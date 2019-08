2e Creative wird Mitglied der globalen Gesundheitskommunikationsgruppe Fishawack

CEO Toohey shares news with team at 2e Creative (Photo: Business Wire)

MANCHESTER, England--(BUSINESS WIRE)--2e Creative, ein international anerkanntes Unternehmen für Healthcare-Marketingstrategien, das sich auf die Einführung von pharmazeutischen und medizintechnischen Produkten spezialisiert hat, ist infolge einer Investition der globalen Gesundheitskommunikationsgruppe der Fishawack Group beigetreten. Die Transaktion mit 2e stärkt Fishawack als eine der größten unabhängigen Gesundheitskommunikationsorganisationen weltweit.

„2e befindet sich seit einigen Jahren auf einem aufregenden Wachstumskurs“, so Ross Toohey, CEO von 2e. „Wir haben uns im Vergleich mit anderen potenziellen Investoren für Fishawack entschieden, weil ihre globale Präsenz, ihre expansiven Fähigkeiten und ihre unternehmerische Kultur die größten Vorteile für unsere Mitarbeiter und Kunden darstellten. Das ist der nächste Evolutionssprung für 2e und die Marken, die wir unterstützen.“

Fishawack ist eine globale Gesundheitskommunikationsgruppe mit Niederlassungen in London, Oxford, Brighton und Manchester, dem Vereinigten Königreich sowie Philadelphia, New York und San Diego, USA; 2e erweitert die Präsenz der Gruppe in den USA. Die Kernkompetenzen des Unternehmens in den Bereichen medizinische Kommunikation, strategische Beratung und Kreativität passen hervorragend zur Expertise von 2e in den Bereichen Strategie, Kreativität, digitales Marketing, Verkaufstraining und interne Kommunikation. Mit diesem Umfang an Fähigkeiten können Fishawack und 2e Kunden nun während des gesamten Lebenszyklus von Produktentwicklung, Markteinführung und Wachstum unterstützen. Durch die Partnerschaft mit 2e beschäftigt die Fishawack Group heute über 750 Mitarbeiter weltweit und ist damit eine der größten unabhängigen Gesundheitsorganisationen weltweit.

„Fishawack gehört zur neuen Generationen von Marktführern in der Gesundheitskommunikation. Wir fordern die großen Agenturnetzwerke heraus, indem wir eine einzigartige Kooperationskultur in unserem Agenturverbund schaffen“, so Oliver Dennis, CEO von Fishawack. „Wir bieten die Fähigkeiten, die Größe und die geografische Abdeckung, um Gesundheitsmarken den Wert einer frischen, neuartigen Partnerschaft zu bieten. Wir freuen uns über das Portfolio, die Fähigkeiten und die brillanten Mitarbeiter von 2e. Ross hat eine großartige Unternehmenskultur aufgebaut und wir können es kaum erwarten, mit dem Team von 2e zu arbeiten.“

Diese Partnerschaft ist für 2e besonders bemerkenswert, da sie auf die Ernennung der Agentur zu den MM&M Top 100 Healthcare Agencies weltweit sowie drei aufeinanderfolgende Siege von 2e (2015, 2016, 2017) als MM&M „Healthcare Agency of the Year“ folgt. Neben 2e und den Schwesteragenturen Dudnyk, Carling Communications, Blue Latitude Health und Healthcircle gehört die Fishawack Group zu den meistausgezeichnetsten im Bereich Healthcare Marketing.

„Wir sind sehr achtsam bei den Agenturen, in die wir investieren“, so Gail Flockhart, Präsident der Fishawack Group. „Kunden verlangen nahtlos verbundene Fähigkeiten, daher ist es wichtig, dass wir innerhalb der Fishawack Group kooperative Verbindungen aufbauen. Dies ist das Beste für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. 2e bringt Fähigkeiten zur Führungskräfteausbildung und organisatorischen Optimierung in die Gruppe ein.“

Zu den Beratern von Fishawack gehörten KPMG, Addleshaw Goddard LLP und die Geldgeber LDC und LGT Capital Partners. Zu den Beratern von 2e gehörten Results International, Stoll Keenon Ogden PLLC und Clifton Larson Allen.

Über 2e Creative

2e Creative wurde 1999 gegründet und ist eine Einführungs- und Wachstumsagentur mit Fortune-50-Kunden in den Bereichen Pharma, Medizinprodukte und Forschungsbiotechnologie. Zu den Kernkompetenzen der Agentur gehören Branding, Marketingstrategie, digitales Marketing, Verkaufstraining und Meeting-/Eventproduktion. 2e hat über 150 Mitarbeiter und Niederlassungen in Missouri, Indiana, Texas und Kalifornien.

Über die Fishawack Group

Die Fishawack Group of Companies ist einer der größten unabhängigen Spezialisten für medizinische Kommunikation und medizinisches Marketing mit Teams im Vereinigten Königreich (Manchester, Oxford, London und Brighton), den USA (Philadelphia, PA, New York, NY und San Diego, CA), der Schweiz (Basel) und Indien (Hyderabad).

Fishawack besteht aus zwei internationalen Geschäftsbereichen, Fishawack Medical Communications, der Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Kommunikation, wissenschaftliches Engagement, Publikationen, Marktzugang, strategische Beratung und Vordenkerberatung entwickelt und erbringt und Fishawack Creative, der strategische Planung, kreative Entwicklung, Werbung und Verkaufsförderung sowie taktische Umsetzung anbietet.

Wir haben uns einen Ruf für Spitzenleistungen, Kreativität und Transparenz geschaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.