：「我們很高興加入Visa的Fast Track計畫。我們已擴大銀行即服務(Banking-as-a-Service)方案的規模，Visa一直是我們重要的合作夥伴。我們期待憑藉靈活的API驅動科技平臺、大規模的計畫管理作業和高度資本化的整合式銀行，吸引更多新的創新公司加入。我們發現，Green Dot的BaaS平臺憑藉其經過驗證的規模和市場領先的特性，成為金融科技公司推出新產品的快捷途徑。我們很高興透過這項合作夥伴關係將Green Dot BaaS推向更多公司。」

Marqeta創辦人兼執行長Jason Gardner表示：「Marqeta創立伊始的使命便是為亟需開放式API解決方案的新一代金融科技創新者帶來現代發卡技術，協助他們加強設計產品，以更快進入市場並達到規模化。Visa的Fast Track計畫與我們的文化十分契合，我們強烈歡迎Visa這樣具備規模和影響力的公司投資於新興創業者和科技，尤其是在這個不斷塑造和改造銀行和支付未來的時代。」

Tabapay共同創辦人兼營收長Manoj Verma表示：「我們本身即為金融科技公司，總是希望以創新解決方案來回報和支持其他公司，幫助金融科技公司快速進入市場並達到規模化。我們透過Fast Track計畫與Visa合作，將幫助我們提供更多這方面的服務。」

Netspend總裁兼TSYS資深執行副總裁Kelley Knutson表示：「TSYS和TSYS的消費者業務部門Netspend很高興與Visa合作，幫助建立與新金融科技公司之間的潛在關係並獲得商業機會，超越美國金融科技創新的極限。我們一直是支付生態系統中有影響力的領袖，開發端到端創新處理和支付解決方案，為重視金融服務合作夥伴的可靠性、安全性和信任度的個人和企業帶來便利和管控能力。這使得與優先考慮這些相同品質的組織合作成為Fast Track計畫的關鍵部分。我們很高興與Visa合作，幫助我們與新興的金融科技公司一起發展和擴大各自的垂直業務和通路。」

VGS執行長兼共同創辦人Mahmoud Abdelkader表示：「金融科技Fast Track計畫凸顯了Visa和Very Good Security幫助新興金融科技公司快速、安全進入市場的承諾。VGS很高興與Visa合作，為下一代金融科技公司提供基本的法規遵循與安全基礎設施。」

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。Visa對創新的堅持不懈是數位商務在全球各地每個人的各類裝置上得以迅速成長的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa 正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。查詢詳情，請造訪：關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 CB Insights：「金融科技趨勢報告」(Fintech Trends Report)，2019

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