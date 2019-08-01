2019香港单车节再次携“锤子系列赛”回归

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--香港单车节(Hong Kong Cyclothon)由香港旅游发展局(HKTB)组织，今年已进入第五年。随着革命性的国际职业锤子系列赛(Hammer Series)的回归，这个10月，香港单车节必将迎来又一个激动人心的高潮！

香港——唯一主办“锤子系列赛”决赛的亚洲城市

继5月和6月分别在挪威斯塔万格和荷兰林堡举行“锤子系列赛”分站赛后，随着国际单车联盟(UCI)亚洲巡回赛1.1级公路赛“锤子系列赛香港站”的上演，总决赛将于10月13日连续第二年在香港举行。

“锤子系列赛”始于2017年，最近宣布2020年将增设哥伦比亚分站。“锤子系列赛”采用独特的团队比赛形式，不设选手个人排名。“锤子系列赛香港站”希望能最大限度调动观众激情，采用“冲刺赛”和“追逐赛”两种刺激的赛制，方便观众近距离观赏12支UCI世巡赛(UCI WorldTour)车队和其他职业车队的较量。一系列让车手全力以赴的比赛将在香港市中心尖沙咀3.8公里的赛道上进行，这里将成为节奏激烈、比赛精彩纷呈的竞技场。在“追逐赛”中首先冲过终点的车队将赢得“锤子系列赛香港站”冠军，而在全部三场分站赛中积分最高的车队将加冕“锤子系列赛”2019年总冠军。

专业而有趣的香港单车节

除了“锤子系列赛”，来自世界各地的单车业余爱好者可以参加同样令人兴奋的30公里或50公里骑行，在这个亚洲国际都会多元化的城市景观中享受令人叹为观止的旅程。无论是单车爱好者，还是职业选手，都不能错过骑车穿越青马大桥、汀九桥和昂船洲大桥这些“必到之处”。

除了传统比赛之外，“香港单车节”还将举行新的骑行活动——“缤纷型格单车乐”(Fancy Dress Bike Party)。活动鼓励参与者穿着引人注目的服装并佩戴头盔，享受没有任何限制的骑行活动，为紧张的比赛增添欢乐气氛。

2019年香港单车节是国际自行车比赛中不容错过的盛事。与热情的观众一起，为亚洲比赛之都的专业车手们欢呼吧！

30公里和50公里骑行对所有自行车选手开放。香港时间(GMT+8) 2019年8月7日上午10点起开放网上报名。请访问register.hongkongcyclothon.com

可通过以下链接下载图片（香港单车节和“锤子系列赛”车队队长）、视频（2018年香港单车节视频 - 50公里和“锤子系列赛香港站”）和“锤子系列赛”车队队长支持感言：

如需了解关于“锤子系列赛”的更多信息，请访问HammerSeries.com。

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