Visa的金融科技Fast Track计划走向全球并在美国推出

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--金融科技正迅速改变全球支付生态系统，改变人们投资、管理资金、获得贷款以及向家人和朋友提供实时支付的方式。鉴于金融科技社区的重要性及Visa对数字化支付创新的长期承诺，Visa (NYSE: V)今天宣布与一个庞大且不断发展的伙伴网络合作，将其广受欢迎的Fast Track计划扩展至美国。

Fast Track旨在加快与Visa集成的进程，以使灵活的初创企业能够更轻松地利用公司的全球支付网络VisaNet的覆盖范围、功能和安全性，进而帮助金融科技公司更快实现规模化。

通过与覆盖整个支付体系的知名公司进行合作，利用它们提供的从发卡、推动支付集成，到支付卡行业(PCI)合规以及了解客户(KYC)和反洗钱(AML)支持等一系列服务，Fast Track得以在美国推出。Visa与Alloy、BBVA Open Platform、Cross River Bank、Galileo、Green Dot、Marqeta、Netspend（TSYS的消费者业务分支）、 Stripe、TabaPay、TSYS、Q2和Very Good Security合作，在美国推出Fast Track。Visa DPS还将支持某些合作伙伴参与该计划。

Visa高级副总裁兼金融科技全球负责人Terry Angelos表示：“Visa在全球多个市场成功推出Fast Track计划，与金融科技公司携手，利用Visa的规模、安全性、覆盖范围和强大的合作伙伴网络，为进入市场提供一条明确的路径。通过在美国推出Fast Track计划，我们将继续为全球金融科技公司提供支持，以加速数字化支付的增长并创造向任何地方转移资金的更好方式。”

去年，风险投资支持的金融科技公司向全球投资者募集了创纪录的396亿美元资金，与前一年相比增长了120%。1作为在美国推出Fast Track计划的一部分，Visa将与知名风险投资公司合作，自动授予其投资组合公司进入美国Fast Track计划的资格。部分早期合作伙伴包括：Andreessen Horowitz、Nyca Partners、Ribbit Capital和Trinity Ventures。

Visa的Fast Track计划已在欧洲、非洲、中东 、拉美和亚太地区推出，已成功帮助Visa推动全球金融科技行业的增长。有意向的美国参与者现可访问以下网站申请：www.visa.com/fintech。

Visa对全球各国金融科技公司的持续承诺

Visa与金融科技公司合作有助于公司的多项战略性业务优先事项，包括Visa Direct、Visa Business Solutions (VBS)和Visa通过社会影响力计划给无银行账户人士带去数字化支付方案的承诺。

Fast Track是Visa支持全球金融科技公司增长和发展的更广泛战略的一部分。除了Fast Track，Visa一直通过各种战略举措和计划与金融科技社区保持联系。其中包括：

合作伙伴关系：

Visa在全球与创新金融科技公司合作，在Visa的速度、安全性和规模支持下，帮助他们达成在增长和支付方面的宏伟目标。

仅仅去年一年，Visa就已经宣布与多家知名金融科技公司建立合作伙伴关系，包括：Currencycloud、Flutterwave、ininal、N26、PayActiv、Rappi、Razer和Remitly。

投资：

持续参与：

普惠金融科技全球50强大赛(Inclusive Fintech 50)：普惠金融科技全球50强大赛由Visa共同设计和资助，旨在通过竞赛形式让投资者和其他人士关注到早期金融科技公司，帮助他们实现规模化并覆盖更多服务不足的人群。

Visa“创无限”创新挑战赛(Visa Everywhere Initiative)：一项旨在与全球创业社区建立新关系的全球竞赛。

如今的金融科技公司正寻求改变金钱的运作方式，解决日常支付的发送方和接收方之间的摩擦。作为全球最早的金融科技公司之一，Visa致力于与下一代支付创新者合作并为他们提供支持。现在，Visa专注于帮助金融科技公司在广泛的垂直领域带来新的数字支付体验，包括：新银行及接受、挣得工资的存取等推送支付的新部门、资金管理和投资，以及借贷等。

来自风险投资公司的评论：

Trinity Ventures普通合伙人Schwark Satyavolu表示：“速度对于金融科技初创公司而言至关重要，尤其是在早期阶段。更方便地利用Visa Fast Track计划提供的这类基础设施将有助于解锁支付生态系统中的大量创新。Visa正继续推进支付领域的数字化创新，我们也期待着向Visa介绍我们的投资组合公司。”

Nyca Ventures管理合伙人Hans Morris表示：“我们看到许多创业者对于在全球支付系统中增加实际价值和解决问题都有很多宏大的想法；问题可能是分配和连接到基本基础设施方面的困难。Fast Track解决了这方面的问题，使我们一些最优秀的公司能够立即开始与Visa合作。”

来自美国Fast Track计划启动合作伙伴的评价：

Alloy联合创始人兼首席营收官Laura Spiekerman表示：“Alloy很自豪能与Visa拥有共同的使命，即为下一代的创新金融科技产品和服务提供支持，凭借市场上最优秀的身份、合规和支付解决方案，更快速地进入市场。”

BBVA Open Platform负责人Abhishek Gupta表示：“BBVA Open Platform很荣幸为美国各地的金融科技公司助力，利用我们直观的API平台，让领先的创新公司能够以自己的品牌提供银行和支付服务。我们很高兴与Visa合作，拓展我们的使命，帮助公司推动指数级增长，在更好的银行和支付服务的基础上为消费者创造更多的机会。”

Cross River创始人、首席执行官兼董事长Gilles Gade表示：“Cross River很兴奋能与Visa合作为下一代的商业提供助力。Cross River和Visa的组合提出了令人信服的主张，可提供转变金融服务的创新银行和支付解决方案。”

Galileo首席执行官Clay Wilkes表示：“Galileo API的简洁性使全球金融科技领袖能够利用我们强大的技术平台实现银行和支付生态系统创新。现在，利用Visa的Fast Track计划，我们可加快客户利用这项能力的进程。零工经济公司、金融科技公司和任何具备支付要求的公司均可加入并开始签发付款凭证，放心发展和扩大其盈利业务。”

Green Dot首席营收官Brett Narlinger表示：“我们很高兴加入Visa的Fast Track计划。我们已扩大银行即服务(Banking-as-a-Service)方案的规模，Visa一直是我们重要的合作伙伴。我们期待凭借我们灵活的API驱动技术平台、大规模的计划管理运营和高度资本化的集成银行，吸引更多新的创新公司加入。我们发现，Green Dot的BaaS平台凭借其经过验证的规模和市场领先的特性，成为金融科技公司推出新产品的快捷途径。我们很高兴通过这项合作伙伴关系将Green Dot BaaS推向更多公司。”

Marqeta创始人兼首席执行官Jason Gardner表示：“Marqeta创立伊始的使命便是为亟需开放式API解决方案的新一代金融科技创新者带来现代发卡技术，帮助他们更好地设计产品，以更快进入市场并实现规模化。Visa的Fast Track计划与我们的文化十分契合，我们强烈欢迎Visa这样具备规模和影响力的公司投资于新兴创业者和技术，尤其是在这个不断塑造和改造银行和支付未来的时代。”

Tabapay联合创始人兼首席营收官Manoj Verma表示：“我们自身作为一家金融科技公司，总是希望通过创新解决方案来回报和支持其他公司，帮助金融科技公司进入市场并实现规模化。我们通过Fast Track计划与Visa合作将帮助我们更多地提供这方面的服务。”

Netspend总裁兼TSYS高级执行副总裁Kelley Knutson表示：“TSYS和TSYS的消费者业务分支Netspend很高兴与Visa合作，帮助建立与新金融科技公司之间的潜在关系并获得商业机会，推动美国金融科技创新的界限。我们一直是支付生态系统中有影响力的领袖，开发端到端创新处理和支付解决方案，为重视金融服务合作伙伴的可靠性、安全性和信任度的个人和企业带来便利和控制力。这使得与优先考虑这些相同品质的组织合作成为Fast Track计划的关键部分。我们很高兴与Visa合作，帮助我们与新兴的金融科技公司一起发展和拓展各自的垂直行业和渠道。”

VGS首席执行官兼联合创始人Mahmoud Abdelkader表示：“金融科技Fast Track计划体现了Visa和Very Good Security帮助新兴金融科技公司快速、安全进入市场的承诺。VGS很高兴与Visa合作，为下一代金融科技公司提供基本的合规与安全基础设施。”

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。Visa对创新的坚持不懈是数字化商务在全球各地每个人的各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa 正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。垂询详情，请访问：关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 CB Insights：“金融科技趋势报告”(Fintech Trends Report)，2019

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