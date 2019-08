Le programme Fintech Fast Track de Visa se mondialise avec son lancement aux États-Unis

Terry Angelos, Visa’s Global Head of Fintech, discusses Visa’s support for the fintech community.

Visa Launches Fast Track in the U.S. (Photo: Business Wire)

Visa Launches Fast Track in the U.S. (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Les Fintech sont en train de rapidement transformer l'écosystème mondial des paiements, en modifiant la façon dont les gens investissent, gèrent l'argent, reçoivent des prêts et envoient des paiements en temps réel à leurs amis et à leur famille. Compte tenu de l'importance de la communauté des Fintechs et de l'engagement de longue date de Visa envers l'innovation en matière de paiements numériques, Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme Fast Track aux États-Unis en collaboration avec un réseau de partenaires important et en expansion.

Le programme Fast Track vise à accélérer le processus d'intégration avec Visa afin d’offrir aux jeunes entreprises la capacité de tirer plus facilement parti de la portée, des capacités et de la sécurité qu'offre VisaNet, le réseau mondial de paiement de la société. Ceci permettra aux Fintechs d’évoluer plus rapidement.

Fast Track est déployé aux États-Unis en collaboration avec de grandes entreprises qui fournissent des services dans tous les domaines des paiements : émission de cartes, intégration des paiements amorcés (push), conformité à l'industrie des cartes de paiement (ICP), ainsi que prise en charge de la relation client (Know Your Customer, KYC) et de la lutte contre le blanchiment d’argent (Anti-Money Laundering, AML). Visa lance Fast Track aux États-Unis en collaboration avec Alloy, BBVA Open Platform, Cross River Bank, Galileo, Green Dot, Marqeta, Netspend (TSYS’ Consumer Segment), Stripe, TabaPay, TSYS, Q2, et Very Good Security. Visa DPS soutiendra également la participation de certains partenaires au programme.

« Sur les marchés du monde entier, Visa a déployé avec succès le programme Fast Track en collaborant avec des Fintechs pour ouvrir la voie vers la commercialisation en tirant parti de l’envergure, de la sécurité, de la portée et du solide réseau de partenaires de Visa », a déclaré Terry Angelos, vice-président directeur et directeur mondial de la technologie financière chez Visa. « En lançant Fast Track aux États-Unis, nous continuons de soutenir les Fintechs du monde entier dans le but d'accélérer la croissance des paiements numériques et de créer de meilleurs moyens de transférer de l'argent partout dans le monde. »

L'année dernière, des Fintechs financées par capital-risque ont levé un montant record de 39,6 milliards USD auprès d'investisseurs à l'échelle mondiale, soit une hausse de 120 % par rapport à l'année précédente..1. Dans le cadre du lancement de Fast Track aux États-Unis, Visa collabore avec des firmes de capital-risque de premier plan pour inscrire automatiquement leurs sociétés de portefeuille dans le programme Fast Track américain. Parmi ces premiers partenaires, figurent notamment : Andreessen Horowitz, Nyca Partners, Ribbit Capital et Trinity Ventures.

Déjà disponible en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, le programme Fast Track de Visa a permis à Visa de propulser la croissance du secteur des technologies financières dans le monde entier. Les participants intéressés basés aux États-Unis peuvent désormais poser leur candidature en consultant : www.visa.com/fintech.

Engagement constant de Visa en faveur des Fintechs du monde entier

La collaboration de Visa avec les Fintechs renforce bon nombre des priorités stratégiques de la société, dont notamment : Visa Direct, Visa Business Solutions (VBS) et l'engagement de Visa à offrir aux personnes non bancarisées des options de paiement numérique via des programmes d'impact social.

Fast Track fait partie d'une stratégie plus large déployée par Visa pour promouvoir la croissance et le développement des Fintechs à l'échelle mondiale. En plus de Fast Track, Visa collabore régulièrement avec la communauté des Fintechs par le biais de divers programmes et initiatives stratégiques. Notamment :

Partenariats :

Partout dans le monde, Visa collabore avec des Fintechs innovantes pour les aider à réaliser leurs ambitions en matière de croissance et de paiement, en s'appuyant sur la rapidité, la sécurité et l’envergure de Visa.

Rien qu’au cours de la dernière année, Visa a annoncé des partenariats avec plusieurs grandes entreprises de technologie financière de premier plan, dont notamment : Currencycloud, Flutterwave, ininal, N26, PayActiv, Rappi, Razer et Remitly.

Investissement :

Visa investit activement dans des sociétés utilisant des technologies de pointe pour créer de nouveaux flux de paiement au sein de l'écosystème.

Rien que cette année, Visa a investi dans de multiples Fintechs de premier plan dans le monde, notamment : Anchorage, Bankable, Branch, Finix, Minna Technologies et PayMate.

Engagement continu :

Inclusive Fintech 50 : Co-conçu et financé par Visa, l’Inclusive Fintech 50 est un concours visant à rendre les Fintech en phase de démarrage plus visibles pour les investisseurs et d'autres personnes qui peuvent les aider à évoluer et à toucher davantage de personnes mal desservies.

Co-conçu et financé par Visa, l’Inclusive Fintech 50 est un concours visant à rendre les Fintech en phase de démarrage plus visibles pour les investisseurs et d'autres personnes qui peuvent les aider à évoluer et à toucher davantage de personnes mal desservies. Initiative Visa Everywhere : Un concours international visant à cultiver de nouvelles relations avec la communauté mondiale des startups.

Les Fintechs cherchent aujourd'hui à changer le mode de fonctionnement de l'argent en résolvant les frictions que les expéditeurs et les destinataires de paiements expérimentent au quotidien. En tant que l’une des premières Fintechs au monde, Visa s’engage à établir des partenariats avec la prochaine génération d’innovateurs en matière de paiement. Aujourd'hui, Visa a pour mission d'aider les Fintechs à commercialiser de nouvelles expériences de paiement numérique dans un large éventail de secteurs, notamment : la néo-banque et l'acceptation, et de nouveaux secteurs dans le domaine des paiements initiés par le payeur tels que l'accès au salaire gagné, la gestion de l'argent, les investissements et les prêts.

Commentaires de sociétés de capital-risque :

« La rapidité est essentielle pour les startups Fintech, en particulier dans les premières phases de démarrage. Un accès facilité au type d’infrastructure offert par le programme Fast Track de Visa aidera à débloquer des quantités énormes d’innovations dans l’écosystème des paiements », a souligné Schwark Satyavolu, associé général chez Trinity Ventures. « Nous sommes impatients de présenter nos sociétés à Visa alors qu'elles continuent à promouvoir l'innovation numérique dans le secteur des paiements.∘»

« Nous remarquons que, même si beaucoup d’entrepreneurs conçoivent de grandes idées qui peuvent apporter une valeur réelle et résoudre des problèmes dans le système de paiement mondial, ils butent sur un problème potentiel : la difficulté de la distribution et la connectivité à l'infrastructure essentielle », a expliqué Hans Morris, directeur associé chez Nyca Ventures. « Fast Track résout ce problème en permettant à certaines de nos meilleures entreprises de commencer immédiatement à travailler avec Visa. »

Commentaires des partenaires de lancement de Fast Track aux États-Unis :

« Alloy est fière de partager la mission de Visa qui est de promouvoir la prochaine génération de produits et de services Fintechs innovants. Ces derniers se commercialisent plus rapidement grâce aux meilleures solutions d’identité, de conformité et de paiement sur le marché », a ajouté Laura Spiekerman, cofondatrice et CRO chez Alloy.

« La BBVA Open Platform est fière d’être un facilitateur des sociétés de technologie financière à travers les États-Unis. L’utilisation de notre plateforme IPA intuitive permet aux sociétés innovantes de proposer des services bancaires et de paiement sous leur propre marque », a souligné Abhishek Gupta, directeur de la BBVA Open Platform. « Nous sommes ravis de collaborer avec Visa pour élargir notre mission qui est d'aider les entreprises à générer une croissance exponentielle et à créer davantage d'opportunités pour les consommateurs venant s'ajouter à de meilleurs services bancaires et de paiement. »

« Cross River se réjouit de s'associer à Visa pour promouvoir la prochaine génération du commerce », a déclaré Gilles Gade, fondateur, PDG et président du conseil d'administration de Cross River. « L’association de Cross River et de Visa constitue une proposition convaincante dans la fourniture de solutions bancaires et de paiement innovantes qui transforment les services financiers. »

« La simplicité des IPA de Galileo permet aux leaders mondiaux des fintechs d'utiliser notre puissante plateforme technologique pour innover dans l'écosystème bancaire et des paiements », a confié Clay Wilkes, PDG de Galileo. « Désormais, avec le programme Fast Track de Visa, nous accélérons l’accès à cette fonctionnalité. Les sociétés de l'économie du travail indépendant, les Fintechs et toutes les entreprises ayant des exigences de paiement peuvent l’adopter pour commencer à émettre des données d’identification de paiement, avec la confiance nécessaire pour générer et développer une entreprise rentable.∘»

« Nous sommes ravis de participer au programme Fast Track de Visa », a confié Brett Narlinger, directeur des recettes chez Green Dot. « Visa a été un partenaire formidable dans le développement de notre offre Banking-as-a-Service et nous sommes impatients d’intégrer de nombreuses entreprises nouvelles et innovantes via notre plateforme technologique flexible pilotée par IPA, notre opération de gestion de programme à grande échelle et notre banque intégrée hautement capitalisée. Nous avons constaté que la plateforme BaaS de Green Dot, avec son envergure et ses fonctionnalités de pointe éprouvées, constituait un moyen rapide pour les Fintechs de lancer de nouveaux produits. Nous sommes ravis de rendre Green Dot BaaS accessible à encore plus d'entreprises via ce partenariat.∘»

« Marqeta a été créée avec pour mission de fournir la technologie moderne d'émission de cartes à une nouvelle génération d'innovateurs de la Fintech qui avaient grand besoin de solutions IPA ouvertes pour les aider à mieux concevoir leurs produits afin d'accélérer leur commercialisation et leur croissance », a expliqué Jason Gardner, fondateur et PDG de Marqeta. « Le programme Fast Track de Visa est un ADN qui nous convient, et nous applaudissons vivement une entreprise de la portée et de l'influence de Visa, qui investit dans les technologies et les entrepreneurs émergents, en particulier à l'heure où l'avenir des services bancaires et des paiements se renouvelle et évolue constamment.∘»

« En tant que Fintech, nous cherchons toujours à restituer et à soutenir les entreprises avec des solutions innovantes pour permettre aux Fintechs d’arriver rapidement sur le marché et de se développer », a poursuivi Manoj Verma, cofondateur et directeur des recettes chez Tabapay. « Notre partenariat avec Visa dans le cadre du programme Fast Track ne peut que nous aider à tenir nos promesses. »

« TSYS et Netspend, le segment grand public de TSYS, sont heureux de s'associer à Visa pour aider à établir des relations potentielles, ainsi que des opportunités commerciales, avec de nouvelles sociétés Fintech qui repousseront les limites de l'innovation Fintech aux États-Unis », a a confié pour sa part Kelley Knutson, président de Netspend et premier vice-président exécutif de TSYS. « Nous avons été des leaders influents dans l'écosystème des paiements et développé des solutions de traitement et de paiement innovantes de bout en bout offrant convenance et contrôle aux personnes et aux entreprises qui attachent de la valeur à la fiabilité, à la sécurité et à la confiance de leurs partenaires de services financiers. Établir un partenariat avec des organisations qui accordent également la priorité à ces mêmes qualités est un élément crucial du programme Fast Track. Nous sommes ravis de collaborer avec Visa et de contribuer à la croissance et au développement de nos secteurs et canaux respectifs avec des sociétés de technologie financière émergentes.∘»

« Le programme Fintech Fast Track met en évidence l'engagement de Visa et de Very Good Security à aider les sociétés Fintech émergentes à commercialiser leurs produits rapidement et en toute sécurité », a conclu Mahmoud Abdelkader, PDG et cofondateur de VGS. « VGS est ravie de faire équipe avec Visa pour fournir l'infrastructure de sécurité et de conformité fondamentale à la prochaine génération de Fintechs.»

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. L'accent continu de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d’appareil, pour tous et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 CB Insights: « Fintech Trends Report », 2019

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.